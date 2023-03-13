КНДР объявила о пуске двух крылатых ракет с подводной лодки

Корейский полуостров продолжает оставаться одной из напряженных точек мира. Особенно часто здесь ситуация стала обостряться в последнее время из-за участившихся пусков северокорейских ракет и ответной реакции Вашингтона, Сеула и Токио.Как сообщает радио КНДР, северокорейские военные произвели очередной запуск крылатых ракет. Указывается, что две «стратегические крылатые ракеты» были запущены с подводной лодки.Как пишет уже южнокорейская пресса, в выходные дни также был зафиксирован пуск ракеты неизвестного типа из района портового города Синпхо, что на берегу Японского моря. При этом Yonhap ссылается на Комитет начальников штабов Южной Кореи.Издание отмечает, что таким образом Пхеньян решил продемонстрировать свой протест против начинающихся в понедельник совместных военных учений Вашингтона и Сеула под названием Freedom Shield («Щит свободы»).В Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что войска страны проводят постоянный мониторинг пусков северокорейских ракет и находятся в тесном сотрудничестве с коллегами из США, пишет Yonhap.Напомним, что Корейский полуостров разделен на Северную и Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953 годов. На Западе заявляют, что такой сценарий может ожидать и нынешнюю территорию Украины.