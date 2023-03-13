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Официальная Прага в связи с проблемами с авиапарком направила запрос в США на поставку двух самолётов для правительственной эскадрильи

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Официальная Прага в связи с проблемами с авиапарком направила запрос в США на поставку двух самолётов для правительственной эскадрильи

Растёт число европейских просьб в адрес США о поставках той или иной техники. Эксперты связывают это с тем, что США «продавили» поставки из стран Европы военной помощи для Украины. Теперь целому ряду стран ЕС приходится увеличивать военные бюджеты, что заполнить истощившиеся за несколько месяцев арсеналы. Но такого рода увеличение идёт за счёт других статей бюджета.


В Чехии, которая является одним из наиболее активных поставщиков оружия и боеприпасов киевскому режиму, пришли к выводу о том, что авиационный парк для перевозки первых лиц государства находится в упадке. Чешская пресса называет правительственную эскадрилью «дырявой».

В связи с этим официальная Прага направила в Вашингтон запрос на оказание помощи в виде поставок двух самолётов, которые можно было бы использовать для перелётов первых лиц государства и выполнения других «специальных миссий».

В запросе чешские власти опираются на подписанный ранее документ, носящий название FMS. Это программа военного сотрудничества между Чешской Республикой и США, обозначенная как «Иностранная военная продажа». В Праге считают, что на основании такой программы Вашингтон должен в сжатые сроки осуществить поставки.

На прошлой неделе из-за проблем с правительственной эскадрильей чешский премьер Петр Фиала был вынужден отправиться с визитом в ОАЭ на самолёте обычных (гражданских) авиалиний.
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6 комментариев
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  1. janin
    janin Сегодня, 10:31
    +5
    Можно было чехам подарить 2 Ту-154! Но с условием, раз в год .. посадка под Смоленском!!)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:38
    0
    В рамках военного сотрудничества "президентский" самолет? У чехов есть ядрен-чемодан, который нужно возить спецбортом?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Растёт число европейских просьб в адрес США о поставках той или иной техники.
    "Довоевались" болезные, что теперь с протянутой рукой к американцам, для которых наступило золотое время снимать пенки (и не только) с Европы.
    В Праге считают, что на основании такой программы Вашингтон должен в сжатые сроки осуществить поставки.
    Чехи на фоне украинизации мозга совсем ориентиры потеряли - Вашингтон должен, да еще в сжатые сроки. Вы все должны Вашингтону, который поставил Европу в определенную позу.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: rotmistr60
      все должны Вашингтону, который поставил Европу в определенную позу.
      Нельзя не аплодировать американцам - так изящно "нагнули": они сами все идут к граду на холме в определенных позах. Сами, все сами…
      Только интересно где американцы возьмут два борта в сжатые сроки: линия 737 распланирована на годы вперед; два последних 737NG забрали поляки. Думаю Чехов отправят походить по рынку и поискать…. FMS здесь не прокатит
  4. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 11:01
    0
    По большому счету, Чехии на кой ляд президентский борт нужен? Они себя немцами считают. К Аннелене, за разрешением покататься на немецком самолёте!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +1
    Чехия не может сделать для первых лиц самолёт ?Позорники.Хотя бы такой ,какие первые лица ,такой и самолёт должен быть.