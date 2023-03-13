Глава МИД Ирана сообщил о достижении предварительных договоренностей об обмене заключенными с США

Как сообщает иранское агентство ИРНА, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли предварительных договоренностей об обмене заключенными.
Мы достигли соглашения за последние несколько дней, и если с американской стороны все пойдет хорошо, я думаю, мы станем свидетелями обмена заключенными в краткосрочной перспективе
- сказал Хосейн Амир-Абдоллахиан в интервью государственному телевидению.
Однако, по данным арабского телеканала «Аль-Джазира», в Вашингтоне опровергли эту информацию, назвав ее ложной. По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, не было достижения какого-либо соглашения об освобождении граждан США, удерживаемых Ираном.
Заявление главы МИД Ирана прозвучали после того, как его заместитель Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком по ядерной программе страны, отправился в Оман, который выступал посредником между Тегераном и Вашингтоном в переговорах по обмену пленными.
«Аль-Джазира» передает, что речь, видимо, идет о трех американских гражданах ираноязычного происхождения, остающихся за решеткой в Иране, где все они были арестованы по обвинению в шпионаже.