Командование «Юг» ВСУ сообщило о «чрезвычайно высокой» угрозе ракетных ударов по Украине

В настоящее время на Украине сохраняется «чрезвычайно высокая» угроза нанесения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ, заявление которого приводит украинская пресса.
Сейчас, как утверждают украинские военные, российская тактическая авиация на восточном направлении и над Азовским морем. ВСУ заявляют и об активности разведывательных беспилотников ВС РФ на данном направлении.
Также украинское командование сообщило о выведении двух надводных ракетоносителей, которые снаряжены 16 ракетами «Калибр». Впрочем, далеко не во всех случаях выход в море военных кораблей с «Калибрами» означает подготовку к ракетным ударам.
Украинские военные, таким образом, обеспокоены высокой вероятностью массированной ракетной атаки ВС РФ против объектов энергетической и военной инфраструктуры Украины. Но, как показывает практика, чаще атаки начинаются неожиданно, а воздушную тревогу на Украине сейчас объявляют практически по любому поводу. Взлетают российские истребители с аэродромов в Европейской части РФ или Белоруссии – и сразу следует объявление воздушной тревоги.
Напомним, что массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить с октября 2022 года, после серии терактов и диверсий на российской территории, организованных украинскими спецслужбами. Отправным моментом для начала подобных ударов стал теракт на Крымском мосту, после которого и была предпринята первая атака.