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Британское издание сообщило о деморализации 131-го батальона разведки ВСУ, вышедшего с большими потерями из района Кременной

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Британское издание сообщило о деморализации 131-го батальона разведки ВСУ, вышедшего с большими потерями из района Кременной

Военнослужащие прибывшего в Киев из-под Кременной разбитого и деморализованного 131-го батальона разведки ВСУ сообщают о практически полном разгроме своего подразделения.


В материале, опубликованном в британском издании Times, сообщается, что бойцы прибывшего в Киев для восполнения потерь подразделения находятся в чрезвычайно подавленном состоянии. Они рассказали о тяжелых боях в так называемом "проклятом" лесу в районе Кременной. Российская армия наносит украинской армии существенный ущерб благодаря огню артиллерии, танковым ударам, а также атакам пехоты.

Украинские военнослужащие утверждают, что российская армия, несмотря на потери, располагает практически бесконечным количеством танков, что обусловлено тем, что предприятия российского ОПК ежедневно производят по 30 единиц военной техники.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Кременная восстановилось наступление российской армии. В результате серии успешных атак установлен контроль над несколькими опорными пунктами противника.

В результате активных действий сил российской авиации, а также огнем артиллерийских и тяжелых огнеметных систем поражены скопления живой силы и военной техники противника в районах Площанки, Тернов, Ямполовки и Григоровки на Донбассе.

Кроме того, на Купянском направлении в Харьковской области огнем артиллерии и ударами авиации в течение суток поражены скопления боевиков киевского режима в населенных пунктах Масютовка, Двуречная и Першотравневое.
Автор:
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31 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:24
    +5
    Надо бы почитать Таймс ,особенно коментарии к статье.Ага,счаз Таймс денег требует с российского пенсионера за прочтение.Но название статьи много обещающее.Украинские медики стоят перед выбором,кто будет жить а кто будет умирать.
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:45
      +6
      Украинские медики стоят перед выбором, кто будет жить а кто пойдёт на органы.
      Точно известно из личного источника.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:25
    +6
    издание сообщило о деморализации 131-го батальона разведки ВСУ

    Если бы не было дебилизации, то и не было бы деморализации.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:40
      -1
      Однако замечу,эти дебилизованные упорно сражаются.В чем дело?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:47
        +2
        Однако замечу,эти дебилизованные упорно сражаются.В чем дело?


        Из зомбировали русофобией и страхом попасть в плен.
        + Ещё пичкают фармакологией.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:58
          0
          Да ладно.На препаратах долго не нааоюешь.Два-три боя,и организм сдаст.Русофобия?Согласен.А так же любовью к "своей земле".Да,пропаганда у них работает отлично.Законы для войны у них работают.Ведь они же воюют,а не проводят "этакое сво".Да,они считают,что защищают свою землю,свой дом от агрессора.Их так воспитали,пичкали не одно поколение.Сделали из нас врагов,орков.Вот и результат.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 13:06
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            .Их так воспитали,пичкали не одно поколение.Сделали из нас врагов,орков.

            За 30 лет их русских людей, сделали зомбированное население, не зависимо от возраста - выполняешь приказ беспрекословно, получаешь пайку и будь доволен, вот она демократическая жизнь "цивилизованного" украинца.
          2. Reindeer
            Reindeer Сегодня, 13:15
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Да ладно.На препаратах долго не нааоюешь.Два-три боя,и организм сдаст..

            Так они вроде как дольше и не живут...
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 13:20
              0
              Вот знаете..Ключевое слово у Вас-"вроде".Это война,и кому как "повезет"
              1. Reindeer
                Reindeer Сегодня, 13:36
                0
                Ну, я не могу говорить что у меня есть абсолютно точные данные о том, сколько живет мобилизованный на фронте, поэтому я и использую сослагательное наклонение :) Вы конечно можете сказать - ага! нет данных - вот и молчи в тряпочку! Но у Вас этих данных, однако, тоже нет - а следовательно молчать нужно и Вам :)
                1. dmi.pris1
                  dmi.pris1 Сегодня, 13:53
                  0
                  Почему?Я знаю сколько живет у них мобилизованный..Я черпаю данные из разных источников,в том числе от наших бойцов с передовой.В отпуске они сейчас.Для нас кстати,картина неприглядная,по их словам.А живут,эти мобилизованные по всей Украине по разному.От одного дня на передовой до сих пор многие воюют с начала.операции hi
      2. bk316
        bk316 Сегодня, 13:00
        -1
        Однако замечу,эти дебилизованные упорно сражаются.В чем дело?

        Боевая химия творит чудеса.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:26
    -1
    Перемалываем,перемалываем,жернова работают без остановки ,а где же мука?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:27
      0
      Будет, потом, когда нибудь.. Но конечно приятно видеть думающего человека, нынче не принято включать головной мозг и верить только Конашенкову.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:50
      -1
      Перемалываем,перемалываем,жернова работают без остановки ,а где же мука?


      По всем канонам военной статистики у них ещё не менее, чем 2...3 млн. мобрезерв, хотя качество его будет падать до уровня фольксштурма и гитлерюгенда.
      Там ещё молотить и молотить года 3....4.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:13
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Перемалываем,перемалываем,жернова работают без остановки ,а где же мука?

      В земле.
      Той, которая ещё не продана.
      Дозреют, - будут и удобренную "мукой" продавать.
      По повышенной цене.
      Органы же продают.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 12:28
    +5
    В условиях ограниченной видимости, таких как лес, на первое место выходит индивидуальная выучка бойцов и боевых групп. Раз наши побеждают - стало быть, наши лучше. wassat
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:54
      -1
      В условиях ограниченной видимости, таких как лес, на первое место
      выходят мини БПЛА камикадзе, способные перемещаться между стволов. Таких спортивных вагон и маленькая тележка. Даже чемпионаты проводятся. Можете видосики найти.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:04
        +1
        выходят мини БПЛА камикадзе, способные перемещаться между стволов

        Штука против пехоты неприятная, но попробуйте полетать между стволов.
        Я угробил 5 штук в сосновом лесу. Одна радость - цена копейки. И вообще очки дороже самого коптера.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:29
    +6
    У меня все тот же вопрос. Постоянно пишут о разгроме и деморализации всу. Огромном количестве погибших и раненных. Сотнями и тысячами сдаются в плен. У нас , что две реальности ? В одной тяжелейшие бои в Авдеевке , Артемовске , бои за каждый дом!
    В другой - сплошной разгром и бегство всу, страна на грани распада, руководят ею наркоманы , народ не мотивирован
    Если первая реальность действительна , тогда все более менее понятно
    Если же действительна вторая реальность , тогда что же по мнению авторов таких статей мешает армии РФ уже быть в Киеве ??
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:47
      +1
      Реальности две, а истина где-то посередине.
      С учётом золотой середины видно, что не сотнями и не тысячами сдаются в плен, деморализация есть, но только тех кто не под наркатой, погибшие и раненные это факт и их пока быстро могут замещать мобиками (пока), страна 404 на грани распада и держится только за счёт вливаний запада.
      Поэтому эти ваши две реальности - это две крайности в голове, а по факту придерживайтесь середины.
    2. Yakut
      Yakut Сегодня, 12:49
      +2
      Издержки пропаганды. Только сами же горе пропагандисты наступают на свои же грабли. Если на той стороне кучка наркоманов и дегенератов, и командует ими престарелый дедушка с ярко выраженной деменцией, то почему же мы великие и могучие, светлые эльфы год с ними справиться не можем. То ли дегенераты не совсем тупые, то ли эльфы не совсем светлые. Непонятно.
    3. Комментарий был удален.
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 13:09
      0
      У меня все тот же вопрос.

      Чувствуется, что вы не только не воевали, но и не служили.
      Все очень просто когда ты сидишь под химией в окопе, когда у тебя за спиной загрядотряд, когда особисту звездочки дают за дезертиров даже потенциальных, а на тебя прут ненавистные москали, ты будешь держаться до последнего. Не до самого последнего а до некоторого барьера (например бегства командиров или окончания БК)). Ну это если у тебя хоть капля русской крови и хоть полизвилины в голове.
      А когда тебя отправили в тыл на переформирование и тебя чуть чуть отпустило, да еще и ломка началась. Все сопли до колен и ненависть к своим командирам.

      И больше не задавайте этот вопрос. Неприятно вспоминать. В том или ином виде это было и в армии РФ и в армии СССР.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:30
    0
    Британское издание сообщило о
    . Сообщили и сообщили... все текущие события показываю, опровергают или подтверждают, то, что говорится, пишется, а то и предсказывается, всеми кому не лень.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:33
    +3
    Ну ничего, сейчас мобилизованным "мясом" доукомплектуют и опять в Серебрянское лесничество -на "деморализацию" и так до "последнего украинца" , ну или пока до украинцев не дойдет за что и кого они воюют. Сегодня смотрел репортаж о 8000 украинцев из Запорожской области , которые воюют в составе ВС РФ, у этих парней с мотивацией и пониманием целей и задач все в порядке.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:57
      +1
      пока до украинцев не дойдет за что и кого они воюют.

      Подавляющее большинство русофобствующих бандерлогов абсолютно неизлечимо. Даже плен не вылечит. Доктор сказал - в морг. Уно варианто.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      сейчас мобилизованным "мясом" доукомплектуют и опять в Серебрянское лесничество -на "деморализацию" и так до "последнего украинца"

      Начали призывать женщин-ветеринаров, - "последние украинцы" звучит уже двусмыссленно.
      Но и отношение верхушки к народу показывает.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 12:40
    0
    Чем больше запад будет тянуть с поставками (он нищеброд, танки на деревьях как кокосы не растут) тем больше будет таких плаксивых рассказов. Мы уже это проходили в прошлом году, ривели ривели и до ривелись до денежных рек и потока оружия, видно подсчитали что мало. Одно не поймут это как в мафию войти, не отпустят так и будут , на каждый цент по труппу. Саакашвили тоже наверное планировал преподавать в Европе и мемуары писать, ан нет пока не сдохнет не все деньги отработал, то же самое ждёт и зелю с подельниками, вот и хотят армию сохранить, что б в случае чего отбиться уже не от нас а от хозяев.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:26
      0
      Цитата: алексей_444
      то же самое ждёт и зелю с подельниками, вот и хотят армию сохранить, что б в случае чего отбиться уже не от нас а от хозяев.

      Не отбиться им то Запада ничем, - семьи там в заложниках.
  9. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 12:49
    0
    Ну и как комментируют сообщение британского издательства наши компетентные органы? feel Или может в британском издательстве работают наши "партнёры"-джентльмены, которым нужно верить на слово? lol
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    находятся в чрезвычайно подавленном состоянии
    Раньше западные издания, а тем более британские сообщали исключительно обратное. Неужели редакционная политика начинает меняться?