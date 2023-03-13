Военное обозрение
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Западная пресса: Франция хочет, чтобы производство оружия для Украины не выходило за рамки Евросоюза

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Западная пресса: Франция хочет, чтобы производство оружия для Украины не выходило за рамки Евросоюза

В настоящее время в Европарламенте обсуждают, каким образом рациональнее организовать производство боеприпасов и оружия для украинских формирований. Об этом пишет издание Politico.


Деньги на оружие собираются брать из европейского фонда, в котором находится 500 млн евро. Группа депутатов Европарламента, вдохновителями которой являются парламентарии из Франции, выступает за то, чтобы оборонные закупки для Украины осуществлялись в пределах границ Евросоюза.

То есть, в действиях Франции можно увидеть некий протекционизм. Париж не хочет даже в условиях украинского конфликта давать наживаться на производстве оружия корпорациям из стран, не входящих в состав Евросоюза. Если учитывать, что военная промышленность Евросоюза – это преимущественно Франция и Германия, то интерес Парижа вполне понятен и логичен.

Есть и другая фракция, которая лоббирует интересы США и представлена, как и следовало ожидать, представителями Польши, Эстонии, Латвии, Португалии, Люксембурга. Депутаты из этой фракции хотят разрешить направлять деньги на производство оружия в такие страны как США или Республика Корея. То есть, идет спор между экономической целесообразностью и военно-политической необходимостью.

Чисто с военной точки зрения, задача – обеспечить максимальное количество боеприпасов в максимально короткие сроки, а где их сделают – вопрос вторичный. Но Франция хочет обеспечить и определенные экономические преимущества для Евросоюза, закономерно опасаясь, что инициативу в производстве оружия и боеприпасов перехватят США и туда начнут утекать европейские деньги.

Натали Луазо, председатель парламентского подкомитета по обороне, отрицает, что Франция заботится исключительно о своих интересах, и считает, что это – забота об интересах Европы в целом. Она напоминает, что производителями оружия являются также Германия, Италия и Польша. Вооружения для Украины должны производиться в Европе, считает Луазо.

С ее мнением, естественно, не согласны прибалтийские депутаты. Чьи интересы они лоббируют, понятно. Поэтому Европарламенту предстоит еще долго выяснять, как же будет осуществляться производство оружия и боеприпасов для нужд украинских формирований и европейских армий, кстати, тоже.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Pierre-Yves Beaudouin
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    +1
    Производство оружия приносит прибыль только тогда когда потребитель этого оружия одержит победу,что очень сомнительно.
    1. Дмитрий356
      Дмитрий356 Сегодня, 10:32
      0
      Почему же? Производитель оружие получит прибыль. Из бюджета Украины или Евросоюза - не принципиально.
    2. janin
      janin Сегодня, 10:33
      +4
      Французы боятся англосаксов. Вдруг заставят перенести ВПК на територрию США. ( подальше от греха)
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:33
      +1
      Производителю (буржую) все равно кто победит, лишь бы заказ был оплачен по предоплате, а после производство, налоги, зарплата и прочая лабуда. Фабрикант не политик.
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 10:56
      0
      Оружие и боеприпасы производится и будет поставляться для войны против России. Это уже заявлено.
      Россия в это время бодро тащит стратегические товары в Европу, в том числе для производства этого самого оружия и боеприпасов. Это какой то парад лицемерия по отношению к собственному солдату и народу, который подвергается обстрелам и гибнет от западного оружия.
      На память сразу возвращается хозяйственный договор между СССР и Германией, когда Советский союз до самого нападения на него, не смотря на то, что Германия начала войну в Европе поставлял стратегические товары будущему врагу. Похоже история Россию ничему не учит.
      И конечно найдутся защитники торговли, мол налоги, и все такое.... Но двойные стандарты по российски их как не обеляй но они на лице.... Мы воюем с Европой в одиночку, без реальных союзников и в тоже время гоним в Европу стратегические товары. Странный подход политического руководства.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    в Европарламенте обсуждают, каким образом рациональнее организовать производство боеприпасов и оружия для украинских формирований
    Для ЕС вопрос, который требует первоочередного решения? Проблемы внутри стран ЕС мелочи на фоне якобы нехватки б/п у Киева. И тут Франция решила показать, что этот вопрос ее интересует больше всех, особенно вопрос распределения денег на производство этих б/п. Распределение денег конечно интересует не только французов, но и прибалтов, которые сами не производят, но хотят подкормиться объедками с американского стола. Чем дольше будут спорить и тянуть одеяло на себя, тем лучше.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:36
    0
    Когда в товарищах согласья нет... Короче - очень хорошо, что в экономической верхушке ЕС раздрай. Но я желаю победы в этом споре, как ни странно, Польше и шпротам - пусть деньги идут в СШП - там на них сделают НАМНОГО ДОРОЖЕ, то есть намного-много меньше. Плюс транспортные расходы и "неизбежные на море случайности". А в европах ещё остались чистоплюи - и сделают по себестоимости и быстро привезут.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:37
    0
    Западная пресса: Франция хочет, чтобы производство оружия для Украины не выходило за рамки Евросоюза
    . Пока поставки будут, хоть кем то, оплачивается, это дело будет интересовать многих...
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:41
    0
    "Кому война, а кому мать родна". Змеиный клубок друзей укропии, думают как лучше нажиться на войне, а бандерлоги в угоду геополитических интересов пен дос тана гробит свое население. Молодцы, чего уж там.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:45
    0
    Цитата: tralflot1832
    Производство оружия приносит прибыль только тогда когда потребитель этого оружия одержит победу,что очень сомнительно.

    Частное производство работает по принципу: г-во предаставляет кредит на производство скажем 300 танков Panter-2, и их производят, а если нет то не произодят.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:53
      0
      В ЕС разве дают невозвратные кредиты?
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 11:09
        0
        Цитата: tralflot1832
        В ЕС разве дают невозвратные кредиты?

        похоже что да, и не только ЕС но и США wassat не, конечно предполагалось что эти кредиты будут оплачены после капитуляции России, собственно Россией, но что-то пошло не так. request украина то точно ничего не заплатит. значит кредиты выделенные украине на покупку этого вооружения точно не вернутся.
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Частное производство работает по принципу: г-во предаставляет кредит на производство скажем 300 танков Panter-2, и их производят, а если нет то не произодят.

      кредит? это у вас не опечатка? если нет то у вас очень странные представления о госзаказе и кредите. кредит это долговое обязательство. кредит берут если есть какой то проект но нет денег.
      когда государство размещает заказ на 300 танков за которые готово заплатить определенную в заказе сумму это не кредит, это живые деньги. это государтво может взять кредит если оно хочет 300 танков но денег на них нет. далее частное производство решает брать этот заказ за эти деньги или выгоднее взять какой-то другой заказ. если частное предприятие берет этот заказ то по заказу получает указанную государством сумму. кредит брало государство и это проблемы государства.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:01
    0
    фракция, которая лоббирует интересы США и представлена, как и следовало ожидать, представителями Польши, Эстонии, Латвии, Португалии, Люксембурга.

    Те кто не производит оружие, хотят чтобы европейские деньги ушли в США, а не оставались в Европы. Вы господа за Европу или за США ? Хотя живете, кажется в Европе ( а может я ошибся).
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:05
    0
    Деньги на оружие собираются брать из европейского фонда, в котором находится 500 млн евро.
    Что то не шибко богато)! bully или может быть лярдов?