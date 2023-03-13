Премьер-министр Грузии: Внешние силы хотят открыть в стране «второй фронт» на фоне эскалации украинского конфликта

На Украине ожидается еще большая эскалация военных действий, и многие внешние силы заинтересованы в открытии на территории Грузии «второго фронта»

Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом

Грузию пытаются втянуть в вооруженный конфликт с Россией. В этом уверен премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, который дал интервью телеканалу «Имеди».Как рассказал Гарибашвили, в Тбилиси еще осенью 2021 года располагали информацией о предстоящем начале вооруженного конфликта на Украине. 1 октября 2022 года в Грузию приехал Михаил Саакашвили. По утверждению премьер-министра страны, его заслали специально, чтобы устроить в Тбилиси переворот и втянуть страну в вооруженное противостояние с Россией, чтобы выиграть время для Украины.Как отметил Гарибашвили, если бы сторонники Саакашвили победили, то Грузия превратилась бы в полигон, был бы «второй Мариуполь». Но Украина смогла бы за счет этого выиграть время для своих военных приготовлений, и определенные силы были в этом заинтересованы.- подчеркнул Гарибашвили.Премьер-министр Грузии обратил внимание и на то, что президент Украины Владимир Зеленский во время боевых действий находит время обращаться к участникам беспорядков в другом государстве. Также глава грузинского правительства допустил, что после падения Артемовска ситуация на Украине станет еще сложнее.- заявил глава правительства Грузии.Гарибашвили отметил, что в Грузию вернулись несколько десятков боевиков, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Премьер-министр предупредил, что их ожидания на трансформацию такого плана в Грузии беспочвенны: пока партия «Грузинская мечта» находится у власти в стране, никто не допустит открытия «второго фронта».Из выступления грузинского премьер-министра становится ясно, что идея вовлечения Тбилиси в вооруженное противостояние с Москвой рассматривалась еще до начала украинского конфликта, в качестве отвлекающего маневра. Нет сомнений, что под «внешними силами», о которых говорил Гарибашвили, можно понимать исключительно Запад, а именно – США.