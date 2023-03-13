В сводке украинского Генштаба, опубликованной утром понедельника, 13 марта, впервые был упомянут населенный пункт Миньковка, расположенный на расстоянии около 20 километров от города Славянск. Миньковка - село, расположенное географически между Артёмовском и Краматорском.Подобное заявление является подтверждением утраты контроля военнослужащими киевского режима над населенным пунктом Орехово-Васильевка. Освобождение Орехово-Васильевки показывает, что в наступлении российской армии делается акцент не только на полное освобождение Артемовска, но и на продвижение на северо-запад от этого населенного пункта - в сторону Славянско-Краматорской агломерации с одновременным заходом с севера на Часов Яр.Украинские источники также сообщают, что в результате ударов российской артиллерии по единственной оставшейся под контролем боевиков ВСУ трассе, ведущей из Артемовска (Бахмута), украинская армия ежедневно теряет около 20-30% военной техники, передвигающейся по этой дороге. Кроме того, отмечаются значительные потери ВСУ в живой силе. Ситуация еще больше усугубляется из-за начавшейся весенней распутицы. Несмотря на это, украинское командование под давлением Офиса президента в попытке переломить ситуацию в районе "бахмутовской мясорубки" продолжает перекидывать все оставшиеся боеспособные части на этот участок линии боевого соприкосновения.Кроме того, украинское командование сообщает об активных боевых действиях на Купянском и Лиманском направлениях, в сводках фигурируют населенные пункты Двуречная, Невское, Краснопоповка, Верхнекаменское, где, как утверждается, "были отражены атаки российской армии".