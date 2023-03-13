Британская пресса: Риши Сунак объявил об увеличении военных расходов Великобритании в связи с конфликтом на Украине

Великобритания увеличивает расходы на оборону, решение принято на фоне военного конфликта на Украине. Правительство Соединенного королевства посчитало, что существующие траты на оборону не в состоянии обеспечить безопасность страны, поэтому военный бюджет будет увеличен. Об этом сообщает The Telegraph.Британский премьер Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в связи с военным конфликтом на Украине. Всего за два года Лондон планирует добавить в военный бюджет 5 млрд. фунтов стерлингов, хотя министр обороны Бен Уоллес просил добавить от 8 до 11 млрд.Дополнительные средства уже распределены, они будут потрачены на развитие ядерных сил сдерживания (3 млрд.), а также на восполнение запасов вооружений и боеприпасов, отправленных Украине. Сейчас имеющихся в арсеналах британской армии снарядов хватит лишь на несколько дней полномасштабной войны.Как отмечается, это повышение военных расходов не последнее, после 2025 года планируется еще раз пересмотреть расходы на оборону и увеличить их с учетом происходящего в мире. В планах британского правительства довести военные траты до 2,5% от ВВП. К 2025 году они будут составлять 2,25%, учитывая добавление 5 млрд.Британское правительство готовится опубликовать обновленный Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором отражены две сегодняшние угрозы для Великобритании в частности, и для всего западного мира, в целом. Речь идет о России и Китае, именно эти две страны угрожают "западным демократиям". Россия ведет боевые действия на европейской территории, а Китай осуществляет "экономическое принуждение".