В Новгородской области задержан работавший на украинскую разведку вербовщик

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ по склонению призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены

За попытки склонить к сотрудничеству с противником мобилизованных российских граждан в Новгородской области силами спецназа ФСБ был задержан работавший на украинскую разведку вербовщик. Он также имеет гражданство РФ и является выходцем из Винницкой области Украины.Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Новгородской области.Там утверждают, что мужчина работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.- говорится в сообщении.Подозреваемый был схвачен правоохранителями, в момент задержания на него надели наручники. При обыске у него обнаружили украинские документы и другие изобличающие его материалы.По сути, злоумышленник занимался склонением мобилизованных россиян к действиям, которые законодательство РФ квалифицирует как государственную измену. Он предлагал им передавать данные о местах расположения российских воинских подразделений, угонять военную технику и сдаваться в плен, переходя на сторону противника.Пока идет следствие, выясняя все детали противоправной деятельности подозреваемого, он находится под арестом. Такую меру пресечения определил суд. На арестованного гражданина заведено дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией. Статья 275.1 Уголовного кодекса России предусматривает за такие действия лишение свободы сроком до восьми лет.