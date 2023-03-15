Взлет и падение Ореховской ОПГ

История организованных преступных группировок 1990-х годов – тема, широко используемая кинематографистами, но, увы, не историками. При таком изобилии фильмов и большой роли бандитов в истории постсоветских стран серьезных научных и даже научно-популярных работ им посвящено очень мало. Поэтому даже в наше время многое остается неисследованным. Между тем изучение этой темы позволит более широко увидеть как историю 1990-х годов, так и положение дел в современной России.
Сегодня мы расскажем об одной из самых известных ОПГ тех времен – Ореховской. Считается, что именно она послужила прототипом для популярного сериала «Бригада». Однако в «Бригаде» ОПГ была в значительной степени романтизирована и приукрашена. В реальной же Ореховской ОПГ ничего романтичного не было и даже о крепкой мужской дружбе речь не шла.
Сильвестр и ореховские
В середине 1970-х годов житель новгородской деревни Клин Сергей Тимофеев, отслужив срочную службу в армии, переехал в Москву, где обосновался в районе Орехово-Борисово. В родной деревне молодой парень работал обычным трактористом, однако увлекался спортом и мечтал стать известным спортсменом. В Москве он начал работать инструктором по карате. Вопреки ожиданиям, большой карьеры в спорте Тимофеев сделать не смог, зарплата его была низкой, а в дополнение к этому в 1981 году власти официально запретили карате. Теперь все его тренировки проходили нелегально.
После женитьбы и рождения ребенка финансовые проблемы Тимофеева стали еще более острыми. В свободное время он подрабатывал таксистом, но толку от этого было мало.
В середине 1980-х годов Тимофеев связался с ореховской шпаной – молодыми парнями 18–25 лет, многих из которых он тренировал. Благодаря им, у Тимофеева появилось новое и более прибыльное занятие – наперсточничество. Внешне абсолютно невинное, тем не менее оно приносило серьезную прибыль. Позже Тимофеев вспоминал:
«Ну пробовал я на машине «бомбить». Весь вечер ишачил – 31 рубль в карман положил и устал как собака. А за день на напёрстке я в сто раз больше заработаю».
Так его финансовые проблемы были решены. Тимофеев быстро стал лидером группировки, под его контролем вскоре оказались все наперсточники Орехово-Борисова, потом – таксисты и автоугонщики. За три года Тимофеев поставил под свой контроль фактически весь район, а его группировка стала широко известной в столице.
Первое время подчиненные называли Тимофеева почтительно «Иваныч», однако вскоре из-за внушительной мускулатуры за ним прочно закрепилось прозвище «Сильвестр» (в честь Сильвестра Сталлоне), под которым он и вошел в историю криминального мира.
Сергей Тимофеев (Сильвестр)
Установление новой власти в Орехово-Борисове не обходилось без крупных конфликтов с теми, кто претендовал на ту же роль. Главными конкурентами состоявшей только из славян Ореховской группировки стали кавказские ОПГ. Первое серьезное столкновение с ними произошло в июле 1988 года.
Конфликт начался из-за того, что азербайджанцы, поняв, что их обманули в наперстки, отказались платить проигранные деньги. Завязалась массовая драка, в которой одному кавказцу проломили череп. Первоначально они отступили, но уже вечером того же дня, собрав более 100 человек, отправились искать Тимофеева. Тот еле спасся во дворе местного отделения милиции. Так и не найдя Тимофеева, азербайджанцы ограничились тем, что полностью разбили его машину.
Так началось многолетнее противостояние Ореховской ОПГ с кавказцами, в котором в последующие годы погибнет не одна сотня людей.
В том же 1988 году к ореховцам присоединилась недавно возникшая Солнцевская ОПГ. Этот союз в итоге оказался недолговечным, однако значительно расширил сферы влияния Сильвестра. Теперь он и его банда контролировали и брали дань с автозаправок, торговых точек и многочисленных частных предпринимателей. В ходе конфликта с одним из них, Вадимом Розенбаумом, Тимофеев и лидеры солнцевских были арестованы в конце 1989 года и обвинены в вымогательстве. Солнцевских вскоре отпустили, Сильвестр же, взяв всю вину на себя, был приговорен к трем годам тюрьмы.
В тюрьме его посетила журналистка Лариса Кислинская, которой лидер ореховцев дал интервью. На вопрос о причинах конфликта с кавказскими ОПГ он ответил:
«А вам, девушка, нравится, что в любом ресторане – куда ни зайди – одни кавказцы? Вам нравится, что чечены распустились и диктуют тут свою волю? Если меня опера отпустят на время, я вам устрою прогулку по кавказской Москве».
Ореховские авторитеты. Сильвестр – крайний справа
На пике успеха
Из тюрьмы Сильвестр освободился условно-досрочно в 1991 году. За время его отсутствия Ореховская ОПГ продолжала набирать влияние и расширять масштабы деятельности. Наперсточничество осталось в прошлом, теперь ореховские занимались в основном грабежом дальнобойщиков и продажей их товара и фур.
Выйдя из тюрьмы, Сильвестр начал активно заниматься легальным бизнесом. В его распоряжении появились банки, рестораны, магазины и коммерческие фирмы. Он отказался стать «вором в законе» и полностью отрицал воровские понятия. Все его поведение говорило о том, что он хотел создать себе имидж «честного бизнесмена».
Конечно, кровавые разборки с конкурентами никуда не делись. Наоборот, теперь они стали более частыми и кровавее, чем ранее. Однако в большинстве случаев Сильвестр поручал убивать противников своим союзникам, например, киллерам из Курганской или Медведковской ОПГ.
Конкуренты тоже не бездействовали. Писатель-криминолог Николай Модестов в своей книге «Москва бандитская» так описывал убийство заместителя Сильвестра Александра Беззубкина:
«Утром он сел в новенькие «жигули», повернул ключ в замке зажигания и… Говорят, его голову нашли метрах в ста от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей».
В 1993 году у Сильвестра возник конфликт с Бауманской ОПГ. Формальной причиной противостояния считается контроль над ночным клубом «Арлекино», но, вполне вероятно, что настоящей причиной был союз бауманских с кавказскими бандами – злейшими врагами Ореховской ОПГ.
В этой бандитской войне на помощь Сильвестру вновь приходят союзники. Так, 10 апреля 1993 года киллер Курганской ОПГ Александр Солоник (Саша Македонский) застрелил из карабина лидера Бауманской ОПГ Валерия Длугача по кличке «Глобус». Однако на этом конфликт не закончился, в январе 1994 года новой жертвой Солоника стал заместитель Глобуса Владислав Ваннер (Бобон).
Весной того же 1994 года у Сильвестра возник конфликт из-за Туапсинского нефтеперерабатывающего завода с грузинским криминальным авторитетом Отари Квантришвили. Квантришвили был не только криминальным лидером, но и известным в то время политиком, бизнесменом и основателем партии «Спортсмены России».
Итог этого конфликта был похож на предыдущие. 5 апреля 1994 года Квантришвили был застрелен, киллер благополучно скрылся. Это громкое убийство будет раскрыто лишь в 2006 году. Именно тогда следствие выяснило, что Сильвестр заказал Квантришвили лидеру Медведковской ОПГ Григорию Гусятинскому, а тот поручил исполнить заказ своему киллеру Алексею Шерстобитову (Леша Солдат).
Отари Квантришвили
За 1993–1994 годы уровень влияния Сильвестра и возглавляемой им Ореховской группировки многократно вырос. Теперь лидер ОПГ владел не только фирмами, ресторанами и банками, но также активно занимался недвижимостью, нефтяным бизнесом, торговлей золотом и алмазами. Активное участие он принял и в приватизации уральских металлургических заводов.
Все это сделало Сильвестра долларовым миллиардером и одним из самых влиятельных людей страны. Его конкурентами теперь были крупные олигархи уровня Бориса Березовского. В июне 1994 года на Березовского было совершено покушение: припаркованная машина взорвалась в тот момент, когда рядом проезжал «Мерседес-600» олигарха. В результате водитель Березовского погиб, а сам он получил сильные ожоги.
Это громкое покушение оказалось последним, в котором подозревали Сильвестра. 13 сентября того же года был взорван «Мерседес-600» уже самого лидера Ореховской ОПГ. Вот как описывал потом этот момент криминальный авторитет и соратник Сильвестра Сергей Буторин (Ося):
«Он садится в машину, трогается, она взрывается. Вот прям на глазах. Причём, там не какой-то взрыв, как в кино показывают, нет, было направлено… ну, видимо, стояла хорошая, профессиональная мина. Я подбежал к машине, ну думал, может быть жив, но уже всё».
Взорванный Mercedes Сергея Тимофеева
Это убийство не раскрыто до сих пор, и есть множество версий, кто же мог за ним стоять. В качестве заказчиков убийства Сильвестра назывались и Борис Березовский, и лидеры кавказских ОПГ, и друзья убитых им авторитетов вроде Квантришвили или Глобуса. Одна из версий даже гласит, что покушение устроил сам Сергей Буторин, давно претендовавший на место Сильвестра.
Междоусобные войны и судебные процессы
После гибели Сильвестра возглавляемая им Ореховская ОПГ распалась на около десяти самостоятельных банд. Одну из них, наиболее влиятельную, возглавил Сергей Буторин, во главе других стали такие криминальные авторитеты как Игорь Чернаков (Двоечник), его правая рука Александр Клещенко (Узбек-младший), Сергей Ананьевский (Культик), Николай Ветошкин (Витоха), Сергей Володин (Дракон), Дмитрий Белкин (Белок) и другие.
Уже вскоре после смерти Сильвестра начались долгие междоусобные войны его недавних соратников за оставшееся многомиллионное наследство погибшего лидера. Параллельно с этими междоусобицами велось противостояние также с Курганской, Тамбовской и многочисленными кавказскими ОПГ.
В июне 1995 года был застрелен неизвестным 19-летний Александр Клещенко (Узбек-младший). В марте 1996 года, опять же, неизвестный киллер застрелил Сергея Ананьевского (Культика), в теле которого было обнаружено 20 пулевых ран. В том же месяце в одной из перестрелок погиб Сергей Володин (Дракон).
Сергей Ананьевский (Культик) – справа. Слева – лидер Медведковской ОПГ Григорий Гусятинский
В конце апреля 1996 года попала в засаду и была расстреляна из автоматов машина Двоечника, сам он получил ранения и скончался спустя несколько дней в больнице. 26-летний Двоечник был известен как один из приближенных Сильвестра, которому тот поручал многие важные дела. Первое покушение на него произошло еще в 1994 году, вскоре после гибели Сильвестра. Под его машину тогда была заложена бомба, но ее преждевременно обнаружили и покушение сорвалось. Лишь с третьего раза попытка убить ореховского авторитета увенчалась успехом.
Значительно позже остальных, в ноябре 1998 года, был убит Николай Ветошкин (Витоха).
Ореховские авторитеты Узбек-старший и Двоечник (справа)
Все это – лишь перечень громких убийств лидеров. Что касается рядовых участников ореховских, то их за 1995–1998 годы погибло как минимум 150 человек. Большинство из них – молодые парни, которым не было и 30 лет, но которые сами выбрали свою судьбу.
Буторин, причастный ко многим громким убийствам еще при жизни Сильвестра, понимал, что рано или поздно очередь дойдет и до него. Поэтому в 1996 году он инсценировал собственную смерть с последующими пышными похоронами, а сам тем временем скрылся в Испании. Позже он так объяснял свою мнимую «смерть»:
«Я не мог составить, скажем, каких-то планов на семью, потому что я и так находился на нелегальном положении постоянно. Естественно, я понимал, что всё весьма зыбко. Это было одной из причин того, что я устроил свои «похороны». Чтобы, так сказать, ну хотя бы временно дать передышку. Я не то чтобы скрывался, но когда ты числишься умершим, на тебя не могут открыть уголовное дело, вот в чём дело. И во всех справках ты числишься, как умерший. Как бы, к тебе и вопросов нет никаких».
В Испании Буторин жил богатой и беззаботной жизнью до 2001 года. Как он сам рассказывал, он приобрел элитную недвижимость и шесть дорогих автомобилей. Все это время он продолжал управлять своей находившейся в России бандой. В ее состав входили бывшие военные, сотрудники ГРУ и ФСБ. В распоряжении Буторина находились и лучшие киллеры эпохи – уже упоминавшиеся Солоник и Шерстобитов, а также Александр Пустовалов (Саша Солдат).
Лишь в 2001 году испанская полиция арестовала Буторина вместе с телохранителем и по совместительству киллером Маратом Полянским в пригороде Барселоны. Поскольку на территории Испании никаких убийств они не совершали, то их приговорили к 8,5 годам лишения свободы лишь за хранение оружия.
Сергей Буторин
Однако в 2010 году, когда этот срок истек, их передали российскому правосудию. Российский суд доказал, что Буторин причастен как минимум к 38 убийствам, и это лишь доказанные эпизоды. Новый приговор был вполне ожидаем: пожизненное лишение свободы.
А вот Дмитрий Белкин гулял на свободе значительно дольше. 16 лет он спокойно жил в Европе, пока в 2011 году не был арестован теми же испанцами. Его тоже передали в Россию, где он получил пожизненный срок за 22 доказанных убийства.
В настоящее время в живых осталось также около 50 рядовых участников и авторитетов Ореховской ОПГ. Они приговорены к различным срокам заключения, причем последний приговор был оглашен совсем недавно – в 2020 году.
Во всей этой истории до сих пор неизвестной остается лишь судьба многомиллионного наследства Сильвестра, ради обладания которым и велась эта кровопролитная война.