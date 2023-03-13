Официальная Прага в связи с проблемами с авиапарком направила запрос в США на поставку двух самолётов для правительственной эскадрильи

Растёт число европейских просьб в адрес США о поставках той или иной техники. Эксперты связывают это с тем, что США «продавили» поставки из стран Европы военной помощи для Украины. Теперь целому ряду стран ЕС приходится увеличивать военные бюджеты, что заполнить истощившиеся за несколько месяцев арсеналы. Но такого рода увеличение идёт за счёт других статей бюджета.
В Чехии, которая является одним из наиболее активных поставщиков оружия и боеприпасов киевскому режиму, пришли к выводу о том, что авиационный парк для перевозки первых лиц государства находится в упадке. Чешская пресса называет правительственную эскадрилью «дырявой».
В связи с этим официальная Прага направила в Вашингтон запрос на оказание помощи в виде поставок двух самолётов, которые можно было бы использовать для перелётов первых лиц государства и выполнения других «специальных миссий».
В запросе чешские власти опираются на подписанный ранее документ, носящий название FMS. Это программа военного сотрудничества между Чешской Республикой и США, обозначенная как «Иностранная военная продажа». В Праге считают, что на основании такой программы Вашингтон должен в сжатые сроки осуществить поставки.
На прошлой неделе из-за проблем с правительственной эскадрильей чешский премьер Петр Фиала был вынужден отправиться с визитом в ОАЭ на самолёте обычных (гражданских) авиалиний.