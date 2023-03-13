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Вашингтон ищет новые рычаги давления на Кремль через российских олигархов

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Вашингтон ищет новые рычаги давления на Кремль через российских олигархов

Власти Соединенных Штатов стали усердно преследовать владельцев крупных состояний из России. Похоже, Вашингтон ищет новые рычаги давления на Кремль через российских олигархов.

Так рассуждает обозреватель американского информагентства Associated Press Фатима Хусейн.

Журналистка назвала действия американского правительства в отношении российских миллиардеров «новым агрессивным натиском». Она считает, что чиновники из США способны нанести существенный ущерб экономике РФ, ну или хотя бы крупным владельцам ее богатейших активов.

Правительственные ведомства США стремятся «экспроприировать» находящуюся в пределах доступности собственность российских предпринимателей, а также лишить их возможности осуществлять финансовые операции через западные структуры.

В частности, Министерство юстиции США для этих целей создало рабочую группу под руководством Эндрю Адамса. Возглавляемое им подразделение уже начало «охоту» на лиц, занимающихся управлением активами или являющимися деловыми партнерами подсанкционных миллиардеров из России. Группе уже удалось добиться через суд наказания Владимира Воронченко, который оказал содействие в сохранении собственности находящемуся под санкциями Виктору Вексельбергу.


Люди Адамса ведут активный поиск юридических лазеек в американском законодательстве, позволяющих конфисковать яхты, особняки и прочее дорогостоящее имущество богатых российских граждан, а затем выставлять его на продажу и передавать вырученные средства Киеву.

Похоже, американское правительство пытается прикрыть откровенный грабеж миллиардеров из России лозунгами о «наказании» Кремля за «агрессию».
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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28 комментариев
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  1. Злой 55
    Злой 55 Сегодня, 13:32
    +6
    Уже год, как в России не должно быть никаких олигархов... hi и это желание всех патриотично настроенных граждан.
    1. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 13:35
      +1
      Боюсь ВВП с вами не согласится, да и МО с ФСБ тоже. Рушить сложившийся миропорядок с нашими олигархами есть угроза существанию государства. hi

      Прошел год.......ничего не изменилось и меняться не будет, пока граждане сами не захотят что-то поменять (Только это трудно и опасно, так-что маловероятно)
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 13:47
        -1
        Цитата: Комиссар_Вольф
        Прошел год.......ничего не изменилось и меняться не будет, пока граждане сами не захотят что-то поменять (Только это трудно и опасно, так-что маловероятно)

        Ну да, конечно же, отнять у богатых и поделить, это у нас в крови. 100 лет прошло и опять на те же грабли хотите наступить?
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 13:58
          -1
          Хорош трындеть. Через год обнуленного выбирать пойдем стройными рядами.
          А может у вас есть другая кандидатура?! am
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:52
        +2
        Видите ли, т.н. "сложившийся миропорядок" валят сами Штаты. Совими же ручонками...

        И, ка бы странно это ни звучало, на фоне "страданий" залетевших т.н. "российских олигархов", целом, это России очень на пользу.

        Самодостаточная российская экономика, при "правильном сбалансированном" госкапитализме (товарно-рыночная), без богатой национальной прослойки и вполне зажиточного остально населения не останется...

        А вот, что интересно, что даже, вовсе не бедную и "стоявшую в сторонке" от "террориста №1" Усамы, его родню, Штаты никаким "санкциям" не подвергали. И их "заначек" не конфисковывали...
      3. Fluoride11
        Fluoride11 Сегодня, 13:52
        -2
        Конечно маловероятно. Власть выстроила серьезную структуру которая не даст вырасти здоровой оппозиции (не устремленной на удовлетворение потребностей запада). Сами себе тоже задайте вопрос, сколько раз мы на кухнях говорили что Россией может управлять только такой как Сталин? Пока в нас сидит такая идеология, ничего не изменится.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 13:44
      -9
      Цитата: Злой 55
      Уже год, как в России не должно быть никаких олигархов... и это желание всех патриотично настроенных граждан.

      Вы патриотов страны, перепутали с обычным быдлом из подворотни, которые только и могут что отнять да поделить. Точно таким же которое 100 лет назад проводило раскулачивание. К чему это привело все знаем.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:51
        +3
        Цитата: topol717
        Вы патриотов страны, перепутали с обычным быдлом из подворотни, которые только и могут что отнять да поделить. Точно таким же которое 100 лет назад проводило раскулачивание. К чему это привело все знаем.

        ни хрена себе у тебя закидоны, патриот laughing
    3. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:59
      0
      Цитата: Злой 55
      Уже год, как в России не должно быть никаких олигархов...

      Так может матрасники помогут нам в решении этого вопроса? Буду рад, если они обезжирят наших олигархов. Но есть целых два НО...
      Первое - а ведь это деньги народа, которые олигархи присвоили, сперли, если правильно назвать сие деяние, в виде добавленной стоимости в одном случае и в присвоением наших природных ресурсов, во втором.
      И второе - очень не хочется, чтобы у матрасников это получилось. Имею в виду их неискреннее желание передать эти средства Окраине.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: Злой 55
      и это желание всех патриотично настроенных граждан.

      Жаль, что желание патриотичных граждан не совпадают с желаниями Кремля...
      Смотрим с 2:38
  2. ARIONkrsk
    ARIONkrsk Сегодня, 13:33
    +4
    Не жалко их ни кому, им говорили..............
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:45
      +1
      Похоже, американское правительство пытается прикрыть откровенный грабеж миллиардеров из России лозунгами о «наказании» Кремля за «агрессию».

      Да пусть себе грабят, толку России от этих активов нет и не будет коль "итоги приватизации пересмотру не подлежат".
      А пора бы и пересмотреть.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    +3
    Виктор Вексельберг - российский олигарх?Начнём с этого.Подумаешь, если что продаст свой бизнес за рубль,на кого укажут.Статья для внутреннего потребления,типа мы работаем.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:39
    +6
    Давеча американский суд отклонил иск АвеноФридмана о снятии с них санкций. Отклонил с шикарной формулировкой в том числе о "грабительской и преступной приватизации 90-х в России". Никогда не подумал бы, что доживу до такого момента, когда американский суд обвинят в этом наших олигархов.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:45
      -2
      Цитата: Копчёный
      Никогда не подумал бы, что доживу до такого момента, когда американский суд обвинят в этом наших олигархов.

      Я вам открою страшную тайну, Суды там действительно независимые.
      1. У.Ченый
        У.Ченый Сегодня, 14:01
        0
        Последние выборы там это очень хорошо показали
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:47
      +1
      Вот чистой воды популистская,пропагандистская формулировка.Она расчитана на нас,простых людей.Вот видите,как мы,в США боремся с грабителями вашими...И что это дало лично нам?Нас перестали убивать из американского оружия?Это лживая формулировка.Впрочем этих "фридманов & авенов"нисколько не жалко
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:50
      0
      Давеча американский суд отклонил иск АвеноФридмана о сняти с них санкций. Отклонил с шикарной формулировкой в том числе о "грабительской и преступной приватизации 90-х в России".

      Награбленное поступало на Запад. В их финансовую систему. "Пчелы против мёда?". Если уж американский суд хочет быть святее Папы Римского, то пусть вернет награбленное, народу РФ, Напрямую зачислением на счета конкретных простых людей. sad Демагогия конечно. Что с воза упало, то пропало
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: Копчёный
      Никогда не подумал бы, что доживу до такого момента, когда американский суд обвинят в этом наших олигархов.

      Часть присланных полосатыми кураторов процесса приватизации за незаконное обогащение с использованием служебного положения у них давно осуждены и сидят.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:41
    +1
    Похоже, американское правительство пытается прикрыть откровенный грабеж миллиардеров из России лозунгами о «наказании» Кремля за «агрессию».

    Похоже, что поддержка российской власти на плаву банков и олигархов (которым разрешали странную оффшоризацию и «миловали» непрогрессивной шкалой НДФЛ, отсутствием должных законов в соответствии со ст. 20 ООН из Конвенции о противодействии коррупции, государственными наградами за несуществующие достижения и заверениями о невозможности пересмотра итогов приватизации) оказались камнем на шее утопающего, тазиком с бетоном на ногах брошенного в море...
    Даже сегодня, лишив ВОРОВ частной собственности на недра и советские отрасли промышленности и энергетики, российская власть поступит мягко...
    Пора сказать прямо о государственном перевороте под руководством ЕБН...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: ROSS 42
      Пора сказать прямо о государственном перевороте под руководством ЕБН...

      Давно пора.
      "Загогулина" в том, что тут же возникнет вопрос о его последователях. hi
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:43
    0
    Вот с первой частью хотелок США согласен, конфисковать нахрен всё под ноль и продать, а вторая часть в корне не устраивает, средства надо разделить на количество народа проживающего в России и положить в равных долях на счёт каждого.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:45
    0
    Поставьте памятник гильиотине на Лобном месте в Москве, они, олигархи шалить то и прекратят.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Поставьте гильиотину на Лобном месте в Москве, они, олигархи шалить то и прекратят.

      Опасное предложение, - кто-нибудь из олигархов тут же (или заранее) сляпает фирму "пушистая зверушка" и гильотину арендует или выкупит. hi
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:46
    0
    Похоже, американское правительство пытается прикрыть откровенный грабеж миллиардеров из России лозунгами о «наказании» Кремля за «агрессию».
    ..Грабят, наших олигархов? Которые счета и недвижимость,держат там ,на Западе? Грабят,тех кто снял последнюю рубашку,заложил дома,жен и детей,что бы спасти Отчизну? laughing Ей,богу,не смешите. laughing Ну, а если грабят,нужно кричать,Караул! laughing Россия,прирастет богатствами при помощи олигархов. laughing
  9. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 13:52
    0
    Все эти гусские олигархи уже давно должны были быть с киркой и лопатой на постройке скажем моста на сахалин,но нет,они же друзья!
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:53
    0
    Gibt es eigentlich in Russland eine Liste der Vermögen ausländischer, feindlicher Staaten und Personen, deren Vermögen man ebenfalls
    beschlagnahmen kann, ohne dass diese schon jetzt ihre Vermögen im
    Ausland in Sicherheit bringen können?!?

    Warum unterhält Russland noch immer diplomatische Beziehungen
    zu dem weltweiten TERROR-STAAT Nr.1 den USA...?!?

    Man sollte die sogenannten "diplomatischen" Beziehungen ein für
    alle mal beenden und allen unfreundlichen Staaten mitteilen, dass
    der Luftraum in Richtung Russland ab sofort mit einer erweiterten
    Luft-Grenze von 500 Kilometern versehen wurde, damit solche
    "Übungs-Flüge" in der Nähe von Städten wie Sankt Petersburg
    ab sofort TÖDLICH enden werden...!!! am

    Worauf will man eigentlich noch alles warten...?!?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:53
    0
    Если Сша и проведут экспроприацию личных активов российских миллиардеров-миллионеров, то от этого стране ни холодно, ни жарко, т.к. их деньги на страну все равно не работают. Это их головная боль, к тому же их в свое время президент предупреждал, что замучаются пыль глотать бегая по заграничным судам.
    Вашингтон ищет новые рычаги давления на Кремль через российских олигархов
    Как конкретно и чем могут оказать давление на Кремль живущие за границей? Присоединиться к Ходорковскому и спонсировать т.н. "оппозицию", которая сама разбежалась по заграницам?