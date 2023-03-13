Намеревавшийся пробраться на Украину и вступить в ряды ВСУ россиянин задержан на границе с Казахстаном

(...) фигурант, являясь ярым противником проведения СВО, принял решение осуществить выезд на территорию Украины с целью вступления в ряды вооруженных формирований, непосредственно противостоящих РФ. Однако не смог довести до конца задуманное, поскольку при попытке пересечения государственной границы (...) был задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности

Сотрудниками ФСБ установлен и задержан житель города Петрозаводск, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в ряды украинской армии, чтобы воевать против российских войск. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.Гражданин России 1989 года рождения, данные которого ФСБ пока не раскрывает, намеревался пробраться на территорию Украины не напрямую с российской территории, а в обход, т.е. через Казахстан. Являясь ярым противником спецоперации, он решил примкнуть к ВСУ и воевать против российской армии. Для этого задержанный провел подготовку, закупил необходимое снаряжение и медикаменты, проработал маршруты выезда из России и даже нашел тех, кто должен был помочь ему проникнуть на Украину. Но довести свою задумку до финала не сумел по независящим от него причинам.Как сообщили в пресс-службе ФСБ, операцию проводили совместно с казахстанскими пограничниками, несостоявшийся всушник был задержан на границе с Казахстаном в Астраханской области, куда приехал из Карелии. Именно здесь он намеревался перейти границу.- говорится в сообщении ФСБ.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена", избрана мера пресечения заключение под стражу. Следственные и оперативные действия продолжаются с целью установления других эпизодов преступной деятельности задержанного.