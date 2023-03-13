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В Артёмовске бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части завода по обработке металлов

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В Артёмовске бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм подземной части завода по обработке металлов

Обстановка в Артемовске тяжелая, бои идут буквально за каждый дом, противник оказывает ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, штурмовые отряды "Оркестра" продолжают наступать. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.


Куратор "музыкантов" ответил на вопрос одного из российских изданий о ситуации в Артемовске. По его словам, продвижение подразделений ЧВК "Вагнер" идет тяжело, противник отчаянно сопротивляется, постоянно перебрасывая в город резервы. Чем ближе подходят "вагнеровцы" к центру города, тем сильнее сопротивление ВСУ, работает украинская артиллерия и танки. Противник буквально вгрызается в землю, чтобы остановить продвижение российских сил.

Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. И славу русского оружия не посрамим!

- заявил он добавив, что проблема снарядного голода по-прежнему актуальна, но ее решают, в том числе во взаимодействии с подразделениями российской армии.

Между тем поступила информация, что штурмовые отряды "Оркестра" добрались до подземелий завода АЗОМ и начали штурм подземной части "Бахмутской Азовстали". Бои идут в подземных коммуникациях завода, "вагнеровцы" пытаются пробиться в шахту. Как сообщается в ТГ-канале ЧВК "Вагнер", боестолкновения происходят на глубине до 320 метров.

На поверхности тоже имеются успехи, если говорить о боях в окрестностях города. По данным ТГ-канала Рыбаря, "Оркестру" все же удалось пробить брешь в обороне ВСУ и занять большую часть Орехово-Василевки, взятие которой вчера опроверг Пригожин, призвавший "не бежать впереди паровоза".
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16 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:12
    0
    Между тем поступила информация, что штурмовые отряды "Оркестра" добрались до подземелий завода АЗОМ и начали штурм подземной части "Бахмутской Азовстали". Бои идут в подземных коммуникациях завода, "вагнеровцы" пытаются пробиться в шахту. Как сообщается в ТГ-канале ЧВК "Вагнер", боестолкновения происходят на глубине до 320 метров.

    АЗОМ это такой себе аналог Азовстали или Азота в Северодонецке или те же соляные шахты Соледара.10 этажей под землёй.Укрепы конечно бешенные.


    Пентагон не понимает зачем Офис Президента сжигает резервы в Бахмутовской мясорубке, а попытка Сырского сместить акцент на подготовку весеннего контрнаступления, никого не убедила. Все понимают, что готовить ВСУ можно было без Бахмута, держа ровно фронт, а не находясь в окружение, но других доводов нет. На Западе считают такие действия не адекватными, о чем уже публично пишут СМИ.

    Наш источник в ОП рассказал, что контрнаступление под Бахмутом может не быть, на конец следующей недели обещают сильные дожди и Залужный выступает принципиально против реализации плана Сырского. Главком считает, что ВСУ могут потерять все резервы если начнут атаку 14-15 марта, нам не хватит времени для обхвата российской армии и наша техника увязнет в грязи.


    https://t.me/rezident_ua/



    Бахмут. Ситуация приближается к критической.

    С одной стороны, российские войска все больше стягивают кольцо окружения. Сейчас осталась под контролем ВСУ одна дорога, которая находится под жестким огнем. И эта дорога может быть перерезана Вагнером в любой момент.
    В котел и плен могут попасть до 10 тысяч солдат ВСУ.
    3.С другой стороны ходят слухи, что ВСУ сконцентрировали большую группировку войск для деблокады окруженных ВСУ.

    До 40 тысяч ВСУ.
    Удары планируется внести во фланги Вагнера и «срезать» «клещи».
    Бахмут неожиданно для всех аналитиков стал одним из ключевых пунктов военных действий.
    Бахмут скоро может стать Артемовском. Так хотят его жители.

    https://t.me/logikamarkova
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:17
      -1
      Откуда на машиностроительном заводе 10 этажей под землей?Там просто много построек,есть убежище,еще с советских времен.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:25
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Откуда на машиностроительном заводе 10 этажей под землей?Там просто много построек,есть убежище,еще с советских времен.


        Погуглите что такое АЗОМ.
        Прямо сейчас штурмовики зашли в подземные уровни и пробиваются в шахту. Бои идут на глубине до 320 (!) метров, сообщил военкор Александр Симонов.

        Военный обозреватель Борис Рожин сравнил АЗОМ с "Азовсталью". Завод обработки металлов занимает огромную территорию на севере города. Предприятие отличает плотная промышленная застройка и развитая сеть подземных коммуникаций, уходящая вниз на десятки этажей. Захватить его при упорном сопротивлении ВСУ будет трудно, но и награда велика - заводская промзона узкой лентой тянется практически до центра города, а высокие заводские корпуса позволяют контролировать частный сектор вокруг.

        https://rg.ru/2023/03/13/nachalsia-shturm-podzemnoj-chasti-artemovska.html
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:31
          0
          Сейчас много какой лажи пишут в нете.Просто немного в курсе про этот завод.Про десятки этажей у Рожина?Да на той же "Азовстали"такого не было.Там есть убежища,подземные галлереи,но не на 10 этажей.Завод в центре города фактически
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:17
      0
      А с какой целью их соорудили ? Не нашёл информацию в инете. Нашим войнам удачи и здоровья!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:43
        0
        В советское время под каждым производственным корпусом,или рядом строили убежище на случай ядерной войны.Выходы были отдельные,как в производственный корпус,так и рядом с ним,с расчетом низкой вероятности завала отдельного выхода
  2. О. Бендер
    О. Бендер Сегодня, 10:21
    0
    Закидать эти шахты взрывчаткой обрушить штольни,будут консервы,что с ними нянькаться.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:25
    0
    В азовстали не понимал целесообразности штурма подземелий и теперь не пойму, неужели нельзя блокировать выходы или другие варианты слезоточивый газ или что-то в этом роде. Ну в Мариуполе были гражданские но тут то зачем лезть в эти катакомбы?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:29
    0
    Странно, что нет вброса о гражданских в подземельях. Вангую, что херои принудительно прихватили туда с десяток для предстоящего торга.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:30
    0
    Лучший вариант наверное будет затопить эти подземелья, шахты. Или пустить углекислый газ, он тяжёлый и сам будет опускаться вниз. Мне очень жаль наших бойцов. Как правило в таких условиях очень большие потери.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:48
      0
      Самый лучший вариант - это пустить в подземелья оксиэтилен в виде крупнодисперсного аэрозоля а потом его поджечь. Двух-трёх тонн хватит за глаза, цена вопроса - 20-30 тыр. Выгорит всё - от тушек только пепел останется.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:32
    0
    Опять советское наследие будем штурмовать,при СССР такие производства делали с поправкой на ядерную войну.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:33
    0
    Никто в глубоких шахтах сидеть не будет, только в тонелях, которые имеют несколько выходов, не глубоких, имеющие системы подъёма на поверхность...
    Как только на поверхности выходить будет некуда, слиняют шустро, как в Соледаре.... попробуют взорвать, испортить все, что смогут.
  8. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:36
    +1
    Почему-то у меня доверия Пригожину больше, чем всем остальным...
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 10:56
      -3
      Почему-то у меня доверия Пригожину больше, чем всем остальным...
      Ну да, иудеям всегда больше верят, чем всем остальным.
      Вот почему, это конечно вопрос?
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:59
    -1
    Все же у этого подразделения есть какой-то особенный талант. Каждый день они где-то имеют успех. Если сравнить эффективность их действий с работой МО, то возникает один единственный вопрос, почему кадровые военные, которым платит государство, которых обеспечивают и специально готовят не могут давать такие же результаты?
    И ответ лежит на поверхности - МО улей, в котором время на принятие решений тонет в вечности. Пока командиры нижнего звена донесут свою позицию наверх, пока наверху определятся что делать, пока дадут команду выполнять - время уже уйдет...
    Пригожин сумел не просто собрать упоротых бойцов из солдат удачи, добровольцев, зеков и людей с улицы, он сумел организовать это войско, наладил дисциплину, ввел ответственность за конечный результат. У музыкантов принятие решений по ходу боя отдается командирам на местах, общий план действий прорабатывается на совете командиров, чье итоговое решение становится законом к исполнению. В МО такой системы никогда не было и никогда не будет. Поэтому и результаты у регулярной армии растянуты во времени и весьма трудозатратны. На мой взгляд, в нынешнем состоянии МО перестроиться не способно. После войны нам надо пересмотреть многое в управлении войсками и самой структуре армии и ее руководстве.