Мы были близки к эвакуации города на фоне отключений электроэнергии

Ракетные удары ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры едва не привели в январе 2023 года к эвакуации населения Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью RND.По словам ставленника киевского режима в столице, он был готов эвакуировать жителей на фоне январских отключений электроэнергии и отопления. По словам Кличко, самые длительные отключения продолжались 14 часов.- отметил Кличко.Мэр украинской столицы подчеркнул, что в городе тогда не было света, воды и отопления. К счастью для горожан, погода была относительно теплой, и это остановило администрацию города от эвакуации населения. Кличко отметил, что инфраструктуре Киева удалось устоять лишь благодаря напряженной работе коммунальных служб.Естественно, что дальше Кличко перешел к комплиментам в адрес западных поставок. Он отметил, что защитить киевскую инфраструктуру помог переданный Украине немецкий комплекс противовоздушной обороны Iris-T SLM.Напомним, что в ударах по объектам инфраструктуры киевский режим был виновен сам. Ведь они стали ответом России на серию терактов на российской территории, наиболее масштабным из которых стала диверсия против Крымского моста. Именно после нее и последовала первая массированная ракетная атака против объектов инфраструктуры.