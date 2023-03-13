«Проблемы с потерей слуха решены»: экипажам британской БМП Ajax выдают новые наушники...

Проблемы, сопровождающие программу по созданию новой бронемашины Ajax, пошли на спад. Проект возвращается в нужное русло после ряда досадных неудач и задержек

Шум был снижен благодаря наушникам с двухслойной защитой органов слуха и встроенной системой связи, которые стали выдаваться солдатам, управляющим техникой. Это позволило решить проблемы с потерей слуха

В Британии на протяжении 12 лет длится эпопея с новой БМП Ajax, на программу создания которой израсходовано 5,5 млрд фунтов стерлингов. Уже построено 414 корпусов машины, а 116 башен готовы к установке после завершения испытаний – их окончание уже не за горами, уверяет министр обороны Бен Уоллес.Всего армии были обещаны 589 БМП различного назначения, первые из которых должны были поступить на вооружение в 2019 году, однако проект до сих пор не достиг технологической зрелости.- заявил глава военного ведомства изданию BBC.Одной из основных проблем является чрезмерный уровень шума и вибраций, затрудняющий эксплуатацию БМП. Экипажи жаловались на потерю слуха и онемение конечностей. Было обследовано более 300 человек, принимавших участие в испытаниях, у некоторых из них повреждение слуха приняло долгосрочный характер.Чтобы избежать чрезмерной вибрации было переустановлено оборудование, отвечающее за ручное управление, и внесены изменения в конструкцию креплений сидений.- указывается в издании.Ожидается, что заключительный этап испытаний продлится 18 месяцев, но может пройти ещё два года, прежде чем Ajax наконец поступит на вооружение армии.