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Украинский пленный: подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня

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Украинский пленный: подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня

Подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня. Это касается и тех, кого вообще не положено призывать по состоянию здоровья.

Об этом агентству РИА Новости рассказал украинский пленный, ранее участвовавший в боевых действиях в составе 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой.

Была повторная медкомиссия, и они сказали, что с твоей болезнью тебя вообще должны комиссовать… Спина больная и нога правая

- говорит о себе попавший в плен боевик ВСУ.

Отобрав у бойца документы, его отправили 53-ю бригаду. В расположении части ему пришлось просидеть без дела две недели, ожидая получения обмундирования.

И хотя двухдневную подготовку он в спешном порядке военнослужащий прошел затем непосредственно перед отправкой на позиции, в его военный билет записали, что он будто бы прошел полноценный курс боевой подготовки ранее – в 2021 году.

Собственно, не приходится удивляться тому, что украинское командование отправляет на фронт неподготовленного новобранца с больной спиной. Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ рассказывал, что даже подтверждение диагноза о наркотической зависимости не освобождает граждан Украины от призыва на воинскую службу.

Похоже, для киевского режима не важно, будет ли существовать украинский народ дальше. По-другому сложно объяснить их безразличное отношение к потерям в зоне боевых действий и отправку на фронт неподготовленных новобранцев, по сути, обреченных на бессмысленную смерть.
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:31
    +1
    А разве на Украине ещё не дошли - пошёл на работу ,а в обед жене звонишь : сегодня не жди, я у любовницы,тьфу на передовой с автоматом!Спалился на ровном месте!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:34
      +4
      Украинский пленный: подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня
      аж "музыканты" бьются месяцами.хр. городить ерунду.год войны. хорошие у них солдаты,чего говорить, равные нашим. у них типа "за оте..неньку", а наши против нацистов.вот так.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 10:03
        -3
        собственно,ради этой бойни и началось, два братских сильных народа,должны убить друг-друга,иначе, с ними никто не справится. (разделяй и влавствуй) а тут- удовольствие...два в одном : славяне мочат друг друга.чего ещё желать янки ? а если бы мы объеденились ? а если бы не олигархат,а коммунизм ? ско тины политики..все знают кто.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:40
          -1
          Это сейчас на Украине братский народ?Братский народ ,только с нашей стороны.
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 10:51
            0
            Цитата: tralflot1832
            Это сейчас на Украине братский народ?Братский народ ,только с нашей стороны.

            что и требовалось доказать.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:31
    +1
    Он должен сетовать не на то,что не подготовили его,а что жив остался.И пусть теперь молет бога,что бы не попал на обмен
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:44
      +3
      Он должен сетовать не на то,что не подготовили его,а что жив остался

      Ну да два дня готовят и так дерутся с "Вагнерами" у которых за спиной не один месяц боёв. В плену и не то запоёшь когда каблуком наступят на кокосы.
      1. lopvlad
        lopvlad Сегодня, 10:40
        -1
        Цитата: частное лицо
        Ну да два дня готовят и так дерутся с "Вагнерами" у которых за спиной не один месяц боёв


        вас на боевые препараты подсади и вы тоже превратитесь в первокласного несгибаемого воина .Но правда живут после систематического применения таких препаратов недолго но ведь и задачи в том чтобы они жили долго не стоит,задача задержать противника на некоторое время.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:32
    +6
    Это хорошо, ведь если солдаты с 2-х дневной подготовкой так сопротивляются, то после 3-х месячной их подготовки нашим пришлось бы ещё тяжелее.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:32
    +1
    Улыбнуло про наркозависимость...., а их там витаминами на передке пичкают?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:51
      -1
      Где ещё лечить наркозависимость как не на фронте? Медицинский свинец вылечивает навсегда.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:51
      -1
      Цитата: Uprun
      Улыбнуло про наркозависимость...., а их там витаминами на передке пичкают?

      поездами...60 тонн по 30 составов...наверное...такие упёртые.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:32
    +2
    Ранее эти повара-водители свистели о трёх днях, теперь уже о двух. А дальше будут брехать что прям с хаты забрали а оружие в окопе дали а переодели в кузове.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:44
      +3
      Чего не скажешь на камеру..Находясь в плену
  6. Sith
    Sith Сегодня, 09:35
    +1
    Цитата: Ропот 55
    Ранее эти повара-водители свистели о трёх днях, теперь уже о двух. А дальше будут брехать что прям с хаты забрали а оружие в окопе дали а переодели в кузове.

    Видать в подготовку повара/водителя входит и курс , что говорить о ВСУ и какую дезу лить
  7. solar
    solar Сегодня, 09:36
    -1
    даже подтверждение диагноза о наркотической зависимости не освобождает граждан Украины от призыва на воинскую службу

    А вот это хорошая идея. Нужно таких отлавливать, давать им формально срок и сразу на передовую к Вагнерам. Полезное дело получилось бы.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:53
      +1
      Оркестр наркотов не берёт, да и пока им отрубили набор в ИТУ.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:45
    0
    Так есть или нет 50000 солдат ВСУ, подготовленных на западе для весеннего наступления или нет? Журналюги уже сами запутались и нас запутали.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:55
      -1
      Цитата: Дилетант
      Так есть или нет 50000 солдат ВСУ, подготовленных на западе для весеннего наступления или нет? Журналюги уже сами запутались и нас запутали.

      есть! и у нас тоже столько бывших пленных в наших батальонах,ща как схлеснутся...нашим ток курить сидеть. ога.
  9. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 09:47
    +5
    Пора перестать печатать данную херню! Необученные солдаты уже год держат оборону, а наши профессионалы их сдвинуть с места не могут! Необходимо печатать объективную информацию и не выставлять противника идиотом! Такие публикации порождают шапкозакидательские настроения, которые могут привести к негативным, а в некоторых случаях и печальным последствиям!
  10. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:48
    +1
    Для кого это информация? Типа убогие больные без подготовки с плохим вооружением, без снарядов и держат фронт с вооруженной до зубов современной армии России, так что ли получается? Понятно почему запад самолёты не даёт и танки придерживает а то залужный по красной площади будет рассекать на танке, а с орками потом попробуй договориться, они (запорожские казаки) султану ещё письма писали, будут канючить из запада веревки вить, не то что мы партнёры. И вот сейчас думаю пошутил или правду написал.
  11. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:52
    0
    Кровавое бандитское нацистское руководство территории без признаков государства живет по понятиям...а туземцев живущих там держат за лохов опущенных с которыми можно делать все что угодно - по законам раннего средневековья. Кто сильнее тот и прав. Всех считают унтерменшами которых абсолютно не жалко в расход пустить. Хотя бывший украинский народ превратившийся в животных туземцев достоин этого. Они сами себя довели до такого. И если у них не появился лидер который бы вытянул то это их проблемы....вон афганцы прогнали скверну в лице сша и нормально.
  12. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:52
    0
    То, что в Бахмуте у ВСУ большой процент новобранцев и всякой разной солянки в виде терробороны и отрядов из полиции, плохой признак для нас. Их кадровые части, обученные за бугром с новой техникой отсиживаются по тылам в ожидании весеннего наступления. Возможно их порциями уже обстреливали на передовой. "Кавалерийская кляча не должна шарахаться от выстрелов".
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:03
    0
    В таком случае военная машина России должна набирать обороты и перемалывать не обученных бойцов, с набором скорости.Мы год уже перемалываем обороты не особенно большие и даже замедлились . По ходу эту инфу кто то сильно пропихивает ,но на сколько она реально соответствует ?
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 10:06
    0
    Уже давно никак не воспринимаю заявления пленных что всё у них плохо там.
    Просто они себя выгорашивают ну или говорят что от них хотят слышать.
    Зашёл просто почитать комменты.
  15. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:17
    0
    Я согласен с теми что солдаты ВСУ брешут что два-три дня было подготовки и в бой послали и так обороняться от души.
    Себя и друзей армейских вспоминаю в сержантской учебке, где учили по настоящему, три месяца учебки и мы как бойцы были никто. К полугоду мы были как бы бойцы, хотя сделали до 5000 выстрелов из АКМ, плюс пулемёты РПК и ПКТ, бросали учебные и боевые гранаты., и только к году в боевых полках что то могли по настоящему вступить в бой. soldier
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    0
    Подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня.
    Глядя на то, что происходит можно сделать вывод, что два дня они проходят курс, как вести себя в плену и что говорить. А до этого те кого мобилизовывают в армии не служили и не имели военной специальности?
  17. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 10:33
    +1
    Подготовка новобранцев в ВСУ перед отправкой на фронт длится два дня.


    это так на Украине в отношении пушечного мяса,для которого только и отведена роль задержать на время российскую армию и почетно подохнуть.Поэтому ни здоровье ни подготовка не может быть причиной для отсрочки.
    А вот тех кто в результате отлова представляет из себя первоклассный моблизационный потенциал (молодой,здоровый,идейный) думаю тренируют полноценно и по несколько месяцев.
    Радует лишь одно что мобилизационное боеспособное мясо на Украине приктически уже закончилось и приходится тратить те самые первоклассные резервы которые берегли и стояли они на второй линии обороны вступая в бой лишь когда пушечное мясо пробивало им коридор в российской обороне.
  18. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:12
    0
    для киевского режима не важно, будет ли существовать украинский народ дальше

    Тут и рассуждать не надо, важно или не важно, ещё перед СВО, помниться джонсон говорил, что воевать будут "до последнего украинца". Если для киевского режима было важно существование украинского народа, то они бы прислушались, что говорят западные говоруны...