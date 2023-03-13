ВС РФ нанесли серию ударов по местам дислокации ВСУ в Харьковской области

Массированные удары были нанесены российскими вооруженными силами по районам размещения украинских формирований в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Поскольку Харьковская область является прифронтовой, здесь размещается большое количество военной техники, вооружений и личного состава украинских формирований. ВСУ давно ожидают, что успехи ВС РФ на Купянском направлении могут привести к дальнейшему продвижению в Харьковской области.
Как сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», удары были нанесены по местам размещения ВСУ в Купянске, Волчанске и еще в ряде мест. У ВСУ есть потери, их точное количество и структура потерь пока неизвестны. Об этом каналу сообщил неназванный источник.
Взрывы, как утверждает источник, были слышны в Харькове и ряде других населенных пунктов региона. Пока подтверждения данной информации из официальных источников Минобороны РФ не поступало.
Впрочем, по мере дальнейшего роста наступательной активности на Купянском направлении, российские вооруженные силы будут и далее стараться уничтожать любые объекты украинских формирований на территории Харьковской области. Ведь это позволяет ослабить оборонительные возможности противника и нанести ему определенный урон.