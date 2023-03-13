Уничтожение украинского оборудования, препятствовавшего работе беспилотников в Херсонской области, попало в кадр

В населенном пункте Новоберислав, расположенном в прибрежной зоне оккупированной части Херсонской области на правом берегу Днепра, российской армией был уничтожен установленный на вышке украинский ретранслятор связи.
На видеозаписи, предоставленной российскими военными, можно увидеть, как ударный беспилотник и ракета точно попали в вышку, использовавшуюся боевиками киевского режима для обеспечения связи, в результате чего был полностью уничтожен ретранслятор.
После обнаружения цели была проведена атака, в результате которой было полностью уничтожено установленное на вышке оборудование. Уточняется, что установленная на вышке система радиоэлектронной блокировки препятствовала успешной работе российских беспилотников. Кроме того, на уничтоженной вышке были установлены ретрансляторы, которые украинские военные использовали для обеспечения связи.
Уничтожение препятствий для использования беспилотников будет способствовать более интенсивному и эффективному нанесению ударов по объектам и военнослужащим украинской армии в этом районе.
В Херсонской области украинские боевики ведут непрерывные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра.
Под обстрелы боевиков киевского режима попадают населенные пункты Покровка, Васильевка, Новая Збурьевка, Забарино, Виноградное, Песчаное, Алешки и ряд других.