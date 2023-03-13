По стопам Гитлера: Как западные «кукловоды» расчеловечивают современное общество

Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью, от претензий на свободу и личную независимость, до которых дорастают лишь немногие.

Индивидуальность, саморазвитие, успешность… Как часто мы слышим данные понятия в современном мире? Да практически каждый день и из каждого «утюга».Нам рассказывают, как здорово сосредотачиваться на своем внутреннем мире, развивать независимость буквально от всего и делать только то, что нам хочется. При этом особняком в этой всей концепции стоит одиночество, которое, по мнению различных современных «наставников», является крайне полезным и даже желанным для многих современных людей.Также стоит добавить сюда теорию «бесполезности образования», суть которой заключается в том, что нам достаточно знаний, которые позволяют нам реализовывать свои цели. Как правило, все сводится к уровню быта.Что мы имеем в итоге? Многие ли наши сограждане, поддавшиеся на вышеупомянутые уловки, чувствуют себя счастливыми и успешными? Куда привело их повседневное саморазвитие?На деле, то самое «полезное одиночество», ограждающее нас от «негатива» и «деструктивного» влияния других людей на нашу индивидуальность, лишает человека опыта. Того самого, который и делает его личностью.Более того, люди без жизненного опыта и опыта взаимодействия с обществом, да еще и обладающие минимальным набором «необходимых» знаний, становятся беспомощными в современном мире и легко управляются теми, кто, собственно, и внедряет данную идеологию.В конечном счете, в том самом советском коллективизме, который по мнению современных экспертов, «убивал» в человеке личность, личности было больше, чем в нынешних индивидуальностях, занимающихся саморазвитием и «стремительно идущих к успеху».Вопрос лишь в том, кому это нужно и зачем? Ответ очевиден: отупленным и лишенным человечности обществом легче управлять. Нужно же это сторонникам глобализма, вроде Сороса, Шваба с его «Четвертой промышленной революцией» и др.Вышеупомянутые слова принадлежат Адольфу Гитлеру. Следовательно, в середине прошлого века он добивался тех же целей, что и современные глобалисты. Однако технических средств и возможностей у западных «кукловодов» сегодня намного больше, чем у диктатора нацистской Германии.О том, как происходит отупление и расчеловечивание современного общества, рассказывает Никита Михалков в программе «БесогонТВ»: