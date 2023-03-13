Военное обозрение
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Премьер-министр Грузии: Внешние силы хотят открыть в стране «второй фронт» на фоне эскалации украинского конфликта

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Премьер-министр Грузии: Внешние силы хотят открыть в стране «второй фронт» на фоне эскалации украинского конфликта

Грузию пытаются втянуть в вооруженный конфликт с Россией. В этом уверен премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, который дал интервью телеканалу «Имеди».


Как рассказал Гарибашвили, в Тбилиси еще осенью 2021 года располагали информацией о предстоящем начале вооруженного конфликта на Украине. 1 октября 2022 года в Грузию приехал Михаил Саакашвили. По утверждению премьер-министра страны, его заслали специально, чтобы устроить в Тбилиси переворот и втянуть страну в вооруженное противостояние с Россией, чтобы выиграть время для Украины.

Как отметил Гарибашвили, если бы сторонники Саакашвили победили, то Грузия превратилась бы в полигон, был бы «второй Мариуполь». Но Украина смогла бы за счет этого выиграть время для своих военных приготовлений, и определенные силы были в этом заинтересованы.

На Украине ожидается еще большая эскалация военных действий, и многие внешние силы заинтересованы в открытии на территории Грузии «второго фронта»

- подчеркнул Гарибашвили.

Премьер-министр Грузии обратил внимание и на то, что президент Украины Владимир Зеленский во время боевых действий находит время обращаться к участникам беспорядков в другом государстве. Также глава грузинского правительства допустил, что после падения Артемовска ситуация на Украине станет еще сложнее.

Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом

- заявил глава правительства Грузии.

Гарибашвили отметил, что в Грузию вернулись несколько десятков боевиков, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Премьер-министр предупредил, что их ожидания на трансформацию такого плана в Грузии беспочвенны: пока партия «Грузинская мечта» находится у власти в стране, никто не допустит открытия «второго фронта».

Из выступления грузинского премьер-министра становится ясно, что идея вовлечения Тбилиси в вооруженное противостояние с Москвой рассматривалась еще до начала украинского конфликта, в качестве отвлекающего маневра. Нет сомнений, что под «внешними силами», о которых говорил Гарибашвили, можно понимать исключительно Запад, а именно – США.
Автор:
Использованы фотографии:
U.S. Secretary of Defense
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20 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:52
    +2
    Никак мишико не угомонится, запас галстуков на зоне кончился.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:02
      +4
      Мишико страдает от поноса на киче.А не угомонятся его кураторы
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 10:10
      +3
      Пятую колонну чистить надо.
      А не бутылями вина обмениваться, в знак дружбы.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 10:15
      0
      Вот интересно чем наши спецслужбы занимаются? Почему Саакашвили еще живой?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:18
        +1
        А почему живы Зеленский,Аваков,Тягнибок,Подоляк итд?Их там сотни.копать не перекопать
      2. Ил-18
        Ил-18 Сегодня, 11:15
        0
        Чего так всем Саакашвили покоя здесь не даёт? Вопрос не в наличии-отсутствии какого-либо сакрального потенциально убитого. Вопрос в наличии воли лидеров государства (именно государства). Если они слабы и безвольны, то их никто не поддержит, всё равно снесут. Если же, наоборот, то никакая оппозиция, даже с поддержкой извне, не сможет ничего. А вот волевой лидер всегда, кроме внутренних сторонников, сможет легко найти поддержку из-за рубежа, потому что ГЕОПОЛИТИКА самая циничная наука. Так что у Гарибашвили появилась не только опасность влипнуть, как Янукович. Он может, если устоит, ништяки получать и от запада, и от России, и от Ирана, и от много кого ещё. Потому что покажет, что с ним можно иметь стабильные отношения.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: Alien From
      Никак мишико не угомонится, запас галстуков на зоне кончился.

      Надоело сидеть Мишико в тюрьме, на волю рвется.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:56
    +5
    Внезапно пришла мысль: Грузию хотят использовать, как Украину, но вот беда: русские нас могут и не пожалеть.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:57
    +3
    Ни чего сложного ,20 марта парламент принимает закон о принципах формирования армии,21 марта всех бесноватых в армию учится родину любить,оружие можно давать но без патронных магазинов.Надо жёстче, жёстче.На сколько знаю Иванишвили Осноаатель партии Грузинская мечта)в 90 ые на Урале свой первый капитал делал.Пусть вспомнит молодость.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:58
    +5
    Не ужели еще кто то соображает в Грузии, на таком уровне ? Американцы просто покупают правительство страны и оно несется сломя голову в пропасть ,по первому желанию американцев .А у Грузин кто то посмел возразить
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:07
      +3
      Американцы ни кого не покупают.Забудте об этом.Они просто объясняют на пальцах ,делайте что говорят и тогда мы вас не накажем. И всё.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    +2
    Грузию пытаются втянуть в вооруженный конфликт с Россией.
    Одно дело пытаться втянуть, а другое готова ли Грузия в него влезть. Все таки свежа еще память о 08.08.08. не смотря на наличие в этой стране отморозков, часть которых полностью не зачистили на Украине. А Саакашвили с началом беспорядков сразу начал выздоравливать и уже успел дать интервью зарубежным СМИ.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:06
    0
    ну посмотрим прогнут нет !!!!!!!!!!!!!
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:10
    +5
    Если к власти в Грузии с подачи Вашингтона и соратников придут националисты, то для страны это будет катастрофа. "Великих грузин" не потерпит не только Россия, но и буквально все соседи. В приграничных областях есть армянские и азербайджанские диаспоры, турки давно поглядывают на Батум, а про абхазцев и осетин и говорить нечего. Ресурсы Грузии, как материальные, так и мобилизационные, несопоставимы с бандерштатом, территория тоже, а воевать грузины как чеченцы не умеют. Если адекватные политики в Грузии не смогут слить "западных товарищей", то страну просто порвут.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:12
    +4
    Больше всего интересно поведение и речи их президента...., когда в стране такая заваруха, она шопится в США, получает ценные указания и пальчиком грозит своему парламенту, такая вся "белая и пушистая", а водометы - это все они....., я не при делах....
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:12
    +5
    Судя по заявлениям премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили телеканалу «Имеди», он вполне адекватный человек ,который дружит с головой в отличии от "одесского грузина" галстукоеда Мишико.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:38
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      он вполне адекватный человек ,который дружит с головой в отличии от "одесского грузина" галстукоеда Мишико.

      Когда Мишико прибыл делать революцию в Грузию, то он думал, что США ему помогут. "Ну как сынку помогли тебе штаты ?". Помогли батя, только вот в тюрьму угодил."
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:22
    0
    Премьер-министр Грузии: Внешние силы хотят открыть в стране «второй фронт» на фоне эскалации украинского конфликта
    Так у них внутри себя бардаке и раздрай... значит просто не будет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: rocket757
      Так у них внутри себя бардаке и раздрай... значит просто не будет.

      Клановая борьба, борьба за власть, в Грузии выражается ярче, чем в других бывших республиках СССР, благодаря тому что с 30-х годов Грузия имела не офишируемый "особый статус, что привело к местечковому грузинскому национализму. Хрущев Брежнев не смогли его перебороть, после выхода из СССР Грузия получила Гражданскую войну, которая пока не закончилась.
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:32
    +1
    Как рассказал Гарибашвили, в Тбилиси еще осенью 2022 года располагали информацией о предстоящем начале вооруженного конфликта на Украине.

    Видимо опечатка автора статьи, недогляд второпях для публикации, либо разведка Грузии "получила разведданные" от Эстонской разведки о начале вооруженного конфликта России с Украиной к осени 2022 года. belay
    Хорошо работает разведка Грузии:
    Также глава грузинского правительства допустил, что после падения Артемовска ситуация на Украине станет еще сложнее.
    Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом
    - заявил глава правительства Грузии.

    Поэтому "смелые грузины" решили не участвовать в перемоге и контратаке, а также в победном шествии по н.п. захваченных у русских:
    Гарибашвили отметил, что в Грузию вернулись несколько десятков боевиков, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Премьер-министр предупредил, что их ожидания на трансформацию такого плана в Грузии беспочвенны