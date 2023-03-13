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Организации индейцев подали иск в Гаагский суд против государства Чили с призывом вернуть им их территории

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Организации индейцев подали иск в Гаагский суд против государства Чили с призывом вернуть им их территории

Постоянное представительство мапуче при Организации Объединенных Наций, Комиссия по правам человека мапуче и организация индейских народов кимче Валмапу совместно представили иск против государства Чили за нарушение многочисленных национальных и международных прав на территориях проживания мапуче. На должность арбитра был предложен испанский юрист Бальтасар Гарсон Реал.


Текущие договоры, подписанные испанцами, а затем государством Чили, были нарушены, говорится в пресс-релизе объединенных организаций мапуче. Они говорят, что добывающие компании злоупотребляют договорами, что вызывает опустынивание, засуху, пожары и загрязнение территорий, на которых проживает древний индейский народ. А это, в свою очередь, цитата: нарушило права природы и достоинство народа мапуче, что ведет к систематическому исчезновению культуры мапуче.

Коренная нация мапуче, которая в данный момент насчитывает до 1,5 миллиона человек, продолжает требовать возвращения своих исконных территорий, автономии, самоопределения, зашиты культуры и языка. В настоящее время они также сопротивляются неолиберальной, экстрактивной модели, которая, как они утверждают, осуществляется администрациями после диктатуры Пиночета посредством защиты интересов лесозаготовительных фирм, горнодобывающей промышленности, отраслей гидроэнергетики и рыболовства. В пресс-релизе говорится, что на исконных территориях Валмапу также были построены коммерческие и жилые комплексы.

Также индейцы Южной Америки заявляют о длинной череде оскорблений и многочисленных злоупотреблениях со стороны государства Чили. В тексте жалобы говорится, что администрация при предыдущих президентах применяла антитеррористический закон Чили против мапуче, который состоит в криминализации социального протеста мапуче и использовании частной охраны для защиты интересов частных землевладельцев.

Сегодня мапуче страдают от преследований, рейдов, задержаний, ложных обвинений, криминализации и даже пыток. Рейды в их общинах проводятся регулярно. Полиция зачастую отбирает у индейцев транспортные средства, оружие для охоты, аргументируя это антитеррористическими законами.

Должны быть приняты надлежащие меры для обеспечения того, чтобы такие действия не оставались безнаказанными, и единственный способ положить конец этому конфликту — возврат государством Чили исконных территорий мапуче и соблюдение подписанных договоров.

- говорится в пресс-релизе индейского народа мапуче.
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32 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:38
    -1
    Текущие договоры, подписанные испанцами, а затем государством Чили, были нарушены, говорится в пресс-релизе объединенных организаций мапуче.
    Ну что же ты, Чили косячишь, переведи стрелки на США, а у них вон что. (мол прециндентное право request )
    1. янек
      янек Сегодня, 17:59
      0
      Почему бы Гуронам, Оцеолам,Виннету, и остальным идейцам не подать иск против США?? или это экстремизм, если против гегемона?
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 16:39
    -1
    С США такое не пройдет. Они пытались проталкнуть, но сенат не стал рассматривать. А тут Чили, можно и нажать. Вот вам и двуличие западного суда.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:43
      +3
      Я подумал сначала что это украинцы решили предьявить притензии Чили.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:47
      -3
      Цитата: Azerbaijan2023
      С США такое не пройдет. Они пытались проталкнуть, но сенат не стал рассматривать. А тут Чили, можно и нажать. Вот вам и двуличие западного суда.

      Читай буквы внимательно, какой сенат?
      Постоянное представительство мапуче при Организации Объединенных Наций, Комиссия по правам человека мапуче и организация индейских народов кимче Валмапу совместно представили иск против государства Чили
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 16:56
        +1
        Цитата: Mavrikiy
        Читай буквы внимательно, какой сенат?

        это ты не правильно понял. со стороны прав-во нашей страны (гос. архив и библиотека) как-то посетили США. Там они встречались и с представителями Индейцев. Они сами говорят что в сенате США как они поднимают тему о индейцах, разговор сразу же закрывают. Вот что я хочу сказать. ООН когда хотели уничтожить Каддафи, за 1 час создали резолюции и через час напали на эту страну, а к примеру тот же ООН 4 резолюции создали чтобы моя земля была освобождена от окупации и 30 лет враги моей страны плевали на эти резолюции. Что хочу сказать, это организация ООН, работает не по совести а работает где выгодно.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 17:06
          -1
          С этого места поподробнее кто был под окупантами 30лет?
          1. Azerbaijan2023
            Azerbaijan2023 Сегодня, 17:24
            0
            Цитата: Mitos
            С этого места поподробнее кто был под окупантами 30лет?

            Существует несколько резолюций ООН, относящихся к конфликту в Нагорном Карабахе, в том числе:

            Резолюция 822 (1993): в этой резолюции Совет Безопасности ООН выразил серьезное беспокойство в связи с насилием в Нагорном Карабахе и требовал, чтобы все стороны немедленно прекратили огонь.

            Резолюция 853 (1993): в этой резолюции Совет Безопасности ООН осудил продолжающееся насилие в Нагорном Карабахе и потребовал, чтобы все стороны соблюдали перемирие.

            Резолюция 874 (1993): в этой резолюции Совет Безопасности ООН подтвердил неприкосновенность территориальной целостности Азербайджана и требовал, чтобы все вооруженные группировки немедленно и безусловно прекратили боевые действия.

            Резолюция 884 (1993): в этой резолюции Совет Безопасности ООН повторил свою обеспокоенность продолжающимся насилием в Нагорном Карабахе и потребовал, чтобы все стороны соблюдали перемирие и допускали гуманитарную помощь.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:42
    +2
    а мексиканосы? ссыкотят против США по территориям предъявить? там реально есть о чём поговорить.... и даже канадцам...
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: Nexcom
      а мексиканосы? ссыкотят против США по территориям предъявить? там реально есть о чём поговорить.... и даже канадцам..

      Абсолютно верно. Иногда эту тему и пытаются поднять в сенате США, разговор быстро завязывают. Не дают развить эту тематику. А что вы ждали от предков тех кто всех Бизонов убивал чтобы индейцы вымерли с голоду? Это те же люди только уже в галстуках и желании их уже не только на территории США а везде , особенно у тех у кого есть нефть.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 17:13
      +2
      Цитата: Nexcom
      а мексиканосы? ссыкотят против США по территориям предъявить? там реально есть о чём поговорить.... и даже канадцам...

      В штатах предъявители-заявители долго не живут: то тормоза сломаются, то шарфик ветер потуже завернёт...
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 17:26
        +1
        Цитата: isv000
        В штатах предъявители-заявители долго не живут: то тормоза сломаются, то шарфик ветер потуже завернёт...

        еще и в терроризме обвинять будут. Санкции и всё такое.
    3. стар
      стар Сегодня, 17:20
      +1
      После подачи такого иска, к власти в Мексике сразу придет партия зеленых, которая его отзовет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:49
        0
        ...причем все подавшие из правительства иск резво отбросят коньки по причине внезапно обострившихся хронических заболеваний... или поголовного заболевания КОВИДОМ с летальным исходом (это если хронического ничего не найдется). Ага.
  4. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 16:43
    +1
    Жаль Гаагского суда не существовало когда колонисты уничтожили 40 млн индейцев племени "Сиу" в сев Америке
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:49
      +1
      Цитата: Novichek)
      Жаль Гаагского суда не существовало когда колонисты уничтожили 40 млн индейцев племени "Сиу" в сев Америке

      Преступления против человечества срока давности не имеют. request
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 16:56
        +3
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Novichek)
        Жаль Гаагского суда не существовало когда колонисты уничтожили 40 млн индейцев племени "Сиу" в сев Америке

        Преступления против человечества срока давности не имеют. request

        В Гааге сейчас поперхнулись.... Не дай Бог против гегемона дело затевать.....
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Преступления против человечества срока давности не имеют.

        Там все проще, тех людей, которые уничтожали, их уже нет, а еще БЛМщики все памятники снесли. так что США скажут что мы признаем и даже осуждают, но судить уже некого.
    2. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:00
      +2
      Ну, да, да здравствует Гаагский суд - самый гуманный суд в мире!
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 17:48
        0
        Скорее так: Гаагский суд - самый гаагский суд в мире! Поскольку гуманность - это явно не про него!))
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:49
    +2
    Интересно созреют ли организации индейцев для подачи иска против США ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:57
      0
      это вряд ли. индейцам в США сейчас выгодно чуть что сразу напоминать о своём притеснении и рубить капусту. не дай Бог кто там из белых пен до сов оговорится - засудят насмерть.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 17:51
        0
        А что, кого-то уже засудили? По-моему Ваше утверждение справедливо касательно положения негров в США, а вот индейцы - особой благосклонностью американского правосудия вовсе не пользуются.
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 16:59
      -1
      Не сезон... не созрели ещё.... winked ..........
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:38
        0
        А если мочевиной поливать - созревание ускоряется! Вася hi
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 17:00
    0
    Индейцы на то и индейцы, что на гаагский суд рассчитывают..... request
  7. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:00
    +2
    Сейчас гегемону не до чилийских индейцев. Придет их время, но потом. После Тайваня
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:03
    0
    А что, спонсоров похожей вечеринки индейцев северной америки ненашлось видимо? Их то судя по численности, отгиноцидили в разы качественнее.
  9. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 17:40
    0
    А против государств североамериканского континента индейцы не хотят подать иск в суд? Ведь белые европейские оккупанты (преимущественно англы с саксами) не только отобрали у них землю, но ещё отгеницидили все племена, а оставшихся загнали в резервации которые существуют и по сей день.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 17:44
    0
    Проблемы индейцев шерифа не.. имеют.
  11. Дост
    Дост Сегодня, 17:54
    0
    Неправильные индейцы, как и не правильные пчёлы. Ни кому не нравятся. Стоит ждать десант разъясняющий правила требований.
  12. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 17:58
    0
    Почему молчат мексиканцы? У них треть земель нагло отжали "белые братья", и почти всю нефть высосали.