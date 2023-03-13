Настоятель Киево-Печерской Лавры заявил о намерении отстаивать святыню

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел прокомментировал решение киевского режима в срок до 29 марта изгнать из монастыря более 200 монахов Украинской православной церкви. Митрополит заявил, что "дьявол не терпит, когда верующие молятся", и призвал своих прихожан слушать проповедь под открытым небом.Церковный иерарх также сравнил нынешние украинские власти с "вождями октябрьской революции" (интересное сравнение для тех, кто проводит политику так называемой десоветизации), проводившими репрессии против религии. Кроме того, он призвал прихожан православной церкви любой ценой отстаивать свою веру. Митрополит заявил, что не боится расстрела и смерти, а также добавил, что не является сторонником каких-либо бунтов или революций, а всего лишь пытается отстоять свое право молиться согласно канонам своей конфессии.Киевский режим даже не пытается скрывать свои планы, направленные на полное уничтожение православия в стране. Начиная с прошлого года постоянно проводятся многочисленные аресты священнослужителей и обыски в храмах УПЦ.Украинские власти планируют передачу главной святыни УПЦ раскольничьей церкви (ПЦУ), созданной при содействии Константинопольского патриархата в качестве одного из элементов предвыборной кампании экс-президента Петра Порошенко, провозглашавшего главными ценностями "армию, язык и веру".Монахам и священникам канонической православной церкви киевским режимом предписано покинуть помещения Киево-Печерской лавры в срок до 29 марта.