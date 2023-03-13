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Посол Судана в России: Соглашение о создании базы ВМФ РФ ожидает ратификации

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Посол Судана в России: Соглашение о создании базы ВМФ РФ ожидает ратификации

Соглашение о строительстве в Судане военно-морской базы российского флота требуется ратифицировать, но в стране пока отсутствует соответствующий орган законодательной власти. Как заявил посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, вопрос находится на рассмотрении.


В Судане пока отсутствует гражданское правительство, вся власть сосредоточена в руках военных, которые поддержали строительство базы ВМФ РФ в стране. Однако, для того, чтобы ратифицировать соглашение, необходим законодательный орган, а он еще не сформирован. По словам суданского посла, соответствующие шаги в этом направлении уже делаются, военные еще в декабре прошлого года заключили рамочное соглашение с рядом политических партий для формирования правительства.

Это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом Республики Судан. Если вы следите за новостями, то знаете, что у нас нет полномочного органа, который мог бы подписать такое соглашение. Поэтому вопрос находится на стадии рассмотрения, в том числе оно зависит от формирования законодательного органа в Судане и его ратификации им

- приводит РИА Новости слова посла.

Ранее сообщалось, что Судан пересмотрел соглашение о создании военно-морской базы российского флота и одобрил его. Произошло это во время последнего визита в страну главы российского МИДа Сергея Лаврова.

О том, что Россия намерена развернуть пункт материально-технического обслуживания ВМФ РФ на территории Судана, сообщалось еще в 2021 году. Новая база позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал. Москва и Хартум заключили предварительное соглашение, предусматривающее строительство российской базы в Порт-Судане. Договор разрешал находиться в пункте МТО одновременно не более четырем судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой. Россия должна будет уведомлять Судан за 12 часов до захода своих кораблей и за три часа до их выхода оттуда. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек.
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7 комментариев
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  1. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 12:54
    0
    Судан заключил соглашение, а теперь ждёт от Штатов компенсации за его разрыв. Верить в реальные внешнеполитические успехи опущенной Набиулиной страны может только идиот. Сначала вложение всех резервов в реиндустриализацию, а потом, может быть, с нами суданцы разговаривать будут уже серьёзно. Пока же нас за болванов держат.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:00
      -1
      Цитата: тоже-врач
      Верить в реальные внешнеполитические успехи опущенной Набиулиной страны может только идиот.

      Я смотрю Вам не только живется в этой стране, но и пишется... laughing
      п.с. Хероям сала?
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:55
    0
    Однако, для того, чтобы ратифицировать соглашение, необходим законодательный орган, а он еще не сформирован.
    Что ж тут не понятного? Как только, так сразу. smile
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:59
      +2
      Все и куда проще, и куда сложнее одновременно. Как я сам много раз писал, как, в принципе, очевидно - место России в мире будет определяться итогами СВО. Точка. Когда (именно когда, а не если) примем капитуляцию киевского режима, тогда и Судан быстро все ратифицирует, и Азербайджан освободит гуманитарный коридор из которого выжал наших миротворцев, и все изменится практически в один день. А до этого момента, все будут только смотреть со стороны.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 13:24
        -3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Все и куда проще, и куда сложнее одновременно.

        Есть иное мнение:
        «Слова истины просты»
        «Самые простые решения — одновременно самые лучшие»

        Простое не может быть сложным, оно может быть непонятным в силу скудоумия. Вам ли это не знать, если вы - цитата Лаврова...
        Теперь про сложность:

        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Как я сам много раз писал, как, в принципе, очевидно - место России в мире будет определяться итогами СВО. Точка.

        Вот здесь с вами трудно спорить. Одно очевидно, странная «настороженность» даже членов ОДКБ, не говоря о некоторых идейных союзниках и вечных торговых партнёрах, медлительность в процессе поддержки, указывают, что за год СВО в мире сделано немало выводов.
        В этом мире не любят ни больных лидеров, ни безыдейных правителей, ни ненадёжных, изменчивых партнёров...А особенно не любят слабаков, которые вместо дела любят говорить...
        * * *
        Могу только надеяться, что Судан не изменит решения...У России есть стимулы для стран Африки (Азии и Латинской Америки тоже). Только страной должны руководить выбранные (хотя бы) люди, а не какие-то набившие мошну ВОРЫ...
        * * *
        Власть не должна никого уговаривать помочь ей в борьбе с врагами...Она должна быть способна обязать ЛЮБОГО!!! Хотя бы, в границах государства...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +1
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    место России в мире будет определяться итогами СВО

    Место России в мире давно определено. А вот отношение отдельных стран, которые сегодня колеблются поддержать Россию или воздержаться будет действительно определятся в зависимости от результатов СВО.
  4. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 13:36
    0
    создании базы ВМФ РФ

    Если ратифицируют, и база будет, то это будет гвоздь-болт в одно место п.и.ндосам...
    Ждём, надеямся, и работают, что база будет...