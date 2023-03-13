Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе

Укрепление российско-китайских отношений на фоне украинских событий все сильнее тревожит Запад, который всячески пытается отговорить Пекин от слишком тесного сотрудничества с Москвой. Однако пока у Запада плохо это получается.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванный источник, лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить российскую столицу уже на следующей неделе.
Агентство передает, что в планах Си Цзиньпина провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Более подробной информации по этому поводу не сообщается. В МИД Китая отказались от комментариев на этот счет, пишет Reuters.
Председатель КНР был приглашен российским президентом в Москву в ходе переговоров, которые проходили по видеосвязи в декабре 2022 года. Владимир Путин отметил, что это будет важным посылом миру о прочности двусторонних отношений между Китаем и Россией.
Издание напоминает, что в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин принимал высокопоставленного дипломата из Китая Ван И, с которым, вероятно, обсуждался и вопрос посещения России Си Цзиньпином.
Си Цзиньпин, который находится у власти в Китае с марта 2013 года, на прошлой неделе был переизбран председателем КНР, став таким образом первым в истории коммунистического Китая трижды избранным председателем.
Грядущий визит председателя Си в Москву прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, встреча на уровне МИД двух стран давно была согласована.
Генерал Липовой:
Очень важно то, что первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершит именно в Россию. Весь мир смотрит на лидеров стран после их избрания на пост, куда именно они совершат свой первый визит. Си Цзиньпин посетит Москву, что доказывает факт стратегического партнёрства.
По словам генерала Липового, это факт не могут упускать из вида на Западе:
Это вызовет настоящую истерику, в первую очередь в Америке. Они делают всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем.