Ракета-носитель «Протон-М» со спутником-ретранслятором стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит спутник на заданную орбиту

Россия выводит на орбиту очередной, уже четвертый спутник-ретранслятор, ракета-носитель "Протон-М" стартовала сегодня с космодрома Байконур. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.Старт "Протона-М" с разгонным блоком "Бриз-М" состоялся сегодня ночью, в 02:12 по московскому времени, с площадки № 200 космодрома Байконур. Предстартовая процедура и сам запуск прошли в штатном режиме, через расчетное время разгонный блок отделился от ракеты и начал вывод спутника "Луч-5Х" на заданную орбиту. Отделение космического аппарата от блока должно произойти, по расчетам, в 11:15 мск. времени.- говорится в сообщении Роскосмоса.В госкорпорации уточнили, что данный старт является четвертым в этом году, для ракеты-носителя "Протон-М" - 115 запуск, а разгонный блок "Бриз-М" отправляется в космос в 107 раз. Изначально спутник "Луч-5Х" должен был отправиться на орбиту в 2021 году, но старт был перенесен на 2022, а затем и на 2023 год. Ракета-носитель "Протон-М" была доставлена на космодром в 2021 году и все время находилась там, ожидая старта.Спутник-ретранслятор "Луч-5Х" войдет в группировку спутников аналогичного назначения, состоящую их трех космических аппаратов с таким же названием, но с аббревиатурой "А", "Б" и "В". Данные спутники обеспечивают информационный обмен со стационарными и подвижными объектами на земле, в воздушном и космическом пространстве.