Власти Соединенных Штатов стали усердно преследовать владельцев крупных состояний из России. Похоже, Вашингтон ищет новые рычаги давления на Кремль через российских олигархов.Так рассуждает обозреватель американского информагентства Associated Press Фатима Хусейн.Журналистка назвала действия американского правительства в отношении российских миллиардеров «новым агрессивным натиском». Она считает, что чиновники из США способны нанести существенный ущерб экономике РФ, ну или хотя бы крупным владельцам ее богатейших активов.Правительственные ведомства США стремятся «экспроприировать» находящуюся в пределах доступности собственность российских предпринимателей, а также лишить их возможности осуществлять финансовые операции через западные структуры.В частности, Министерство юстиции США для этих целей создало рабочую группу под руководством Эндрю Адамса. Возглавляемое им подразделение уже начало «охоту» на лиц, занимающихся управлением активами или являющимися деловыми партнерами подсанкционных миллиардеров из России. Группе уже удалось добиться через суд наказания Владимира Воронченко, который оказал содействие в сохранении собственности находящемуся под санкциями Виктору Вексельбергу.Люди Адамса ведут активный поиск юридических лазеек в американском законодательстве, позволяющих конфисковать яхты, особняки и прочее дорогостоящее имущество богатых российских граждан, а затем выставлять его на продажу и передавать вырученные средства Киеву.Похоже, американское правительство пытается прикрыть откровенный грабеж миллиардеров из России лозунгами о «наказании» Кремля за «агрессию».