Военнослужащие прибывшего в Киев из-под Кременной разбитого и деморализованного 131-го батальона разведки ВСУ сообщают о практически полном разгроме своего подразделения.
В материале, опубликованном в британском издании Times, сообщается, что бойцы прибывшего в Киев для восполнения потерь подразделения находятся в чрезвычайно подавленном состоянии. Они рассказали о тяжелых боях в так называемом "проклятом" лесу в районе Кременной. Российская армия наносит украинской армии существенный ущерб благодаря огню артиллерии, танковым ударам, а также атакам пехоты.
Украинские военнослужащие утверждают, что российская армия, несмотря на потери, располагает практически бесконечным количеством танков, что обусловлено тем, что предприятия российского ОПК ежедневно производят по 30 единиц военной техники.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Кременная восстановилось наступление российской армии. В результате серии успешных атак установлен контроль над несколькими опорными пунктами противника.
В результате активных действий сил российской авиации, а также огнем артиллерийских и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы и военной техники противника в районах Площанки, Тернов, Ямполовки и Григоровки на Донбассе.
Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области огнем артиллерии и ударами авиации в течение суток поражены скопления боевиков киевского режима в населенных пунктах Масютовка, Двуречная и Першотравневое.