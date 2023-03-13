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Командование «Юг» ВСУ сообщило о «чрезвычайно высокой» угрозе ракетных ударов по Украине

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Командование «Юг» ВСУ сообщило о «чрезвычайно высокой» угрозе ракетных ударов по Украине

В настоящее время на Украине сохраняется «чрезвычайно высокая» угроза нанесения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» ВСУ, заявление которого приводит украинская пресса.


Сейчас, как утверждают украинские военные, российская тактическая авиация на восточном направлении и над Азовским морем. ВСУ заявляют и об активности разведывательных беспилотников ВС РФ на данном направлении.
Также украинское командование сообщило о выведении двух надводных ракетоносителей, которые снаряжены 16 ракетами «Калибр». Впрочем, далеко не во всех случаях выход в море военных кораблей с «Калибрами» означает подготовку к ракетным ударам.

Украинские военные, таким образом, обеспокоены высокой вероятностью массированной ракетной атаки ВС РФ против объектов энергетической и военной инфраструктуры Украины. Но, как показывает практика, чаще атаки начинаются неожиданно, а воздушную тревогу на Украине сейчас объявляют практически по любому поводу. Взлетают российские истребители с аэродромов в Европейской части РФ или Белоруссии – и сразу следует объявление воздушной тревоги.

Напомним, что массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить с октября 2022 года, после серии терактов и диверсий на российской территории, организованных украинскими спецслужбами. Отправным моментом для начала подобных ударов стал теракт на Крымском мосту, после которого и была предпринята первая атака.
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12 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:58
    +9
    Почему не трогают подстанции 750 кВ ???? Донецк уже год без тепла, воды и света, а Киев этого не чувствует, их пока только гладят по низковольтным подстанциям. Давайте по-взрослому их во тьму загоним, опять же нашим парням на передовой полегче будет, после остановки тяговых ж/д подстанций.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 13:00
      +4
      Почему не трогают мосты через Днепр? Вот это вопрос!
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:34
        0
        Почему не трогают мосты через Днепр? Вот это вопрос!

        Получим ли мы когда либо ответ на этот вопрос? Возможно, что и нет. Возможно после контрнаступления на юге, когда ВСУ вдруг проскочат до Азовского моря, кто то там наверху и опомнится, хотя будет уже как бы поздновато.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 13:00
      +4
      Абрамович, Ротенберг, Фридман, Бухман Путину запретили.
      Их экспорт через Украину пострадает.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:32
        0
        Через Украину сейчас идет только газ и нефть. По двум трубам. Другого экспорта через границу нет. Так что выдохните и поменяйте фамилии, так как эти, что в вашем списке не причастны ни к нефти, ни к газу.
    3. Dave36
      Dave36 Сегодня, 13:44
      0
      Какие советники, такие и удары к сожалению(
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:59
    +3
    Что-то удары по Украине идут уже полгода, а все бестолку - свет и электроэнергия на Украине как была до ударов, так есть и сейчас после ударов.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +2
    ВСУ сообщило о «чрезвычайно высокой» угрозе ракетных ударов по Украине
    Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. И удары будут, и ракеты не закончились. Но все же желательно, что-то решить с логистикой западного оружия.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:18
      +3
      Что значит,желательно?Это делать необходимо.Иначе в итоге это плохо закончится
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:26
        +1
        "Желательно" потому, что это лично от меня, как и от вас не зависит. И от того скажите вы, что это необходимо или потребуете, удары сами по себе не появятся.
  4. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:30
    0
    В настоящее время на Украине сохраняется «чрезвычайно высокая» угроза нанесения ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг»

    Да будет известно тем, кто размещает такие суперновости, то это самое командование ЮГ все время размещает эти новости, и буквально дословно их повторяет практически каждый день, ну если только меняя количество носителей Калибров в Черном море.
    Возможно делают они это, что бы случайно не пропустить этот самый удар, а возможно им больше сказать нечего.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:52
      0
      А возможно, что они от кого-то получают сведения. Если уж даже знают, что подлодка вышла в море. Она что, эта подлодка, не может под водой выйти из бухты, чтобы с берега не увидели?