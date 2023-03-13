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Появились кадры торжественной церемонии встречи президентов Белоруссии и Ирана в Тегеране

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Появились кадры торжественной церемонии встречи президентов Белоруссии и Ирана в Тегеране

Сегодня в столице Ирана Тегеране началась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает БЕЛТА.


В качестве места встречи двух глав государств выбрали резиденцию Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Перед началом встречи состоялась торжественная церемония. Раиси приветствовал Лукашенко перед входом в дворцовую резиденцию.

Белорусского лидера встретили очень торжественно: рота почетного караула, проигрывание гимнов двух государств. Встреча президентов будет носить сначала узкий, а затем расширенный характер.


На встрече будут обсуждаться важные вопросы мировой политики, а также сотрудничества двух государств. У Белоруссии и Ирана много общих проблем, в первую очередь касающихся отношений с Западом. Но и украинский конфликт, вероятно, также будет обсуждаться лидерами двух государств.


Как отметил президент Ирана Раиси, выступая перед началом встречи, в последние два года белорусско-иранские отношения продемонстрировали настоящий прорыв.


Слова иранского президента вполне обоснованы: в 2021 году товарооборот между двумя государствами вырос более чем на треть по сравнению с 2020 годом, а в 2022 году продемонстрировал трехкратный рост. Иран и Белоруссия все активнее торгуют друг с другом, а сложные отношения с Западом и западные санкции лишь стимулируют данный процесс. Известно, что во время встречи двух лидеров планируется подписание дорожной карты о сотрудничестве между Ираном и Белоруссией.


Кроме встречи с Раиси, Лукашенко планирует переговорить и с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также с рядом других высших должностных лиц исламской республики.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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11 комментариев
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:09
    -1
    Может Лукашенко, нефтяную скважинку,подарят, в результате этого визита. На память,как сувенир. smile
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      Может Лукашенко, нефтяную скважинку,подарят, в результате этого визита.

      Это его мечта )))) Он отличный маркетолог. Часто смотрю его ролики, как он разносит чиновников. В этом плане он молодец....Их продукция очень качественная. (пищевая) вроде и самые самые самосвалы выпускают. Батя всегда следит за качеством. Я не удивлюсь если он впихнет персам свою продукцию. Он это умеет.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 11:24
        0
        А и верно. И впихивать ничего не надо, потому что белорусская продукция хорошего качества. Я же у себя дома, по выходу из строя, заменил якобы итальянскую и шведскую , на самом деле польскую, технику на белорусскую фирмы Атлант - пользоваться удобно и работает безотказно. И трактора их хорошие. Батька своё дело знает.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 11:16
      -1
      Цитата: kor1vet1974
      Может Лукашенко, нефтяную скважинку,подарят, в результате этого визита. На память,как сувенир. smile

      Скорее всего выпросит.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:10
    0
    США выражают бурное негодование по поводу восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравии, заметьте не военного союза и планов нападения на США, а мирных дипотношений, вся их философия разделяй и властвуй летит в Марианскую впадину. Лукашенко тоже есть что предложить Ирану, начиная с продовольствия и до военных наработок. Приятно смотреть как у "мирового гегемона" что-то не так идет и блокада Ирана сходит на нет.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
      0
      Silver99
      Сегодня, 11:10
      НОВЫЙ
      +1
      США выражают бурное негодование по поводу восстановления дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравии, заметьте не военного союза и планов нападения на США, а мирных дипотношений, вся их философия разделяй и властвуй летит в Марианскую впадину. Лукашенко тоже есть что предложить Ирану, начиная с продовольствия и до военных наработок. Приятно смотреть как у "мирового гегемона" что-то не так идет и блокада Ирана сходит на нет.
      Продовольственная продукция у бацьки очень даже хорошая - мясная ( халяль будет поставлять ) молочка, сдобная и конечно знаменитая бульба. Есть чем, и в военном плане заинтересовать Иран.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:15
    -2
    Разница между этими двумя людьми в том, что Лукашенко решает ВСЁ а Раиси не решает НИЧЕГО. Обещания Лукашенко - это полновесные гарантии, а обещания Раиси - это просто ничего не стоящие звуки. Вот если бы на встрече аятолла присутствовал и что-либо гарантировал, то это была бы новость, имеющая политический резонанс. А так - Лукашенко в турпоездку съездил.
    1. янек
      янек Сегодня, 11:28
      0
      Прочитал ваши звуки. Ну так и понял что вы мычали? Иудей вы наш ??
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 11:16
    +1
    Форма у начальника почетного караула, просто мечта дЭмбеля... laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    Александр Григорьевич серьезно занялся международной дипломатией. Китай, Иран, кто следующий. Европа скрипит зубами - "последнего диктатора" и "президента в изоляции" принимают на высшем уровне.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    -1
    Нет поговорить о великом ,а придётся обсуждать гнид и самоходного Джо.Дожилились.