В Артёмовске бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части завода по обработке металлов

Обстановка в Артемовске тяжелая, бои идут буквально за каждый дом, противник оказывает ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, штурмовые отряды "Оркестра" продолжают наступать. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Куратор "музыкантов" ответил на вопрос одного из российских изданий о ситуации в Артемовске. По его словам, продвижение подразделений ЧВК "Вагнер" идет тяжело, противник отчаянно сопротивляется, постоянно перебрасывая в город резервы. Чем ближе подходят "вагнеровцы" к центру города, тем сильнее сопротивление ВСУ, работает украинская артиллерия и танки. Противник буквально вгрызается в землю, чтобы остановить продвижение российских сил.
Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. И славу русского оружия не посрамим!
- заявил он добавив, что проблема снарядного голода по-прежнему актуальна, но ее решают, в том числе во взаимодействии с подразделениями российской армии.
Между тем поступила информация, что штурмовые отряды "Оркестра" добрались до подземелий завода АЗОМ и начали штурм подземной части "Бахмутской Азовстали". Бои идут в подземных коммуникациях завода, "вагнеровцы" пытаются пробиться в шахту. Как сообщается в ТГ-канале ЧВК "Вагнер", боестолкновения происходят на глубине до 320 метров.
На поверхности тоже имеются успехи, если говорить о боях в окрестностях города. По данным ТГ-канала Рыбаря, "Оркестру" все же удалось пробить брешь в обороне ВСУ и занять большую часть Орехово-Василевки, взятие которой вчера опроверг Пригожин, призвавший "не бежать впереди паровоза".