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Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе

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Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе

Укрепление российско-китайских отношений на фоне украинских событий все сильнее тревожит Запад, который всячески пытается отговорить Пекин от слишком тесного сотрудничества с Москвой. Однако пока у Запада плохо это получается.


По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванный источник, лидер Китая Си Цзиньпин намерен посетить российскую столицу уже на следующей неделе.

Агентство передает, что в планах Си Цзиньпина провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Более подробной информации по этому поводу не сообщается. В МИД Китая отказались от комментариев на этот счет, пишет Reuters.

Председатель КНР был приглашен российским президентом в Москву в ходе переговоров, которые проходили по видеосвязи в декабре 2022 года. Владимир Путин отметил, что это будет важным посылом миру о прочности двусторонних отношений между Китаем и Россией.

Издание напоминает, что в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин принимал высокопоставленного дипломата из Китая Ван И, с которым, вероятно, обсуждался и вопрос посещения России Си Цзиньпином.

Си Цзиньпин, который находится у власти в Китае с марта 2013 года, на прошлой неделе был переизбран председателем КНР, став таким образом первым в истории коммунистического Китая трижды избранным председателем.

Грядущий визит председателя Си в Москву прокомментировал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, встреча на уровне МИД двух стран давно была согласована.

Генерал Липовой:

Очень важно то, что первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершит именно в Россию. Весь мир смотрит на лидеров стран после их избрания на пост, куда именно они совершат свой первый визит. Си Цзиньпин посетит Москву, что доказывает факт стратегического партнёрства.

По словам генерала Липового, это факт не могут упускать из вида на Западе:

Это вызовет настоящую истерику, в первую очередь в Америке. Они делают всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем.
Автор:
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:10
    +3
    Нет,безусловно визит будет очень знаковым.Однако расчитывать на то,что Китай будет безоговорочно нас поддерживать,нельзя
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:17
      -1
      От нас товарищ Си получит ещё бОльшие скидки на сырьё и, возможно, технологии, в частности по гиперзвуку (хоть у них и есть на вооружении ДФ-21, но как бы не опробованные), а взамен пообещает не выступать на международных платформах ПРОТИВ России, Китай как и всегда ранее в скользких ситуациях будет с мудрым выражением лица воздерживаться и призывать стороны к мирным переговорам... и всё....
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 14:36
        0
        бОльшие скидки на сырьё

        Как говориться в известной русской пословице: " лучше иметь сто друзей, чем сто рублей", что подтверждается отношением к России стран, которым в своё время поддерживал и помогал СССР... А в наше время иметь надёжный тыл в лице Китая - это большая поддержка...
    2. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:20
      +2
      Вспомнилась древняя китайская притча, которая в России почему-то превратилась в анекдот - через реку плывёт черепаха на спине которой лежала змея. "Укусит - сброшу" - думала черепаха, "сбросит - укушу" - думала змея. Так они мирно и без приключений переправились вместе через реку.
      Это я к вопросу о российско-китайской дружбе.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:27
        +3
        Несколько радует, что на ВО прокитайское лобби численно никак не меньше проукраинского
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:31
          0
          Проукраинское - понятно. А где Вы увидели прокитайское?
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:11
    0
    Если совершит свой первый визит в Москву , это безусловно будет знаковое событие !
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:12
    +3
    на прошлой неделе был переизбран председателем КНР, став таким образом первым в истории коммунистического Китая трижды избранным председателем

    Обнулился.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:13
    0
    Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе

    Лучшая весть на сегодня и многозначащая...
    yes
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:15
    0
    Я так понял...
    Оба МИДа ещё не в курсАх, а Рейтерс с источником уже всё порешали.
    Отсутствие новостей, исходящих от нашей власти, достойных внимания и комментирования, говорит о нашем проигрыше в информационной войне.
    У Запада должна быть истерика не от визита, а от его результатов.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 14:51
      -1
      от его результатов

      Результат ожидаемо будет, ВВП и Си Цзиньпин просто так ради встречи не будут встречаться, а если даже результата не будет, сама встреча уже есть результат, истерика запада уже радует...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    0
    Это вызовет настоящую истерику, в первую очередь в Америке. Они делают всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем.
    Это точно, но американцы уже морально готовятся к этому успокаивая себя, чтобы удар был не так тяжел. Событие будет действительно знаковое и ущемляющие высокомерие Сша по отношению к Китаю.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:20
    0
    Гардиан опубликовало статью ,где говорится что под артиллеристскими обстрелами ВСУ в ДНР погибло 4500 гражданского населения.Ссылаются на ТАСС.Но подтвердить из независимых источников это не могут.Это впервые признано что ВСУ обстреливают мирное население в ДНР.Киеву надо уже истерить.А о визите Си Цзинпина в Москву с утра тема в англицкой прессе раскручивается.И едет товарищ Си в Москву ,выразить всемерную поддержку Путину ВВ.Кошмар дя Украины и запада.Если бы сегодня было пятница 13 - е ,было бы символичнее.Но и так сойдёт 13 понедельник - день тяжёлый.
  8. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 14:20
    0
    Где-то уже прозвучало китайское заявление:
    "мы будем поддерживать Россию ровно на столько же, на сколько США поддерживают Тайвань"
    А это, на минуточку, весьма приличные суммы.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    -1
    Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе
    Так то Китай сам по себе и для себя и это удачное стечение обстоятельств, что они с полосатиками не договорились изначально, да с потом, не гладко у них и между ними.
    Бум посмотреть ...
  10. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 14:22
    +2
    Только, когда Запад истерил, лично я вижу с их стороны строгие прагматичные действия. Как и со стороны Китая.
  11. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 14:22
    -4
    Приехал осмотреть будущие угодья? Уходит Россия под Китай, и не факт, что выберется...Ура патриоты могут веселиться и радоваться новым перспективам.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:32
      -1
      ага, мрачные манкуртные пессимисты потихоньку учат украинский, умеренные либеральные пессимисты - американский диалект английского, оптимистические пессимисты - пекинский и кантонский диалекты китайского, а патриотические реалисты - автомат Калашникова
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:32
      -1
      Товарищ Си едет решить вопрос с китайской собственностью на Украине.Статус Украины будет изменён с государства на край или округ.
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:35
      -1
      Ну не в куев же ему ехать на поклон, там президент еще зеленый....
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:23
    +1
    Все это конечно замечательно, если не утка. Но, ничего для нас в лучшую сторону не измениться. Китаю до наших проблем- "постольку-поскольку". И обострять отношения со штатами он не будет. Не в интересах Китая. Это больше было бы на нас похоже- дружить себе в ущерб.
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 15:52
      0
      В данном случае, дружить с нами - это в интересах Китая.
      Они прекрасно понимают, что если Россия проиграет войну, Китай потеряет всё.

      Отступая (сохраняя жизни солдат), делая непопулярные "жесты доброй воли",
      не специально ли Россия создает впечатление возможного проигрыша,
      чтобы уже "помочь" Китаю определиться?
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:32
    -1
    Der Feind meines Feindes ist mein Freund"...!!?

    Hoffentlich wird das nicht wieder eine so einseitige Angelegenheit
    in der Russland überschwenglich die Gemeinsamkeiten betont,
    währen China sich in Konfizius-Artigen leeren Platitüden übt...!!`?

    Es ist höchste Zeit den gemeinsamen Feind auch gemeinsam ins
    Visier zu nehmen und ihm gemeinsam zu drohen, was passiert, falls er
    nicht endlich in seinem US-Rattenloch-Bau verschwindet...!!!

    Gleiches gilt für das Ratten-Pack in London und Paris...!!!
  14. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:34
    -1
    Это вызовет настоящую истерику, в первую очередь в Америке.

    Ещё только подумали, не чихнули, штаты уже истерить приготовились... wassat
  15. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 14:42
    +1
    Никакую истерику этот визит ни у кого не вызовет. Противно читать.