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На вооружении подразделений ВСУ под Бахмутом замечены болгарские ручные гранатомёты Bullspike

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На вооружении подразделений ВСУ под Бахмутом замечены болгарские ручные гранатомёты Bullspike

Фото иллюстрационное



Подразделения украинской армии, ведущие бои в районе Бахмута (Артемовска), получили на вооружение гранатометы Bullspike болгарского производства. По данным украинских ресурсов, Киев распределил новую партию вооружений из Болгарии, в которую входили и данные гранатометы.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, держащей оборону в районе Бахмута, получили на вооружение болгарские гранатометы Bullspike. Поставка этого вооружения сильно не афишировалась, но бойцы с этими гранатометами "засветились" на фото иностранных корреспондентов. В частности, турецкое издание Anadolu Agency выложило фото украинского бойца с болгарским гранатометом.

Впрочем, появление гранатометов Bullspike на Украине уже не первое, в августе прошлого года некоторые украинские издания сообщали о появлении на вооружении ВСУ ручных реактивных противотанковых гранатометов Bullspike-AT производства болгарской государственной компании VMZ EAD (Вазовский машиностроительный завод). Но тогда Болгария еще официально не поставляла свое оружие Украине, поэтому заявлялось, что гранатометы получены от других стран.


РПГ Bullspike-AT создан на основе советского противотанкового гранатомета РПГ-22 "Нетто", ранее выпускавшегося болгарской оборонкой по лицензии. Советский РПГ был доработан в области пусковой установки, появилась возможность перевести гранатомет из боевого положения обратно в транспортное. Также для гранатомета разработан термобарический выстрел TB-22M.

Согласно данным из открытых источников, максимальная дальность прицельной стрельбы данного РПГ - 350 метров, прямой наводкой - 150 метров, бронепробиваемость - 400 мм.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:43
    -1
    Интересно какие РПГ сейчас применяются в СВО?Новейшую РПГ-34 Смесь наверняка испытают.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:08
      +2
      болгарские перчики всегда были по ту сторону фронта против России, удивительно как мы до сих пор считаем их "братушками", видимо из-за природной излишней доверчивости, а ведь они настоящие враги (((((
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:44
    -5
    Если и дальше будем сопли на кулак наматывать скоро увидим инопланетное оружие wassat
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 11:05
      -3
      Ну всего то и надо войну укра нацикам объявить и все .
      Только идет СВО и враги спокойно поставляют оружье ни чего личного просто бизнес , а про братьев славян так русским братья те кто в одном строю в армии Российской сейчас .
      Так то и все .
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:46
    +4
    Кому хотят - тому продают, все-таки враждебное государство, вот и всё.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:50
    +3
    Цитата: Reindeer
    Кому хотят - тому продают, все-таки враждебное государство, вот и всё.

    От этого они не перестают оставаться пособниками нацистов.
  5. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 10:54
    +4
    Когда-то Болгария табаком немцев поддерживала и транзитом в Турцию и обратно. Потом даже патрулировала Чёрное море собственными силами против нас. Теперь, конкретно соучастница убийства российских граждан. Надо подумать над тем, чтобы в четвертый раз данное государство даже не помышляло больше нам гадить.
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 11:09
      +1
      Да ладно, судя по демографии нам и делать-то ничего не придется - Болгария по естественным причинам закончится.
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:55
    0
    Братушки зарабатывают изо всех сил. Страна нищая, на дотациях. Что скажут, то и делает. Перекупка через Румынию сути не меняет.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:56
    -1
    Значит "братушки" бычий шип втихушку поставляют воюющей против нас стороне. Неужели и в этот раз поймём и простим?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    +1
    получили на вооружение гранатометы Bullspike болгарского производства
    А то до этого не было известно о болгарском оружии на Украине. К сожалению бывшие союзники и славяне активно участвуют в военном конфликте поставками оружия Киеву, информационными нападками и санкциями против России.
  9. polk26l
    polk26l Сегодня, 11:09
    +2
    А руководство Болгарии клянётся, что не помогают бандеровским нацикам на Недоукраине вооружаться! Вот такие они продажные ИУДЫ! Неблагодарные и подлые, продавшиеся америкосам с "потрохами"! Да они в принципе, всегда такими были! Кто в России торгует с Болгарами, ездит туда отдыхать, оставляя там" кровные" российские денежки, как и в другие "недружественные" страны, также являются предателями России!!! И от них также необходимо избавляться, как и от сбежавших из России ТРУСОВ И ПРЕДАТЕЛЕЙ, испугавшихся защищать Родину от врагов! Позор их роду!
  10. DenD
    DenD Сегодня, 11:15
    0
    Читая комменты, удивляюсь некоторой близорукость комментаторов. Ну и что сделает Россия (МИД) болгарам? Киркорова, им вышлет? О чем разговор, когда идёт под носом, торговля с нациками, всякие зерновые-аммиачные сделки.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 11:21
    0
    Очень верю, что рано или поздно болгарские гранатомёты и всё остальное оружие, что было передано желто-голубым зазвучит в Софии и других европейских столицах.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:23
    0
    ТТХ понравилось, как у ПМ - прицельная дальность 50 м, прямой наводкой - 25 м.