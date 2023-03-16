Капитанул Зеля Кодряну – он стоял у истоков румынского нацизма

До свадьбы
Религия, какая бы она ни была, увы, не спасает от глубоких политических заблуждений и превращения из героя во врага и мерзавца. Подтверждением этому тезису – судьба Корнелиу Зели Кодряну, известного в истории как «Капитанул». Он, по сути, основатель румынского нацизма, который начинался с «Легиона Михаила Архангела» – почти полной копии сербской «Чёрной руки».
В России его с полным основанием и уже навсегда записали во враги, ведь это он втянул нашего традиционного союзника в пекло Второй мировой. Но личность эта всё же далеко не однозначная. Официальная история трактует Кодряну как ультраправого фашиста и ярого антисемита. Но очень важный для его оценки факт заключается в том, что с ним и с другими членами его организации «Железная гвардия» разделался другой фашист, прямой союзник Гитлера – кондукэтор Антонеску.
Всё это напоминает подзабытое уже судилище в Сербии над «Чёрной рукой»: кто вернул на трон династию Карагеоргиевичей, те же от неё жизни и лишились. И для начала рассказа о судьбе «капитанула» нельзя не отметить, что Кодряну румыном не был, а его фамилия – псевдоним, связанный с местом его рождения в румынской части Молдовы. Оно окружено непроходимыми лесами, а Кодру в переводе с румынского – лесная чаща.
В Румынии и Молдавии эта фамилия очень распространена, есть и вино с похожим именем, только через «а» – Кадрянка, а под Оргеевом, например, есть и село Кодрянка. Оттуда родом раскоронованный ныне вор в законе Мику. Настоящая фамилия Кодряну, как бы вы думали – Зелинский, почти однофамилец президента Украины. Отсюда и псевдоним Корнелиу Зеля Кодряну. Отец его был поляк, мать – австрийская немка, оба католики, но, видимо, потому, что в тех местах не было костёлов, он был крещён в православной вере.
Судя по всему, родным языком Кодряну был румынский. И несмотря на происхождение, он с детства стал ярым, точнее – яростным и беспредельно жестоким, патриотом своей новой родины. Дошло до того, что на свадьбе с уроженкой Мунтении (юга Румынии, под Бухарестом) он появился в традиционном молдавском свадебном наряде, подпоясанный широким поясом и в вышиванке.
Отличие от оригинала было только одно: на голове у него вместо традиционной шапки или повязки была металлическая свастика. Только повернутая в правильную сторону солярных символов, которые бытуют не только у индоевропейских народов (например, на гербах Финляндии и российской Республики Ингушетия).
Такая же свастика изображена на орнаментах храмов и архангельских рушников на севере России и даже кое-где в северных регионах Беларуси. Адольф Алоизович, по прозвищу фюрер, повернув в другую сторону, извратил этот символ, в результате чего любая свастика теперь ассоциируется с нацизмом. Даже та, что на рушниках, потому что не все вглядываются, в какую сторону она повернута.
Свадьба прошла на нейтральной территории – в молдавских Фокшанах, а Кодряну, уже взявший этот псевдоним как фамилию, потом публично жаловался, что многие посетители сильно напились. Практически точную копию такой свадьбы с пятью сотнями гостей, но без народных костюмов и свастик на головах, устроили в 2019 году румынские депутаты Европарламента Ольгуца Василеску и Клаудиу Мандэ.
Но Кодряну, конечно, переплюнул всех: на свадьбе его и невесты Елены было примерно 100 тыс. человек. Некоторые историки называют меньшие цифры, но и по длительности действия свадьбе Кодряну нет равных. И практически сразу после женитьбы Кодряну развязал более активную, чем раньше, откровенно подрывную деятельность.
До первой судимости
Молодая чета переехала в Яссы, крупнейший город румынской Молдовы, но надо напомнить, что было до свадьбы.
В Яссах Кодряну уже побывал. Там он за политическую позицию подвергся преследованиям, несколько раз его жестоко избивали полицейские. Актом мести со стороны Корнелиу стало убийство начальника ясской полиции Константина Манчу. Этот Манчу не раз избивал студентов, сотрудничавших с Кодряну, но самого его ни разу не тронул.
Хватило того, что Корнелиу на одном из митингов избил один из подчиненных Манчу – австриец Ойген Клокс. Убивать его не стал, зато добрался куда выше – до самого Манчу. Убийство произошло прямо в зале суда, когда на Клокса пожаловался жестоко избитый им студент Думитру Комерзан. Корнелиу Кодряну выступил в суде свидетелем потерпевшего, умудрился пронести в зал огнестрел и произвел несколько выстрелов в Клокса, Манчу и одного из унтер-офицеров, также замешанных в избиении митинговавших.
Манчу был убит выстрелом в голову, а двоих других Кодряну только ранил. До этого Румыния не знала такого, чтобы полицейских расстреливали прямо в зале суда. Были приняты дополнительные меры безопасности при проверке всех, кто входит в суд и другие госучреждения.
Нетрудно догадаться, что Кодряну сразу задержали. Начался громкий судебный процесс, в результате которого он отправился в галацскую крытую тюрьму – «крытку». На процессе защита Зели утверждала, что Манчу приказал подчиненным броситься на него с ножом. Понятно, что это была неправда – какой же вооруженный огнестрельным оружием полицейский будет использовать нож.
Сторона обвинения сумела это мнение опровергнуть. Ладно бы, если Кодряну вёл бы себя нормально. Но в «крытке» его поселили в камере с евреем, которого он постоянно избивал по мотивам национальной ненависти. В итоге Кодряну перевели из галацской крытки в фокшанскую. Мотив был ясен: в Фокшанах в то время преобладало еврейское население. Хотели проучить.
От второго суда до второй свадьбы
Однако ошиблись. Было назначено второе заседание суда, которое должны были провести в Фокшанах. На суд съехалось огромное количество студентов из окрестных сёл, поддерживавших Кодряну и националистически настроенных. Учитывая печальный опыт стрельбы в зале суда, никого из посторонних туда уже не пускали. Но они перед зданием устроили такое, что Кодряну спешно перевели аж в Тырну Северин, где дальше продолжался суд.
Но этот суд оказался ещё веселее, чем в Галаце и Фокшанах вместе взятых. Вдова убитого Манчу пыталась там что-то сказать, но в ответ слышала прямые оскорбления защиты со всей изощрённостью румынского языка. Суд на это сначала пытался реагировать, да потом перестал, потому что это было уже бесполезно. Окончательным аккордом стало то, что явились присяжные со свастиками на одежде и, как нетрудно догадаться, Зелю оправдали.
Мало того, председатель коллегии также взял его сторону, поэтому обсуждение заняло около пяти минут – и всё.
Ну и свадьба наконец. Приглашения на неё делали со свастиками на бумажках. Трудно сказать, где познакомились Корнелиу Зеля Кодряну и Елена Илиною, есть разные версии. Обручение состоялось в Унгенах, сейчас это райцентр в Республике Молдова на реке Прут у границы с Румынией.
Свадебные визитки содержали слова: «только православным». Существует версия о том, что Елена имела боярские корни, но есть документально подтвержденные сведения только о том, что её мать была домохозяйкой, а отец – железнодорожником, звали его Константин.
На свадьбе они выглядели как две противоположности: высокий, жилистый, русоволосый, с вытянутым лицом и резкими его чертами, недобрым взглядом Корнелиу и невысокая, широкобёдрая брюнетка с очень мягким, женственным лицом Елена. И всё удалось отлично, приглашения были разбросаны соратниками Кодряну, в основном по сельской местности, где жил наиболее консервативный контингент.
Оттуда главным образом и приехало такое количество посетителей. А после пышной свадьбы, которую Кодряну позиционировал как «национальный праздник», он прославился уже на всю страну и провозгласил себя капитаном.
А далее его деятельность стала всё больше приближаться к откровенному нацизму.
Путь наверх – из нищеты
Даже в России сегодня есть почитатели «капитанула», что не мешает им упоминать расхожий тезис о том, что деды воевали, чтобы жили мы. Как это может сочетаться – вопрос отдельный, мы же попробуем разобраться, как Кодряну сумел сформировать в Румынии экстремистский и откровенно нацистский аналог сербской «Черной руки».
После женитьбы на Елене Илиною Корнелиу Зеля Кодряну жил в ужасающей нищете. Первые годы семейной жизни он описывал в программной книге «Моим легионерам», признавая, что пришёл в семью Елены примаком: «Я свалился на голову моего бедного тестя». Тот – железнодорожник Константин Илиною, поддерживал религиозный фундаментализм и правоконсервативные взгляды Корнелиу.
Он купил в Яссах для всей семьи дом в три комнаты с небольшим участком, на котором был только крохотный виноградник и пара деревьев шелковицы. Вино сбывать было практически некуда, его в Яссах и так было в избытке. В одной комнате жили Кодряну с Еленой, в другой – родители Елены, а «каса маре», которая обычно предназначалась для приёма гостей, заселяли пятеро несовершеннолетних детей Константина. Елена была самой старшей и единственной, достигшей совершеннолетия.
Забыв про политику, чтобы прокормить семью, Корнелиу был вынужден работать батраком у более зажиточных соседей. От плохого питания и тяжёлого труда он сильно ослабел, потерял вес. У Кодряну не было даже нормальной обуви, на митинги в Яссах он приходил, обутый в постолы. Румыния в то время была не самой богатой страной, а свадьбу и медовый месяц неплохо проплатили консервативно настроенные румынские политики, в частности, профессор Кузэ, который был посажённым отцом и заодно крёстным Кодряну.
Властям было, прямо сказать, отчего схватиться за голову при виде такого торжества – свадебная колонна длиной в семь вёрст, с Кодряну на коне во главе. Когда «капитанул» уже въезжал в Крынгу, хвост колонны ещё не вышел из Фокшан, а участники торжества не разошлись даже под ливнем. Румынское МВД поспешило уничтожить плёнку с записью свадьбы, хотя её успели дважды показать перед «ограниченным контингентом» в Бухаресте.
Кузэ устроил целую кампанию по агитации в селах Молдовы и Буковины, чтобы родители называли своих новорождённых детей именами Корнелиу и Елена. Но на этом поддержка капитана и закончилась. Сам Кодряну ездил по сёлам в политических целях и, зная как румынский язык, так и молдавские говоры, расширил своё влияние вплоть до проблемной Бессарабии. Он шёл к успеху, нещадно щекая, дзэкая, ыкая, жекая, произнося в середине слова «а» вместо «э», «г» вместо «б», употребляя вместо простого перфекта сложный, выбирая слова, понятные крестьянам, нередко славянские, а не латинские. Конечно, это был популизм, но иначе его могли бы и не понять.
Друг Зели, Ион Моца, за счёт своих родителей профинансировал обучение Кодряну во французском Гренобле. Там в конце концов, несмотря на все бедствия, Кодряну сумел защитить докторскую диссертацию. Но возникли проблемы у самого Моцы – во-первых, у его родителей просто кончились деньги, а во-вторых, ему пришла во Францию повестка из Румынии о военном призыве.
Твоё место – легион
Каким-то чудом капитанулу удалось переехать в Бухарест, где он и Хория Сима возглавили ультраправый «Легион Михаила Архангела». Популизм всё-таки сработал, а сам легион отличался православным фундаментализмом и пещерным антисемитизмом. В частности, его члены требовали от королевских властей создать для евреев и цыган резервации, также не лучшее отношение было и к украинцам. Молдаване, гагаузы и болгары – уже во вторую очередь. К гагаузам, впрочем, у Кодряну и Симы были свои претензии, иногда они выступали с требованиями ограничить в правах и их.
В Фокшанах на выборах тем не менее Кодряну с треском провалился. В городе с таким количеством евреев было большой ошибкой баллотироваться от антисемитской партии «Лига национально-христианской защиты». Её возглавлял уже упомянутый профессор Александру Кузэ. Кодряну так и не понял причину своего провала, объяснив впоследствии произошедшее тем, что конкуренты спаивали избирателей вином из бочек, стоявших возле избирательных участков.
Митинги «Легиона Михаила Архангела» в Бухаресте и других крупных городах Румынии сразу стали вызывать у местной полиции опасения. Во время их евреям рекомендовали закрывать свои магазины и отсиживаться по домам, не выходя на улицу. Свежа ещё была память о пресловутом Кишинёвском погроме и последовавших погромах в Унгенах, Бельцах и Ниспоренах, совершенных еще до того, как королевская Румыния аннексировала Бессарабию.
Мечты Кодряну и Симы о Великой Румынии не очень-то согласовывались с позицией официального Бухареста, тесно контактировавшего с Антантой. К тому же, зная, какой отпор еврейские боевые отряды дали погромщикам ещё во времена Российской империи, например, в Унгенах, королевская власть явно побаивалась гражданской войны. Да и общее отвратительное отношение к Бухаресту в Бессарабии и не очень хорошее в Трансильвании явно не радовали королевский дворец: при такой вспышке национал-шовинизма ясно было, что будет ещё хуже.
Капитану Кодряну стали присылать дорогие подарки сочувствовавшие люди ультраправой ориентации со всей Румынии. Но он от них отказывался, что приводило к постоянным конфликтам с женой. Иногда отдавал эти подарки другим легионерам, в частности, присланную из Арада мебель подарил другому участнику экстремистской организации – Ионеску. Молодая пара была бесплодной, по какой причине – неясно, и супруги Кодряну взяли из приюта девочку по имени Кэтэлина, родную дочь брата Корнелиу – Хории Кодряну, находившегося в тюрьме. Брак, по сути, держался только на общих политических взглядах.
Впрочем, есть и другая версия из серии занимательной румынской конспирологии. Кодряну с некоторого момента стал появляться на публике с предводительницей женского крыла легионеров Николетой Николеску, а не с законной супругой. Про детей Николеску ничего не известно, так же, как и мало известно про обстоятельства её убийства румынской полицией.
К концу тридцатых на базе «Легиона Михаила Архангела» сформировались уже полноценные боевые организации, представлявшие нечто среднее между современными ЧВК и незаконными вооруженными формированиями. Назывались они «Железная гвардия» и «Движение легионеров», у истоков их создания стояли Корнелиу Зеля Кодряну, Хория Сима и Ион Баня. С 1933 года они распространили свою деятельность за берега Прута, в Бессарабию, где тоже открылись боевые ячейки.
Налицо была преемственность с сербской «Черной рукой» и самими их вдохновителями – российскими народовольцами, а деятельность носила характер индивидуального террора. Теракты первоначально совершались против мелких служащих государственных структур и еврейских предпринимателей. Но в 1933 году всё изменилось: легионеры убили премьер-министра Румынии Иона Гёрге Дуку.
Провинился он тем, что запретил политическое крыло Кодряну «Всё для страны» и давал полиции указания разгонять митинги румынских ультраправых. 18 участников «Железной Гвардии» были убиты полицией по непосредственному приказу Дуки. Около тысячи человек были приговорены к тюремному заключению.
Нельзя не отметить сходство тактики террористической деятельности «Железной гвардии» с «Черной рукой» и «Народной волей»: участники терактов были уже готовы к любым последствиям, вплоть до смерти, с места теракта они не уходили, оставались до приезда полиции и тут же открыто брали на себя ответственность, хотя это сулило либо длительный срок заключения, либо смертную казнь.
Дука также заслужил ненависть за блокаду переезда аромунов, близких по языку к дако-румынам из Болгарии, но при этом разрешил переезд в Румынию евреям из тех стран, где они уже подвергались преследованию. Напомним, это был 1933 год, но только тогда королевская власть узнала о существовании эскадронов смерти «Железной гвардии». Трое участников убийства сдались добровольно, взяли на себя ответственность за теракт, были приговорены к пожизненной каторге и убиты при попытке к бегству во время этапирования с одной каторги на другую.
Впереди у Капитанула и его соратников был откровенный нацизм.
Окончание следует…