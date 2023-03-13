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Британская пресса: Риши Сунак объявил об увеличении военных расходов Великобритании в связи с конфликтом на Украине

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Британская пресса: Риши Сунак объявил об увеличении военных расходов Великобритании в связи с конфликтом на Украине

Великобритания увеличивает расходы на оборону, решение принято на фоне военного конфликта на Украине. Правительство Соединенного королевства посчитало, что существующие траты на оборону не в состоянии обеспечить безопасность страны, поэтому военный бюджет будет увеличен. Об этом сообщает The Telegraph.


Британский премьер Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в связи с военным конфликтом на Украине. Всего за два года Лондон планирует добавить в военный бюджет 5 млрд. фунтов стерлингов, хотя министр обороны Бен Уоллес просил добавить от 8 до 11 млрд.

Дополнительные средства уже распределены, они будут потрачены на развитие ядерных сил сдерживания (3 млрд.), а также на восполнение запасов вооружений и боеприпасов, отправленных Украине. Сейчас имеющихся в арсеналах британской армии снарядов хватит лишь на несколько дней полномасштабной войны.

Как отмечается, это повышение военных расходов не последнее, после 2025 года планируется еще раз пересмотреть расходы на оборону и увеличить их с учетом происходящего в мире. В планах британского правительства довести военные траты до 2,5% от ВВП. К 2025 году они будут составлять 2,25%, учитывая добавление 5 млрд.

Британское правительство готовится опубликовать обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором отражены две сегодняшние угрозы для Великобритании в частности, и для всего западного мира, в целом. Речь идет о России и Китае, именно эти две страны угрожают "западным демократиям". Россия ведет боевые действия на европейской территории, а Китай осуществляет "экономическое принуждение".
Использованы фотографии:
https://www.army.mod.uk/
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:42
    +1
    Надо посмотреть оригинал,повышение планировалось но и планировалось сокращение личного состава.Кстати в Англию приходила весна с снежном."Лариска" пошутила днях ,просыпала Англию снегом.А как же пенсионеры ,чтобы попасть в палату на лечение надо пройти коридорную систему.В Англии сейчас в СМИ обсуждают героическую 82 летнюю пенсионерку,которая перед тем как попасть в палату сутки провалилась в коридорах на каталке ,но всё как положено ,под контролем врачей.Как сегодня в Англии посмотрим на сколько их зацепит банкротство американского банка.Но уже IT компании повизгивают,дайте денег, а то хлопнем дверью.По мне ,лучше ,бы крышкой хлопнули.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:44
    0
    Стесняюсь спросить...
    Будет ли это считаться прямым участием Британии в конфликте на стороне Украины?
    С соответствующими последствиями...
    Или ещё не время?
  3. spirit
    spirit Сегодня, 11:53
    +4
    ВСЕ Оружейники НАТО просто обязаны поместить у себя в кабинетах портрет ВВП, ведь не один человек не принесет им столько военных заказов от своих правительств.Человек не только о своем ВПК заботиться но и о других, золото а не человек good
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:53
    +1
    Риши Сунак объявил об увеличении военных расходов Великобритании в связи с конфликтом на Украине
    Думаю, что эта карикатура будет к месту
  5. HAM
    HAM Сегодня, 11:53
    0
    После Борьки и Лизки на острове как то скучновато стало.......присоединил бы Риша остров к Индии что ли....демографию поправил бы... laughing
  6. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:56
    0
    Всего за два года Лондон планирует добавить в военный бюджет 5 млрд. фунтов стерлингов, хотя министр обороны Бен Уоллес просил добавить от 8 до 11 млрд.
     "Маржа",попёрла. laughing
  7. 1536
    1536 Сегодня, 11:59
    0
    Подо всеми Британскими островами надо вырыть погреб, чтобы можно было каждому островитянину спрятаться там и никому не было обидно. Вот была бы демократия, хоть и монархия.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:59
    0
    Что то затихли либерасты всех стран, забыли об уменьшении трат на оборону и увеличении социалки.20 лет СССР своим разрушением подарил сатанистам сытой жизни. Правы эксперты когда говорили СССР не хватило 10 лет что б победить америкосов в холодной войне, западное изобилие трещало по швам. И везёт же западному кизяку что в 17 году империя развалились, что в 91. К сожалению в отличии брехни демократов за свой кусок мяса приходится расплачиваться жизнями бойцов, а не конкуренцией в выпуске продукции. Англичан не жалко, дали б мне ядерную бомбу незадумываясь взорвал в центре Лондона вместе с собой. Как в школе пока не сломаешь стул об обидчика так и будут издеваться. И переживать не стоит америкосы не будут в нас ракеты пулять, но быстро осознают что шутки кончились.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    0
    Свои расходы повышают, а тут еще и в нату ежегодно нужно отстегивать....., да, незадача.