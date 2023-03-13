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По стопам Гитлера: Как западные «кукловоды» расчеловечивают современное общество

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По стопам Гитлера: Как западные «кукловоды» расчеловечивают современное общество

Индивидуальность, саморазвитие, успешность… Как часто мы слышим данные понятия в современном мире? Да практически каждый день и из каждого «утюга».


Нам рассказывают, как здорово сосредотачиваться на своем внутреннем мире, развивать независимость буквально от всего и делать только то, что нам хочется. При этом особняком в этой всей концепции стоит одиночество, которое, по мнению различных современных «наставников», является крайне полезным и даже желанным для многих современных людей.

Также стоит добавить сюда теорию «бесполезности образования», суть которой заключается в том, что нам достаточно знаний, которые позволяют нам реализовывать свои цели. Как правило, все сводится к уровню быта.

Что мы имеем в итоге? Многие ли наши сограждане, поддавшиеся на вышеупомянутые уловки, чувствуют себя счастливыми и успешными? Куда привело их повседневное саморазвитие?

На деле, то самое «полезное одиночество», ограждающее нас от «негатива» и «деструктивного» влияния других людей на нашу индивидуальность, лишает человека опыта. Того самого, который и делает его личностью.

Более того, люди без жизненного опыта и опыта взаимодействия с обществом, да еще и обладающие минимальным набором «необходимых» знаний, становятся беспомощными в современном мире и легко управляются теми, кто, собственно, и внедряет данную идеологию.

В конечном счете, в том самом советском коллективизме, который по мнению современных экспертов, «убивал» в человеке личность, личности было больше, чем в нынешних индивидуальностях, занимающихся саморазвитием и «стремительно идущих к успеху».

Вопрос лишь в том, кому это нужно и зачем? Ответ очевиден: отупленным и лишенным человечности обществом легче управлять. Нужно же это сторонникам глобализма, вроде Сороса, Шваба с его «Четвертой промышленной революцией» и др.

Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью, от претензий на свободу и личную независимость, до которых дорастают лишь немногие.


Вышеупомянутые слова принадлежат Адольфу Гитлеру. Следовательно, в середине прошлого века он добивался тех же целей, что и современные глобалисты. Однако технических средств и возможностей у западных «кукловодов» сегодня намного больше, чем у диктатора нацистской Германии.

О том, как происходит отупление и расчеловечивание современного общества, рассказывает Никита Михалков в программе «БесогонТВ»:

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9 комментариев
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  1. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:45
    +8
    Что за статьи стали тащить на ВО?! Это мне Михалков, что владеет заводами, студиями созданными за счёт государства будет вещать о том, как неправильно ориентироваться на западные ценности?
    Это вот он, катавшийся с мигалкой МО через две сплошных и потом хамивший в ответ на претензии, будет учить меня совести?
    Это вот он, в своих фильмах гнобивший то самое общество СССР, ориентированное именно на развитие человека,будет мне сейчас рассказывать про нравственные ориентиры ???
    Да Михалков - самый настоящий, эталонный образчик того самого общества, где каждый идёт по головам других, где деньги - основная ценность жизни и в котором тот, кто наверху, кто умеет и может кусать бюджетный пирог может считать себя вне закона, над законом, над этим серым плебсом.
    Многое сейчас говорится о необходимости формирования и пропаганды идеологии, но если это делается такими как Михалков и так, как он это делает - да никакой антипропаганды со стороны запада не надо. Такие все сами полностью дискредитируют до ноля.
    Знаете, вот в сравнении с ним, этой статьей анекдот про еврея с крестиком в бане кажется каким то наивным .
    1. Million
      Million Сегодня, 12:53
      +5
      Михалков,если был бы рыбой,то смог бы хорошо жить и в водах Ледовитого океана,и в Средиземном море и даже в речной воде)))
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:59
        +3
        Цитата: Million
        Михалков,если был бы рыбой,то смог бы хорошо жить и в водах Ледовитого океана

        И даже в колодце.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:54
      +1
      В этот раз Бесогон переплюнул сам себя. Тьфу!(((
    3. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 12:57
      +1
      Ну мы же не хотим как на западе, вот нам начальство и разжёвывает как нужно жить. Это там проклятый индивидуализм, когда своя шкурка лучше греет себя родимого, а у нас должно быть по другому, наши шкурки должны сплотиться и лучше греть наше начальство. Вот идейную базу господин Михалков нам и подгоняет, к сожаленью материальную базу только никто не готовит, но она нам, впрочем, и не положена, а возможно даже вредна для нашего духовного.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:49
    +8
    Он рассказывает про отупение? Это тот кто снял Утомлённые Солнцем 2?!!!
  3. Pavel_Sh
    Pavel_Sh Сегодня, 13:00
    +3
    Ну да, ну да. У западного общества, которое у нас ругают все кому не лень есть то, благодаря чему даже всякие коучи с историями про успешный успех будут лучше чем тот же Михалков. У запада есть идеология. С конкретными доктринами, которые могут мотивировать любую войну или конфликт. У нас нет ничего даже близко похожего. Более того - иметь идею запрещает конституция.
    Как наши коучи в высших эшелонах намереваются противостоять такой идеологической машине (в т.ч. в текущем конфликте) - вопрос остаётся открытым.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:08
    0
    Как западные «кукловоды» расчеловечивают современное общество
    . Вот именно, КУКЛОВОДЫ!!! Как правило, фигуры не публичные, находят очередных клоунов дуриков и пускают их в народ, на публику.
    Время идёт своим чередом, а в этом деле НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
    Не зря во всех, революционный настроенных странах, обществах, показывали таких "клоунов" неоделимо от их настоящих хозяев!
  5. Million
    Million Сегодня, 13:48
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: Million
    Михалков,если был бы рыбой,то смог бы хорошо жить и в водах Ледовитого океана

    И даже в колодце.

    Думаю,что даже и в бензине выжил)