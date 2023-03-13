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Намеревавшийся пробраться на Украину и вступить в ряды ВСУ россиянин задержан на границе с Казахстаном

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Намеревавшийся пробраться на Украину и вступить в ряды ВСУ россиянин задержан на границе с Казахстаном

Сотрудниками ФСБ установлен и задержан житель города Петрозаводск, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в ряды украинской армии, чтобы воевать против российских войск. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.


Гражданин России 1989 года рождения, данные которого ФСБ пока не раскрывает, намеревался пробраться на территорию Украины не напрямую с российской территории, а в обход, т.е. через Казахстан. Являясь ярым противником спецоперации, он решил примкнуть к ВСУ и воевать против российской армии. Для этого задержанный провел подготовку, закупил необходимое снаряжение и медикаменты, проработал маршруты выезда из России и даже нашел тех, кто должен был помочь ему проникнуть на Украину. Но довести свою задумку до финала не сумел по независящим от него причинам.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, операцию проводили совместно с казахстанскими пограничниками, несостоявшийся всушник был задержан на границе с Казахстаном в Астраханской области, куда приехал из Карелии. Именно здесь он намеревался перейти границу.

(...) фигурант, являясь ярым противником проведения СВО, принял решение осуществить выезд на территорию Украины с целью вступления в ряды вооруженных формирований, непосредственно противостоящих РФ. Однако не смог довести до конца задуманное, поскольку при попытке пересечения государственной границы (...) был задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности

- говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена", избрана мера пресечения заключение под стражу. Следственные и оперативные действия продолжаются с целью установления других эпизодов преступной деятельности задержанного.

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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +6
    К Пригожину его в оркестр ,для начала без оружия - на разминирование.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:15
      +8
      Так он филонить будет. Пользы больше принесет если с лопатой заставить могилы копать и трупы всушниктв таскать в них. И мозги почистит и польза будет.
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 12:16
      +7
      его в оркестр

      Таких только в лагеря, на работы для повышения народного хозяйства, от таких и выстрел в спину можно ожидать...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:49
        +3
        100 % такие будут стрелять в спину.Это самые настоящие враги.
        Россия должна быть расчленена на множество «этнических» нацистских государственных образований. Именно это ставит целью Киев и воюющие на его стороне неовласовцы – граждане России, записавшиеся в «Русский добровольческий корпус» ВСУ.Такие сведения в эфире львовского телеканала НТА озвучил террорист с позывным «Кардинал», принимавший участие в недавнем рейде по Брянской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».«Как мы в общих чертах видим будущее? Главной целью на данный момент является выход Украины на границы 1991 года. В дальнейшем наша война не кончится, мы собираемся двигаться дальше.
        Наша цель в качестве образа будущей России – это русское национальное государство на территориях, где проживают в большинстве своём этнические русские», – сказал нацист.

        «Кардинал» отметил, что национальные республики будут отторгнуты от РФ.

        https://www.politnavigator.net/razvalim-rf-i-budem-vlastvovat-nad-oskolkami-uchastnik-rejjda-po-bryanskojj-oblasti.html
  2. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 12:12
    +10
    Ехали мы как-то из Одессы
    И с пол пути свернули в Магадан.
    Вот ведь во истину права русская поговорка
    Дураков не сеют, не пашут, они сами родятся.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:15
      +1
      Там в Казахстане своих нациков достаточно. Корми теперь этого бесплатно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:45
        0
        За бесплатно ,не получится.Ушли те времена,когда на пайку надо дать норму.Сейчас будет сидеть на шее у бюджета,если откажется работать
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:46
      0
      Вообще-то, если честно, то и пашут "борозду", и сеют в "лунку". feel А потом ещё и не воспитывают нормально.
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 12:14
    +4
    Готовый предатель, с которым нужно поступать по законам военного времени, никаких отсидок am , только пулю в лоб! Ибо, если бы, не дай Бог, реальная война с натовцами и иже с ними, он явно был бы против России, так что с ним цацкаться?!
    Хрущ уже поцацкался с бандеровцами и прочими лесными братьями, не надо на эти же грабли, да снова! hi
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:16
    +4
    К этому типу подходит определение данное Лукашенко зеленскому. По другому назвать сложно. И таких нужно показывать без ретуши на лице. Страна должна знать в лицо своих "героев".
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:23
    0
    Против СВО? Ну и ехал бы в Грузию. Пострелять захотелось? В Грузии в компьютерном клубе хоть до утра....Это ж надо так свой народ ненавидеть...... Словил хайп на пятнашку.....
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 12:25
    +2
    Намеревавшийся пробраться на Украину и вступить в ряды ВСУ россиянин задержан на границе с Казахстаном

    В семье не без уродов, к большому сожалению. sad
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:28
    +3
    он решил примкнуть к ВСУ и воевать против российской армии. Для этого задержанный провел подготовку, закупил необходимое снаряжение и медикаменты, проработал маршруты выезда из России

    Всегда поражался данным клиентам .На границе сидят дурни и не понимают зачем он везет военное обмундирование и аптечку ............у погранцов нюх на таких клиентов
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:28
    0
    В расход таких надо, желающих станет меньше
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:42
    -1
    Хм...
    А Галкина никто на границе не задержал.
    И не факт, что от него меньше вреда, чем от этого убожки.
  10. Дес
    Дес Сегодня, 12:42
    +2
    У этого человека не всё в порядке с головой, если он говорил о намерениях, готовился, закупал амуницию, лекарства и пр. в открытую. Не хватает только флага, вышиванки и транспаранта. Итог предсказуем. Кроме "намерения" у него, похоже, есть другие дела по этой статье УК.
  11. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 12:43
    +1
    Ого, это третий за сегодня, если считать нацика пойманного в Крыму.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +1
    Только на днях сообщали о таком же "рэмбо" пожелавшим повоевать за нациков. И вот еще один "доброволец" наскреб себе на статью. Что-то многовато стало "уродов в семье".
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Только на днях сообщали о таком же "рэмбо" пожелавшим повоевать за нациков. И вот еще один "доброволец" наскреб себе на статью. Что-то многовато стало "уродов в семье".

      Во все времена в любой стране найдётся, в среднем, 30% гнид, которых поддержат ещё 10-15% заблудших овец. Ещё 25% "плавают" и только 30% твёрдо, грудью, насмерть стоят за страну и истинные ценности. Вот именно это мы сейчас и наблюдаем и, когда 25% водоплавающих причалят таки к нужному берегу, вот тогда придёт она - Победа! Одна на всех, мы за ценой не постоим!
  13. isv000
    isv000 Сегодня, 12:49
    +1
    А он на географию в школе точно ходил? Пробираться вна в сторону Казахстана...
  14. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:00
    -3
    И что, так он на границе с Казахстаном указал в декларации свою цель пересечения границы? Или табличка (бейджик) был, типа, - я собираюсь вступить в ВСУ?
    Простите, ура-патриоты, можете минусить, но всё это очередное фуфло.
    "Конашенков" от ФСБ видимость работы показывает.
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:05
    0
    А как из Казахстана можно попасть на украину? Это же совсем в другую сторону. Явная жертва ЕГЭ по географии.
    А может быть он потенциальный кандидат в премьер-министры GB (как Лиза с трассы с Ростовской и Воронежскими областями РФ) или пресс-секретари Белого дома (как Женечка Псаки с Белорусским морем и Ростовскими горами) wassat fool
  16. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 13:37
    -1
    Херня это все. Какая такая измена? План выполняют чоткие пацаны, босоту хватают. А жЫрные налимы спокойно мигрируют. Высшего секретоносителя Рыжего ни одно должностное лицо, обязанное хранить и не пущать, не посмело тронуть. А холопов - да чубы у них по определению трещать должны. Так было. И так будет.