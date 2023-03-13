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Мэр Киева Кличко: «Мы были близки к эвакуации города на фоне отключений электроэнергии»

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Мэр Киева Кличко: «Мы были близки к эвакуации города на фоне отключений электроэнергии»

Ракетные удары ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры едва не привели в январе 2023 года к эвакуации населения Киева. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью RND.


По словам ставленника киевского режима в столице, он был готов эвакуировать жителей на фоне январских отключений электроэнергии и отопления. По словам Кличко, самые длительные отключения продолжались 14 часов.

Мы были близки к эвакуации города на фоне отключений электроэнергии

- отметил Кличко.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что в городе тогда не было света, воды и отопления. К счастью для горожан, погода была относительно теплой, и это остановило администрацию города от эвакуации населения. Кличко отметил, что инфраструктуре Киева удалось устоять лишь благодаря напряженной работе коммунальных служб.

Естественно, что дальше Кличко перешел к комплиментам в адрес западных поставок. Он отметил, что защитить киевскую инфраструктуру помог переданный Украине немецкий комплекс противовоздушной обороны Iris-T SLM.

Напомним, что в ударах по объектам инфраструктуры киевский режим был виновен сам. Ведь они стали ответом России на серию терактов на российской территории, наиболее масштабным из которых стала диверсия против Крымского моста. Именно после нее и последовала первая массированная ракетная атака против объектов инфраструктуры.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал "Укрэнерго"
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13 комментариев
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  1. dementor873
    dementor873 Сегодня, 13:01
    +2
    Не переживайте, странная военная операция этого бы не допустила. Мы еще не начинали!
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:04
    +10
    Ракетные удары ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры едва не привели в январе 2023 года к эвакуации населения Киева

    Слово "едва" в этой фразе лишнее, оно скрывает очевидный факт.
    они стали ответом России на серию терактов на российской территории, наиболее масштабным из которых стала диверсия против Крымского моста.

    Удары по критической, энергетической и транспортной инфраструктуре должны быть не ответом на действия противника, а средством победы, разрушения экономики врага, средством отрезвления населения Украины от нацизма, их платой за поддержку ВСУ.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:39
      0
      Вы совершенно правы...

      Однако, стоит добавить, что сей капо-"градоначальник" бандеро-нациков, никуда от помянутой возможности, с января 2023-го года и не отдалился...

      Так что, не знаю как "населению" Матери Городов русских, но ему лично, ноги, с развитием СВО, в итоге, придётся делать весьма резво. И "спортивной формы", за сим, терять не стоит...
  3. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 13:05
    +9
    А чего ему вопрос не задали, куда он собирался "миллионник" эвакуировать?
    Наверно сразу на Лазурный Берег?
    laughing
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 13:14
      +2
      Так это и есть причина, по которой не состоялось данное мероприятие, а не тёплая погода. Зато теперь есть повод пальцы гнуть под лозунгом героизма "незалежной".
    2. gsev
      gsev Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: VicktorVR
      А чего ему вопрос не задали, куда он собирался "миллионник" эвакуировать?

      Да хотя бы в ближайший лес. Как Вы представляете себе жизнь в городе если не работает водоснабжение. Воду из Днепра можно принести в ведре, но что делать в отсутствии канализации в 2-х миллионном городе?
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 13:18
        0
        Да хотя бы в ближайший лес.

        В лесу зимой все замерзнут. Первый враг населения у нас холод а не кучи говна, они все равно до весны не отмерзнут.
        Вы ж из израиловки пишете. Какой там лес? У вас будет другая проблема - вода. Вот представьте миллион человек без воды при 40 градусах жары.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:16
      +1
      В феврале,год назад,киевляне сами,без Кличко валили из города.Столица обезлюдела больше чем наполовину.Эвакуаторщик нашелся..
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:05
    +8
    Ключевое слово - "были близки"!!! И именно понимая это, на том же ВО коллеги уже, наверное, миллион раз писали и о
    крайней необходимости системного уничтожения инфраструктуры, и о том, что не только энергетика, но и логистика, финансовые, ИТ центры и тд должны быть под непрерывными ударами. Не говоря о центрах политических и военных решений. А иначе так и будет - "были близки!".
    Вот только это практически как "почти беременна"! Ни на секунду враг не должен ощущать себя в безопасности, ни дня он не должен иметь на восстановление инфраструктуры, потенциала. Ведь давно же и не просто так в БУСВ говориться о необходимости воздействия на врага непрерывно, в любое время года, суток, времени, на всю глубину....ну это же аксиомы.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:20
    0
    Мы были близки к эвакуации города
    Было бы интересно на это посмотреть, а главное, как бы Кличко со товарищами это организовал? Человек-мем благодаря своим изречениям вряд ли смог это организовать и планово провести. Если только в землю.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:36
      0
      Он смог бы эвакуировать "не только лишь всех". laughing
  6. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 13:23
    +1
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    Ключевое слово - "были близки"!!! И именно понимая это, на том же ВО коллеги уже, наверное, миллион раз писали и о
    крайней необходимости системного уничтожения инфраструктуры, и о том, что не только энергетика, но и логистика, финансовые, ИТ центры и тд должны быть под непрерывными ударами. Не говоря о центрах политических и военных решений. А иначе так и будет - "были близки!".
    Вот только это практически как "почти беременна"! Ни на секунду враг не должен ощущать себя в безопасности, ни дня он не должен иметь на восстановление инфраструктуры, потенциала. Ведь давно же и не просто так в БУСВ говориться о необходимости воздействия на врага непрерывно, в любое время года, суток, времени, на всю глубину....ну это же аксиомы.

    А это вы кому все пишите? Просто что бы написать очередную аксиому? Так СВО идёт ....где первое слово совсем другой смысл имеет чем в оригинале ..... А раз смысл другой то и аксиомы ваши не действуют)))
  7. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 13:23
    0
    Врет. Хочет разжалобить Америку и денег на этом выцыганить