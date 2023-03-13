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Уничтожение украинского оборудования, препятствовавшего работе беспилотников в Херсонской области, попало в кадр

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Уничтожение украинского оборудования, препятствовавшего работе беспилотников в Херсонской области, попало в кадр

В населенном пункте Новоберислав, расположенном в прибрежной зоне оккупированной части Херсонской области на правом берегу Днепра, российской армией был уничтожен установленный на вышке украинский ретранслятор связи.


На видеозаписи, предоставленной российскими военными, можно увидеть, как ударный беспилотник и ракета точно попали в вышку, использовавшуюся боевиками киевского режима для обеспечения связи, в результате чего был полностью уничтожен ретранслятор.

После обнаружения цели была проведена атака, в результате которой было полностью уничтожено установленное на вышке оборудование. Уточняется, что установленная на вышке система радиоэлектронной блокировки препятствовала успешной работе российских беспилотников. Кроме того, на уничтоженной вышке были установлены ретрансляторы, которые украинские военные использовали для обеспечения связи.



Уничтожение препятствий для использования беспилотников будет способствовать более интенсивному и эффективному нанесению ударов по объектам и военнослужащим украинской армии в этом районе.

В Херсонской области украинские боевики ведут непрерывные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра.

Под обстрелы боевиков киевского режима попадают населенные пункты Покровка, Васильевка, Новая Збурьевка, Забарино, Виноградное, Песчаное, Алешки и ряд других.

Автор:
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7 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:57
    +5
    Прямо в яблочко попали! Отлично, только их там действительно, как яблок.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:59
    0
    Наши специально вышку оставили отступая ,для заманухи? bully
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:00
    +1
    После обнаружения цели была проведена атака, в результате которой было полностью уничтожено установленное на вышке оборудование.

    Ювелирная работа.... good
    ... мелькнула мысль, озвучивать не буду... но нашим бы подсказал.))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +1
    Ай, как хорошо и точно ударили. Жалко вышка устояла, но наверное не на долго.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:12
      0
      Пусть стоит,будет дубль два может быть.Если упёртые снова там что нибудь поставят.Шутка с МТЛБ оставленный на украинском опорнике мне понравилась.
      1. Землекоп
        Землекоп Сегодня, 11:17
        0
        так специально первый удар был в корпус вышки ниже..он там одряхлел и стал слабым...туда уже человеку не подняться и все.....
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:19
    0
    Цитата: rotmistr60
    Ай, как хорошо и точно ударили. Жалко вышка устояла, но наверное не на долго.

    Но вполне возможно, что жесткость конструкции сильно нарушена после удара.