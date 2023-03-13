Западная пресса: Франция хочет, чтобы производство оружия для Украины не выходило за рамки Евросоюза

В настоящее время в Европарламенте обсуждают, каким образом рациональнее организовать производство боеприпасов и оружия для украинских формирований. Об этом пишет издание Politico.
Деньги на оружие собираются брать из европейского фонда, в котором находится 500 млн евро. Группа депутатов Европарламента, вдохновителями которой являются парламентарии из Франции, выступает за то, чтобы оборонные закупки для Украины осуществлялись в пределах границ Евросоюза.
То есть, в действиях Франции можно увидеть некий протекционизм. Париж не хочет даже в условиях украинского конфликта давать наживаться на производстве оружия корпорациям из стран, не входящих в состав Евросоюза. Если учитывать, что военная промышленность Евросоюза – это преимущественно Франция и Германия, то интерес Парижа вполне понятен и логичен.
Есть и другая фракция, которая лоббирует интересы США и представлена, как и следовало ожидать, представителями Польши, Эстонии, Латвии, Португалии, Люксембурга. Депутаты из этой фракции хотят разрешить направлять деньги на производство оружия в такие страны как США или Республика Корея. То есть, идет спор между экономической целесообразностью и военно-политической необходимостью.
Чисто с военной точки зрения, задача – обеспечить максимальное количество боеприпасов в максимально короткие сроки, а где их сделают – вопрос вторичный. Но Франция хочет обеспечить и определенные экономические преимущества для Евросоюза, закономерно опасаясь, что инициативу в производстве оружия и боеприпасов перехватят США и туда начнут утекать европейские деньги.
Натали Луазо, председатель парламентского подкомитета по обороне, отрицает, что Франция заботится исключительно о своих интересах, и считает, что это – забота об интересах Европы в целом. Она напоминает, что производителями оружия являются также Германия, Италия и Польша. Вооружения для Украины должны производиться в Европе, считает Луазо.
С ее мнением, естественно, не согласны прибалтийские депутаты. Чьи интересы они лоббируют, понятно. Поэтому Европарламенту предстоит еще долго выяснять, как же будет осуществляться производство оружия и боеприпасов для нужд украинских формирований и европейских армий, кстати, тоже.