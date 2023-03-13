Подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня. Это касается и тех, кого вообще не положено призывать по состоянию здоровья.
Об этом агентству РИА Новости рассказал украинский пленный, ранее участвовавший в боевых действиях в составе 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой.
Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать… Спина больная и нога правая
- говорит о себе попавший в плен боевик ВСУ.
Отобрав у бойца документы, его отправили 53-ю бригаду. В расположении части ему пришлось просидеть без дела две недели, ожидая получения обмундирования.
И хотя двухдневную подготовку он в спешном порядке военнослужащий прошел затем непосредственно перед отправкой на позиции, в его военный билет записали, что он будто бы прошел полноценный курс боевой подготовки ранее – в 2021 году.
Собственно, не приходится удивляться тому, что украинское командование отправляет на фронт неподготовленного новобранца с больной спиной. Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ рассказывал, что даже подтверждение диагноза о наркотической зависимости не освобождает граждан Украины от призыва на воинскую службу.
Похоже, для киевского режима не важно, будет ли существовать украинский народ дальше. По-другому сложно объяснить их безразличное отношение к потерям в зоне боевых действий и отправку на фронт неподготовленных новобранцев, по сути, обреченных на бессмысленную смерть.