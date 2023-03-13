Посол Судана в России: Соглашение о создании базы ВМФ РФ ожидает ратификации

Соглашение о строительстве в Судане военно-морской базы российского флота требуется ратифицировать, но в стране пока отсутствует соответствующий орган законодательной власти. Как заявил посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, вопрос находится на рассмотрении.
В Судане пока отсутствует гражданское правительство, вся власть сосредоточена в руках военных, которые поддержали строительство базы ВМФ РФ в стране. Однако, для того, чтобы ратифицировать соглашение, необходим законодательный орган, а он еще не сформирован. По словам суданского посла, соответствующие шаги в этом направлении уже делаются, военные еще в декабре прошлого года заключили рамочное соглашение с рядом политических партий для формирования правительства.
Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им
- приводит РИА Новости слова посла.
Ранее сообщалось, что Судан пересмотрел соглашение о создании военно-морской базы российского флота и одобрил его. Произошло это во время последнего визита в страну главы российского МИДа Сергея Лаврова.
О том, что Россия намерена развернуть пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ на территории Судана, сообщалось еще в 2021 году. Новая база позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте МТО одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.