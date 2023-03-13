Организации индейцев подали иск в Гаагский суд против государства Чили с призывом вернуть им их территории

Должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения того, чтобы такие действия не оставались безнаказанными, и единственный способ положить конец этому конфликту — возврат государством Чили исконных территорий мапуче и соблюдение подписанных договоров.

Постоянное представительство мапуче при Организации Объединенных Наций, Комиссия по правам человека мапуче и организация индейских народов кимче Валмапу совместно представили иск против государства Чили за нарушение многочисленных национальных и международных прав на территориях проживания мапуче. На должность арбитра был предложен испанский юрист Бальтасар Гарсон Реал.Текущие договоры, подписанные испанцами, а затем государством Чили, были нарушены, говорится в пресс-релизе объединенных организаций мапуче. Они говорят, что добывающие компании злоупотребляют договорами, что вызывает опустынивание, засуху, пожары и загрязнение территорий, на которых проживает древний индейский народ. А это, в свою очередь, цитата: нарушило права природы и достоинство народа мапуче, что ведет к систематическому исчезновению культуры мапуче.Коренная нация мапуче, которая в данный момент насчитывает до 1,5 миллиона человек, продолжает требовать возвращения своих исконных территорий, автономии, самоопределения, зашиты культуры и языка. В настоящее время они также сопротивляются неолиберальной, экстрактивной модели, которая, как они утверждают, осуществляется администрациями после диктатуры Пиночета посредством защиты интересов лесозаготовительных фирм, горнодобывающей промышленности, отраслей гидроэнергетики и рыболовства. В пресс-релизе говорится, что на исконных территориях Валмапу также были построены коммерческие и жилые комплексы.Также индейцы Южной Америки заявляют о длинной череде оскорблений и многочисленных злоупотреблениях со стороны государства Чили. В тексте жалобы говорится, что администрация при предыдущих президентах применяла антитеррористический закон Чили против мапуче, который состоит в криминализации социального протеста мапуче и использовании частной охраны для защиты интересов частных землевладельцев.Сегодня мапуче страдают от преследований, рейдов, задержаний, ложных обвинений, криминализации и даже пыток. Рейды в их общинах проводятся регулярно. Полиция зачастую отбирает у индейцев транспортные средства, оружие для охоты, аргументируя это антитеррористическими законами.- говорится в пресс-релизе индейского народа мапуче.