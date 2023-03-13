Военное обозрение
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Впервые в сводке Генштаба ВСУ упомянуто село Миньковка, находящееся примерно в 20 км южнее Славянска

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Впервые в сводке Генштаба ВСУ упомянуто село Миньковка, находящееся примерно в 20 км южнее Славянска

В сводке украинского Генштаба, опубликованной утром понедельника, 13 марта, впервые был упомянут населенный пункт Миньковка, расположенный на расстоянии около 20 километров от города Славянск. Миньковка - село, расположенное географически между Артёмовском и Краматорском.




Подобное заявление является подтверждением утраты контроля военнослужащими киевского режима над населенным пунктом Орехово-Васильевка. Освобождение Орехово-Васильевки показывает, что в наступлении российской армии делается акцент не только на полное освобождение Артемовска, но и на продвижение на северо-запад от этого населенного пункта - в сторону Славянско-Краматорской агломерации с одновременным заходом с севера на Часов Яр.

Украинские источники также сообщают, что в результате ударов российской артиллерии по единственной оставшейся под контролем боевиков ВСУ трассе, ведущей из Артемовска (Бахмута), украинская армия ежедневно теряет около 20-30% военной техники, передвигающейся по этой дороге. Кроме того, отмечаются значительные потери ВСУ в живой силе. Ситуация еще больше усугубляется из-за начавшейся весенней распутицы. Несмотря на это, украинское командование под давлением Офиса президента в попытке переломить ситуацию в районе "бахмутовской мясорубки" продолжает перекидывать все оставшиеся боеспособные части на этот участок линии боевого соприкосновения.

Кроме того, украинское командование сообщает об активных боевых действиях на Купянском и Лиманском направлениях, в сводках фигурируют населенные пункты Двуречная, Невское, Краснопоповка, Верхнекаменское, где, как утверждается, "были отражены атаки российской армии".
Автор:
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    0
    Не пора ли мобилизовать Гиркина под Славянск, места для него хорошо знакомые .
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:07
      +1
      Лусше медведчука.
      Знакомые люди.
      Лучщая война-выигранная до...
      И без выстрелов.
      Пробуем победить без военных прибамбасов, миролюбие и толерантность.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:22
        0
        Медведчук банкрот, даже у его уборщицы в доме в Киеве 900 000 $ конфисковали.Какие деньги у него остались в России на то и живёт.Всё он отработанный политик.
  2. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 10:21
    0
    Эх. Над трассой в Артемовск повесить бы Орланы-30 в режиме 24/7.А к ним в придачу батарею с "Краснополем"
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:33
      0
      Тут простые бы боеприпасы подвозили в должном количестве.Всё таки техническая оснащённость вооружённых сил вызывает серьёзные вопросы.
      Буть у Вагнера уйма таких боеприпасов как Краснополь-Д и дело бы пошло веселее.Надо наладить большую серию высокоточных боеприпасов.
      После того, как был сделан снаряд «Краснополь-Д» с установленным на нем GPS-приёмником коррекции ГЛОНАСС, запуск боеприпаса с 2А79 САУ «Мста-С» показал максимальную дальность в 43 километра. Увеличение дальности полета «Краснополь-Д», МО решило с помощью введения в строй современных гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ».
      Уже в 2015 году, на выставке в Москве, была впервые показана самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ». Новое САУ имеет 152-мм орудие 2А88 со значительно большим максимальным давлением в канале ствола, по сравнению САУ 2С3 «Акация» и САУ 2С19М «Мста-С», а сам снаряд «Краснополь-Д», выпущенный из «Коалиция-СВ» при условии использования спутникового наведения, достигает дальности в 60 км.Нужно отметить, что САУ «Коалиция-СВ» поступили на вооружение российской армии в 2020 году, а через два года, после начало СВО на Украине начался и их массовый выпуск.

      https://amalantra.ru/krasnopol-d/

      Для сравнения.Расстояние Бахмут Славянск по трассе составляет 48 км, а по прямой - 40 км.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: Sebostyuan
      Над трассой в Артемовск повесить бы Орланы-30 в режиме 24/7.А к ним в придачу батарею с "Краснополем"


      Дистанционное минирование
  3. mag nit
    mag nit Сегодня, 10:30
    0
    Цитата: tralflot1832
    Не пора ли мобилизовать Гиркина под Славянск

    А может лучше тех, кто грязью его поливает? Гиркина опять кинут, как в 2014.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:36
      0
      На чьи деньги Стрелков безбедно живёт ,для начала.В Славянске он не под Вагнером был,это обязательно вылезло бы.