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Сирийская пресса: Американские военные перебрасывают террористов на свои базы в Сирии

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Сирийская пресса: Американские военные перебрасывают террористов на свои базы в Сирии

Похоже, что власти США не собираются «сдавать» своих позиций на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. При этом достигать своих геополитических целей Белый дом уже по традиции намерен «чужими руками» и исключительно экстремистскими методами.


Согласно сообщению сирийского информагентства САНА, американские вертолеты перебросили группу террористов Исламского Государства (запрещенная в РФ террористическая организация*) на свою базу Аш-Шаддади. Боевиков освободили из тюрьмы, находящейся в городе Хасаке.

В материале со ссылкой на источники среди местного населения говорится, что военные вертолеты США с террористами ИГИЛ* на борту поднялись в воздух с крыши тюрьмы «Санавия Ас-Синаия», в которую проамериканские боевики из группировки «Касад» превратили местную школу.

Со слов журналистов САНА, террористы, прибывшие на американскую базу Аш-Шаддади, позднее, скорее всего, будут переброшены на базу Ат-Танф, расположенную близ сирийско-иракской границы. Очевидно, что эти боевики будут осуществлять провокации, теракты и в целом заниматься дестабилизацией обстановки на «вверенной» им территории.

Напоследок стоит отметить, что это не первый случай освобождения американцами боевиков ИГ* из заточения. Ранее неоднократно сообщалось, что американские военные перебрасывают террористов из подконтрольных их прокси тюрем в район своей базы Ат-Танф. Там боевики проходят обучение и тренировку, а затем проводят теракты и наносят удары по мирному населению, а также военнослужащим САА.
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5 комментариев
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  1. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:48
    +2
    кто бы сомневался, что сша - это главный спонсор и идеолог терроризма во всем мире
  2. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 10:50
    0
    Если пошли такие танцы, то 404 они сливать собрались, или бесятся от ощущения предстоящего фиаско в Европе, хотя, они же Польшу готовят на место 404...
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:07
      0

      Беккхам-Али (Дмитрий Санин)
      Сегодня, 10:50
      НОВЫЙ
      0
      Если пошли такие танцы, то 404 они сливать собрались, или бесятся от ощущения предстоящего фиаско в Европе, хотя, они же Польшу готовят на место 404...
      По их меркам это не "танцы". Так, танцульки. Шебуршат своими щупальцами мерикатосы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +1
    Тот кто изначально создавал террористические группировки, финансировал и вооружал их теперь требует от них вернуть должок оказанием военной помощи. Вот только не всегда у американцев получается полностью контролировать свои детища, некоторые выходят из под контроля и обращают оружие против своих отцов-создателей.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:07
    0
    Напоследок стоит отметить, что это не первый случай освобождения американцами боевиков ИГ* из заточения.

    Американцы своих "братьев" не бросают, не для этого они их создавали.