Глава МИД Ирана сообщил о достижении предварительных договоренностей об обмене заключенными с США

Мы достигли соглашения за последние несколько дней, и если с американской стороны все пойдет хорошо, я думаю, мы станем свидетелями обмена заключенными в краткосрочной перспективе

Как сообщает иранское агентство ИРНА, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли предварительных договоренностей об обмене заключенными.- сказал Хосейн Амир-Абдоллахиан в интервью государственному телевидению.Однако, по данным арабского телеканала «Аль-Джазира», в Вашингтоне опровергли эту информацию, назвав ее ложной. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, не было достижения какого-либо соглашения об освобождении граждан США, удерживаемых Ираном.Заявление главы МИД Ирана прозвучали после того, как его заместитель Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком по ядерной программе страны, отправился в Оман, который выступал посредником между Тегераном и Вашингтоном в переговорах по обмену пленными.«Аль-Джазира» передает, что речь, видимо, идет о трех американских гражданах ираноязычного происхождения, остающихся за решеткой в Иране, где все они были арестованы по обвинению в шпионаже.