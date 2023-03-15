Взлет и падение Ореховской ОПГ

Сильвестр и ореховские

«Ну пробовал я на машине «бомбить». Весь вечер ишачил – 31 рубль в карман положил и устал как собака. А за день на напёрстке я в сто раз больше заработаю».



Сергей Тимофеев (Сильвестр)

«А вам, девушка, нравится, что в любом ресторане – куда ни зайди – одни кавказцы? Вам нравится, что чечены распустились и диктуют тут свою волю? Если меня опера отпустят на время, я вам устрою прогулку по кавказской Москве».



Ореховские авторитеты. Сильвестр – крайний справа

На пике успеха

«Утром он сел в новенькие «жигули», повернул ключ в замке зажигания и… Говорят, его голову нашли метрах в ста от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей».



Отари Квантришвили

«Он садится в машину, трогается, она взрывается. Вот прям на глазах. Причём, там не какой-то взрыв, как в кино показывают, нет, было направлено… ну, видимо, стояла хорошая, профессиональная мина. Я подбежал к машине, ну думал, может быть жив, но уже всё».



Взорванный Mercedes Сергея Тимофеева

Междоусобные войны и судебные процессы



Сергей Ананьевский (Культик) – справа. Слева – лидер Медведковской ОПГ Григорий Гусятинский



Ореховские авторитеты Узбек-старший и Двоечник (справа)

«Я не мог составить, скажем, каких-то планов на семью, потому что я и так находился на нелегальном положении постоянно. Естественно, я понимал, что всё весьма зыбко. Это было одной из причин того, что я устроил свои «похороны». Чтобы, так сказать, ну хотя бы временно дать передышку. Я не то чтобы скрывался, но когда ты числишься умершим, на тебя не могут открыть уголовное дело, вот в чём дело. И во всех справках ты числишься, как умерший. Как бы, к тебе и вопросов нет никаких».



Сергей Буторин