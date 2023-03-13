Появились кадры торжественной церемонии встречи президентов Белоруссии и Ирана в Тегеране

Сегодня в столице Ирана Тегеране началась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает БЕЛТА.В качестве места встречи двух глав государств выбрали резиденцию Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Перед началом встречи состоялась торжественная церемония. Раиси приветствовал Лукашенко перед входом в дворцовую резиденцию.Белорусского лидера встретили очень торжественно: рота почетного караула, проигрывание гимнов двух государств. Встреча президентов будет носить сначала узкий, а затем расширенный характер.На встрече будут обсуждаться важные вопросы мировой политики, а также сотрудничества двух государств. У Белоруссии и Ирана много общих проблем, в первую очередь касающихся отношений с Западом. Но и украинский конфликт, вероятно, также будет обсуждаться лидерами двух государств.Как отметил президент Ирана Раиси, выступая перед началом встречи, в последние два года белорусско-иранские отношения продемонстрировали настоящий прорыв.Слова иранского президента вполне обоснованы: в 2021 году товарооборот между двумя государствами вырос более чем на треть по сравнению с 2020 годом, а в 2022 году продемонстрировал трехкратный рост. Иран и Белоруссия все активнее торгуют друг с другом, а сложные отношения с Западом и западные санкции лишь стимулируют данный процесс. Известно, что во время встречи двух лидеров планируется подписание дорожной карты о сотрудничестве между Ираном и Белоруссией.Кроме встречи с Раиси, Лукашенко планирует переговорить и с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также с рядом других высших должностных лиц исламской республики.