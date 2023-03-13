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В Новгородской области задержан работавший на украинскую разведку вербовщик

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В Новгородской области задержан работавший на украинскую разведку вербовщик

За попытки склонить к сотрудничеству с противником мобилизованных российских граждан в Новгородской области силами спецназа ФСБ был задержан работавший на украинскую разведку вербовщик. Он также имеет гражданство РФ и является выходцем из Винницкой области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Новгородской области.

Там утверждают, что мужчина работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены

- говорится в сообщении.

Подозреваемый был схвачен правоохранителями, в момент задержания на него надели наручники. При обыске у него обнаружили украинские документы и другие изобличающие его материалы.

По сути, злоумышленник занимался склонением мобилизованных россиян к действиям, которые законодательство РФ квалифицирует как государственную измену. Он предлагал им передавать данные о местах расположения российских воинских подразделений, угонять военную технику и сдаваться в плен, переходя на сторону противника.

Пока идет следствие, выясняя все детали противоправной деятельности подозреваемого, он находится под арестом. Такую меру пресечения определил суд. На арестованного гражданина заведено дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией. Статья 275.1 Уголовного кодекса России предусматривает за такие действия лишение свободы сроком до восьми лет.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:18
    0
    Мобилизованные еще в Новгородской области? А данная инфа не является секретной?
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 11:20
      -1
      Всё что секретно у нас общеизвестно.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:23
      +2
      Давно отношусь с подозрениям ко всяким выходцам с Украины (((( не верю я им, принцип до "сэбэ" жадность и продажность их визитная карточка, наверняка по вечерам на кухне сочувствуют неньке (((
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:28
        0
        Вы правы конечно, много их сюда в виде беженцев набежало. Работы специальным людям дофига.
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:18
    +1
    Он также имеет гражданство РФ и является выходцем из Винницкой области Украины.

    Очень плохо что в российском законодательстве пока не предусмотрена процедура лишения гражданства.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:19
    +4
    Почему в РФ до сих пор нет смертной казни за все тяжкие и особо тяжкие преступления, особенно за измену Родине?!
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:22
      0
      Потому что тогда процентов 80 надо будет расстрелять из числа кремлевских сидельцев, госдуры, совета федерации и правительства
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    +1
    Очередную гниду к ногтю прижали. Следующие на подходе.
  5. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:20
    0
    Феерическую поймали, молодцы! А сколько таких же, только хитрее да везучее, ещё могут ошиваться или просто ждать случая?
    Статья 275.1 Уголовного кодекса России предусматривает за такие действия лишение свободы сроком до восьми лет.

    Маловато будет! Уже бы 15 лет за такое!
    1. ААК
      ААК Сегодня, 11:28
      0
      Это говорит о том, что какая-то разведка как минимум лет за 20 агентурную сеть в сопредельном государстве подготовила в преобладающем большинстве регионов, а у кого-то этих самых разведок как у недалёкого фантиков, а толку...
  6. Тима
    Тима Сегодня, 11:21
    0
    [/quote]Статья 275.1 Уголовного кодекса России предусматривает за такие действия лишение свободы сроком до восьми лет.[quote]

    Сроки надо увеличивать до данной статье !!!
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:31
    0
    Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены
    А на что он надеялся? Что на передке побегут наши к укронацистам?
    П.С.Сегодня по СМИ ( ТВ ): В Хабаровском крае задержана женщина. Гнала бабло в ненужную для всушников. Работает контрразведка, работает.