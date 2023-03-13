Сирийская пресса: Американские военные перебрасывают террористов на свои базы в Сирии

Похоже, что власти США не собираются «сдавать» своих позиций на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. При этом достигать своих геополитических целей Белый дом уже по традиции намерен «чужими руками» и исключительно экстремистскими методами.Согласно сообщению сирийского информагентства САНА, американские вертолеты перебросили группу террористов Исламского Государства (запрещенная в РФ террористическая организация*) на свою базу Аш-Шаддади. Боевиков освободили из тюрьмы, находящейся в городе Хасаке.В материале со ссылкой на источники среди местного населения говорится, что военные вертолеты США с террористами ИГИЛ* на борту поднялись в воздух с крыши тюрьмы «Санавия Ас-Синаия», в которую проамериканские боевики из группировки «Касад» превратили местную школу.Со слов журналистов САНА, террористы, прибывшие на американскую базу Аш-Шаддади, позднее, скорее всего, будут переброшены на базу Ат-Танф, расположенную близ сирийско-иракской границы. Очевидно, что эти боевики будут осуществлять провокации, теракты и в целом заниматься дестабилизацией обстановки на «вверенной» им территории.Напоследок стоит отметить, что это не первый случай освобождения американцами боевиков ИГ* из заточения. Ранее неоднократно сообщалось, что американские военные перебрасывают террористов из подконтрольных их прокси тюрем в район своей базы Ат-Танф. Там боевики проходят обучение и тренировку, а затем проводят теракты и наносят удары по мирному населению, а также военнослужащим САА.