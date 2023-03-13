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Глава МИД Ирана сообщил о достижении предварительных договоренностей об обмене заключенными с США

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Глава МИД Ирана сообщил о достижении предварительных договоренностей об обмене заключенными с США

Как сообщает иранское агентство ИРНА, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли предварительных договоренностей об обмене заключенными.


Мы достигли соглашения за последние несколько дней, и если с американской стороны все пойдет хорошо, я думаю, мы станем свидетелями обмена заключенными в краткосрочной перспективе

- сказал Хосейн Амир-Абдоллахиан в интервью государственному телевидению.

Однако, по данным арабского телеканала «Аль-Джазира», в Вашингтоне опровергли эту информацию, назвав ее ложной. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, не было достижения какого-либо соглашения об освобождении граждан США, удерживаемых Ираном.

Заявление главы МИД Ирана прозвучали после того, как его заместитель Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком по ядерной программе страны, отправился в Оман, который выступал посредником между Тегераном и Вашингтоном в переговорах по обмену пленными.

«Аль-Джазира» передает, что речь, видимо, идет о трех американских гражданах ираноязычного происхождения, остающихся за решеткой в Иране, где все они были арестованы по обвинению в шпионаже.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт МИД Ирана
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2 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:50
    -2
    Иран решил потроллить США!?Прикольно ,оказывается не только США имеют право всем указывать что делать.Когда самолёт с деньгами в Иран из США прилетит?Мне подарок Обамки понравился в своё время ,у демократов это хобби.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:52
    -1
    Обмен по ирански - вы отдайте всех наших, а мы продолжим обещать вам всех ваших, они потом случайно и трагически погибнут, НО МЫ ЖЕ ОБЕЩАЛИ!