Генерал Липовой: Выбор Си Цзиньпином России в качестве страны для первого визита после переизбрания вызовет истерику на Западе

Очень важно то, что первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершит именно в Россию. Весь мир смотрит на лидеров стран после их избрания на пост, куда именно они совершат свой первый визит. Си Цзиньпин посетит Москву, что доказывает факт стратегического партнёрства.

Это вызовет настоящую истерику, в первую очередь в Америке. Они делают всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем.