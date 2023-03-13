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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником-ретранслятором стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником-ретранслятором стартовала с космодрома Байконур

Россия выводит на орбиту очередной, уже четвертый спутник-ретранслятор, ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с космодрома Байконур. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.


Старт "Протона-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся сегодня ночью, в 02:12 по московскому времени, с площадки № 200 космодрома Байконур. Предстартовая процедура и сам запуск прошли в штатном режиме, через расчетное время разгонный блок отделился от ракеты и начал вывод спутника "Луч-5Х" на заданную орбиту. Отделение космического аппарата от блока должно произойти, по расчетам, в 11:15 мск. времени.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту

- говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что данный старт является четвертым в этом году, для ракеты-носителя "Протон-М" - 115 запуск, а разгонный блок "Бриз-М" отправляется в космос в 107 раз. Изначально спутник "Луч-5Х" должен был отправиться на орбиту в 2021 году, но старт был перенесен на 2022, а затем и на 2023 год. Ракета-носитель "Протон-М" была доставлена на космодром в 2021 году и все время находилась там, ожидая старта.

Спутник-ретранслятор "Луч-5Х" войдет в группировку спутников аналогичного назначения, состоящую их трех космических аппаратов с таким же названием, но с аббревиатурой "А", "Б" и "В". Данные спутники обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
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8 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:45
    +1
    Спасибо и на этом, только пусть сначала долетит.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:28
      0
      Многофункциональная космическая система ретрансляции (МКСР) «Луч»
      КА Луч-5А
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:47
    +4
    Наверно ,запускают в космос Рагозинские заделы .Сделать ракету и спутник дело не быстрое.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      -1
      Скорее всего-Советские Заделы.Впрочем это хорошо.Может со связью на фронте лучше будет..
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:11
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Может со связью на фронте лучше будет..

        Со связью будет лучше когда в грузоподъёмность Протона будет не один спутник вмещаться, а хотя бы 30шт. А пока наша микроэлектроника самая-самая в мире...большая.
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 10:05
    -1
    ну хоть что-то запускаем
    в скором времени думаю это за счастье будет
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 10:45
    +1
    Спутник-ретранслятор "Луч-5Х" войдет в группировку спутников аналогичного назначения, состоящую их трех космических аппаратов с таким же названием, но с аббревиатурой "А", "Б" и "В". Данные спутники обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.
    Надеюсь, что скоро в космосе будут "Луч-5Z", "Луч-5V" и "Луч-5O"... feel
  5. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 10:56
    +2
    "Луч" предназначается для обеспечения двусторонней широкополосной связи с подвижными космическими, наземными и морскими объектами: кораблями ВМФ, космическими аппаратами и пилотируемыми комплексами (МКС, КК «Союз» и др.), а также передачи телеметрической информации с разгонных блоков и верхних ступеней ракет-носителей. Кроме того, КА «Луч» использовались для обмена ТВ новостями и программами между телецентрами и организации связи в чрезвычайных условиях и в труднодоступных районах