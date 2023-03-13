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«Проблемы с потерей слуха решены»: экипажам британской БМП Ajax выдают новые наушники

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«Проблемы с потерей слуха решены»: экипажам британской БМП Ajax выдают новые наушники

В Британии на протяжении 12 лет длится эпопея с новой БМП Ajax, на программу создания которой израсходовано 5,5 млрд фунтов стерлингов. Уже построено 414 корпусов машины, а 116 башен готовы к установке после завершения испытаний – их окончание уже не за горами, уверяет министр обороны Бен Уоллес.


Всего армии были обещаны 589 БМП различного назначения, первые из которых должны были поступить на вооружение в 2019 году, однако проект до сих пор не достиг технологической зрелости.

Проблемы, сопровождающие программу по созданию новой бронемашины Ajax, пошли на спад. Проект возвращается в нужное русло после ряда досадных неудач и задержек

- заявил глава военного ведомства изданию BBC.

Одной из основных проблем является чрезмерный уровень шума и вибраций, затрудняющий эксплуатацию БМП. Экипажи жаловались на потерю слуха и онемение конечностей. Было обследовано более 300 человек, принимавших участие в испытаниях, у некоторых из них повреждение слуха приняло долгосрочный характер.

Чтобы избежать чрезмерной вибрации было переустановлено оборудование, отвечающее за ручное управление, и внесены изменения в конструкцию креплений сидений.

Шум был снижен благодаря наушникам с двухслойной защитой органов слуха и встроенной системой связи, которые стали выдаваться солдатам, управляющим техникой. Это позволило решить проблемы с потерей слуха

- указывается в издании.

Ожидается, что заключительный этап испытаний продлится 18 месяцев, но может пройти ещё два года, прежде чем Ajax наконец поступит на вооружение армии.

Автор:
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4 комментария
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  1. SanichSan
    SanichSan Сегодня, 13:51
    +1
    эммм.. а десанту который в этом БМП наушники тоже выдавать будут? или этим не нужно, все равно покойники. wassat
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:53
    0
    А точно Аякс будут закупать ВС Англии.Из статьи не ясно,да и в 5 млрд£ что Сунак выдал сегодня о БМП ни слова.Наушники по какой цене,сделано в КНР ,только этикетки переклеили?
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:53
    0
    «Проблемы с потерей слуха решены»: экипажам британской БМП Ajax выдают новые наушники...

    ...Когда возникнут проблемы с диареей, можно начать выдавать резиновые панталоны...
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:54
    0
    Шум был снижен благодаря наушникам с двухслойной защитой органов слуха и встроенной системой связи, которые стали выдаваться солдатам, управляющим техникой. Это позволило решить проблемы с потерей слуха

    - указывается в издании.
    Сухой английский юмор неисправим... наушники чтобы не оглохнуть, красота laughing Стесняюсь спросить, а что выдавать солдатам при неожиданном прослаблении кишечника в боевом отделении новой БМП Ajax, ведь от повышенных вибрационных нагрузок наврядли удастся избавиться полностью.