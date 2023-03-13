Военное обозрение
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КНДР объявила о пуске двух крылатых ракет с подводной лодки

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КНДР объявила о пуске двух крылатых ракет с подводной лодки

Корейский полуостров продолжает оставаться одной из напряженных точек мира. Особенно часто здесь ситуация стала обостряться в последнее время из-за участившихся пусков северокорейских ракет и ответной реакции Вашингтона, Сеула и Токио.


Как сообщает радио КНДР, северокорейские военные произвели очередной запуск крылатых ракет. Указывается, что две «стратегические крылатые ракеты» были запущены с подводной лодки.

Как пишет уже южнокорейская пресса, в выходные дни также был зафиксирован пуск ракеты неизвестного типа из района портового города Синпхо, что на берегу Японского моря. При этом Yonhap ссылается на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Издание отмечает, что таким образом Пхеньян решил продемонстрировать свой протест против начинающихся в понедельник совместных военных учений Вашингтона и Сеула под названием Freedom Shield («Щит свободы»).

В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что войска страны проводят постоянный мониторинг пусков северокорейских ракет и находятся в тесном сотрудничестве с коллегами из США, пишет Yonhap.

Напомним, что Корейский полуостров разделен на Северную и Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953 годов. На Западе заявляют, что такой сценарий может ожидать и нынешнюю территорию Украины.
Автор:
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:00
    0
    Надо к Дамбиеву сходить в его телегу. Может есть фото пусков .Откуда вышли ракеты из ТА или из шахт?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:40
      +1
      Круто, только они бы еще с подводного положения это сделали, вот бы США порадовалось smile Кстати "корейский вариант" для нас малоприемлим, это противостояние будет вечно, а нам очаг напряженности не нужен, хотя и сил подобрать всю Украину нет (((
  2. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 12:04
    +4
    Молодцы, что тут сказать! Ядрен батон, единственное средство обеспечения безопасности страны.
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 12:11
    +2
    Ким красава На всех положилГоворят что коммент короток
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 12:12
    -2
    Ракета конечно это хорошо, а как интересно там простые граждане живут??
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:54
      +2
      где ? в США ? не просто живут, живут в кредит, тачки, квартиры образование. Хорошую работу найти не легко, большинство от зарплаты до зарплаты, крутятся по 12 часов на работе если хотят жить средне. Квартиру снять дорого, есть районы куда полиция не заходит.
  5. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 12:14
    0
    Японская народно-демократическая республика??? а так красавцы конечно
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:26
    0
    Не с Варшавянок ли полетели ракеты, под видом корейских...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:39
    +1
    северокорейские военные произвели очередной запуск крылатых ракет.
    А, что остается делать когда вокруг враги да еще из-за океана постоянные угрозы идут. Правильно и делают, поэтому и побаиваются вступать с ними в прямой конфликт. Даже "грозный" Трамп в свое время сдал назад.
  8. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 12:51
    0
    Издание отмечает, что таким образом Пхеньян решил продемонстрировать свой протест против начинающихся в понедельник совместных военных учений Вашингтона и Сеула под названием Freedom Shield («Щит свободы»).

    Республика Корея и США начали в понедельник совместные командно-штабные учения Freedom Shield. Параллельно состоятся около 20 полевых учений, в том числе отработка морского десантирования, под общим названием Warrior Shield. Ранее в таких учениях принимали участие 300 000 южнокорейских и несколько десятков тысяч американских военных. Привлекались также военные из Соединенного Королевства, Австралии, Канады и др. В этот раз также планируется привлечь к учениям американскую АУГ.
    Недаром северяне предупреждали, что будут бить сразу ядерными ракетами по авиабазам противника так, чтобы не позволить доминировать противнику в воздухе. На вооружение КНА уже должно быть поставлено достаточно МБР чтобы пробить ПРО континентальной части США, БР средней дальности и крылатых ракет с термоядерной БЧ для поражения баз США в регионе.
    К счастью, в следующем году выборы президента в США. Если Трамп на них победит, то поможет разрядить обстановку. Без подзуживания американцев обстановка сразу разрядится. Хохлосвинки правда молятся богу, чтобы Трамп не победил, а то он вроде уже пообещал отдать половину Украины Путину. Но бога ведь нет.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    +1
    Корейский полуостров напряженная точка мира? Правда? А у кого напряг? У полосатых? В КНДР все хорошо и живут спокойно, без кризисов и пандемий, не богато, но ровно. Если кто-то напрягается вокруг, то это их проблемы.... СССР в таком положении жил от момента создания и до часа распада.