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Настоятель Киево-Печерской Лавры заявил о намерении отстаивать святыню

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Настоятель Киево-Печерской Лавры заявил о намерении отстаивать святыню

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел прокомментировал решение киевского режима в срок до 29 марта изгнать из монастыря более 200 монахов Украинской православной церкви. Митрополит заявил, что "дьявол не терпит, когда верующие молятся", и призвал своих прихожан слушать проповедь под открытым небом.


Церковный иерарх также сравнил нынешние украинские власти с "вождями октябрьской революции" (интересное сравнение для тех, кто проводит политику так называемой десоветизации), проводившими репрессии против религии. Кроме того, он призвал прихожан православной церкви любой ценой отстаивать свою веру. Митрополит заявил, что не боится расстрела и смерти, а также добавил, что не является сторонником каких-либо бунтов или революций, а всего лишь пытается отстоять свое право молиться согласно канонам своей конфессии.

Киевский режим даже не пытается скрывать свои планы, направленные на полное уничтожение православия в стране. Начиная с прошлого года постоянно проводятся многочисленные аресты священнослужителей и обыски в храмах УПЦ.

Украинские власти планируют передачу главной святыни УПЦ раскольничьей церкви (ПЦУ), созданной при содействии Константинопольского патриархата в качестве одного из элементов предвыборной кампании экс-президента Петра Порошенко, провозглашавшего главными ценностями "армию, язык и веру".

Монахам и священникам канонической православной церкви киевским режимом предписано покинуть помещения Киево-Печерской лавры в срок до 29 марта.

Автор:
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25 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:14
    +1
    Церковный иерарх также сравнил нынешние украинские власти с "вождями октябрьской революции" (интересное сравнение для тех, кто проводит политику так называемой десоветизации), проводившими репрессии против религии.

    Вот кто о чем?
    По моему, Ленин с соратниками его меньше всего интересовать должны.
    У митрополита и без большевиков проблем немеряно...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:34
      +1
      Митрополит должен быть благодарен большевикам за восстановления патриаршества. А могли бы и запретить.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:04
        +1
        Монахам и священникам канонической православной церкви киевским режимом предписано покинуть помещения Киево-Печерской лавры в срок до 29 марта.

        Полагаю, что отчасти еврей Зеленский как президент Украины вместе с мэром Киева Кличко, тоже евреем, просто освобождают Киево-Печерскую Лавру под место, в котором можно будет спрятаться от ударов ВС РФ, потому что ВС РФ якобы по Лавре точно не будут наносить удар при взятиии Киева.
        Тогда там в Лавре ВСУ можно будет относительно спокойно разместить огромное количество неверующих ни во что сатанистов-укронацистов с их вооружением и складами боеприпасов.
      2. dauria
        dauria Сегодня, 15:11
        +4
        Митрополит должен быть благодарен большевикам


        В 1979 -м году лавра представляла собой обычный музей . Развалины успенского собора , взорваного немцами . Ближние и дальние пещеры . Не помню стоимость билета . Зато экскурсию помню . Поход по узкому проходу , слева и справа в нишах - высохшие темные останки монахов . Местами просто груды костей и черепов . Комнатки затворников , замуровавших себя . Жуть . Выходишь на свет обалдевшим ....
        Думаю , зря лезет государство в монастырь такого уровня, как Киевская Лавра . Она даже в деревнях Поволжья почиталась старухами вровень с Серафимо-Дивеевским женский монастырем .
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 15:52
          0
          «Я хотел бы подчеркнуть, что, кроме недвижимого имущества, там есть еще музейные экспонаты — более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы на, так сказать, использование монахам. В отношении них будет ревизия, насколько они сохранены», — сообщил он журналистам.
          На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах.
          Так, например, в Ближних пещерах Лавры покоятся мощи 79 святых, среди которых преподобный Нестор Летописец, иконописцы Алипий Печерский и Григорий, а также предположительные останки эпического героя Ильи Муромца. Исследования его останков показали, что он умер от колотого ранения.
          Считается, что Киев стоит на том месте, где задумал построить город Андрей Первозванный, и стоит до тех пор, пока святые покоятся в пещерах на склонах Днепра.
          Источник: https://rusvesna.su/news/1678681893
          Вот ограбить музеи - в первую очередь им надо, ну а мощи всемирно известных святых заберут "на реставрацию" и "потеряют". Они е все русские!!!
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 14:50
      +5
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      У митрополита и без большевиков

      На Украине сатанисты договорились до того,что собрались проводить ревизию святых мощей,по всей видимости, Троцкого и Емельяна Ярославского (Минея Израилевича Губельмана) копируют - сатанизацией занялись.
      Бог поругаем не бывает,каждому нелюдю Он воздаст по его делам.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:14
    +4
    Иерарху конечно почтение,за веру и защиту святынь.Вот только киевским убыткам на веру людей наплевать.Применят силу
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:41
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Иерарху конечно почтение,за веру и защиту святынь.Вот только киевским убыткам на веру людей наплевать.Применят силу

      Применят силу, конечно. Зеленский ведь нехристь.
      И начнется отсчет последних месяцев его правления. hi
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:16
    +4
    Понятно, что выгонят монахов Московского патриархата на свежий воздух.
    Но это такой повод постоять за веру и двинуть наконец "танковые клинья" на Киев
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:21
      +3
      Танковые клинья..А вот к примеру,обстановка в ПМР не повод двинуть эти "клинья"на Одессу?
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 15:56
      0
      Цитата: Neo-9947
      Но это такой повод постоять за веру

      Запретить на освобожденных территориях Украины католические храмы и синагоги . hi
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:20
    -3
    Митрополит заявил, что не боится расстрела и смерти, а также добавил, что не является сторонником каких-либо бунтов или революций, а всего лишь пытается отстоять свое право молиться согласно канонам своей конфессии.
    Учитывая события вна Украине с момента обретения независимости, качество работы УПЦ, мягко говоря, неудовлетворительно. В пору доставать боевые кадила и бронированные рясы, а также выкатывать свои заработанные честным праведным путём повозки вместе с конями.
  5. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 14:21
    +4
    Окраинцы писали Русскому царю, что их обижают поляки как русских православных. Ну, мы сдуру и начали их спасать, воевать с поляками. Киев выкупили у поляков. А по факту оказалось, что мы усыновили оккупантов Малой Руси-- половцев, печенегов, хазар, черкасов, берендеев.... И они здорово размножились на российских гарантированных харчах. И стали Украиной-- рыло хазаро-половецкое и вылезло.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:06
      +2
      Цитата: Андрюха Г
      Окраинцы писали Русскому царю, что их обижают поляки как русских православных.

      Киево-Печерская Лавра в честь Успения Пресвятой Богородицы, ставропигиальный мужской монастырь Украинской Православной Церкви в черте Киевской епархии, один из важнейших, древнейших, крупнейших, и знаменитейших монастырей на Руси. 1051 года, Нестор Летописец указывает как год основания пещерной обители.Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча, и его учеником Феодосием. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами (откуда, собственно, и произошло название монастыря). Более тысячи лет этому монастырю . Более тысячи лет Русская православная церковь находится там .. и ... пришёл на Святую Русскую землю еврей Зеленский и уничтожает этот монастырь . Конечно сатанизм , конечно уничтожение православия на Руси .Уничтожение Русского народа . Руками еврея зели . .
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:25
    +5
    Настоятель Киево-Печерской Лавры заявил о намерении отстаивать святыню
    Демоны, нелюдь беснуются!!! Как и их хозяева за бугром, ибо такие же, поклонники Содома и Гоморры, на своих землях!
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:29
    +4
    Да... Приближается решающий момент. Так называемая "ПЦУ" - это ни в каком месте не Православие, а сатанисты под прикрытием православной атрибутики. Их главарь Филарет из непомерной гордыни и тщеславия жаждал возглавить всю РПЦ. Что с православной верой несовместимо категорически. А когда его поняли и поэтому не избрали, обозлился, уехал в Киев и принялся мстить, Патриархом себя провозгласил. У него руки в крови по локоть. Он один из главных виновников раскола Руси и войны. Злобствующий самозванец, которому заслуженно обломали цель всей его жизни - духовную власть над Русью.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:29
    -2
    Церковный иерарх также сравнил нынешние украинские власти с "вождями октябрьской революции" (интересное сравнение для тех, кто проводит политику так называемой десоветизации), проводившими репрессии против религии.
    не от большого ума сравнение
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:30
    0
    Ну, это мы уже давно слышали. Слышали и про гонения. А, вот, что сами прихожане сделали для того, чтобы остановить надругательство?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:49
      0
      Ну ладно там прихожане - а Бог куда смотрит:?)
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:09
        -1
        Цитата: БМП-2
        Ну ладно там прихожане - а Бог куда смотрит:?)

        Каждому воздастся по делам его ....
  10. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:48
    0
    Одно из двух: либо Бог глух к намерениям настоятеля, либо молитвы у настоятеля какие-то неубедительные... Хотя, более вероятен третий вариант! laughing
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: БМП-2
      Одно из двух: либо Бог глух к намерениям настоятеля, либо молитвы у настоятеля какие-то неубедительные... Хотя, более вероятен третий вариант! laughing

      Ох и загремите сейчас за "Оскорбление религиозных убеждений и чувств граждан" и крепко. Местные верующие ужасные недотроги, дай только повод оскорбиться lol
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:01
    0
    Зеленский наверное скоро решит брать десятину за отправление обедни, не оригинально... Такое уже было: тогда предки, купцы с Волынщины встали на защиту Святой Веры, а один из них позже стал Лубенским полковником и генеральным Подскарбием Войска Запорожского. В то время волна русского гнева смела зарвавшихся панов и тех кто брал деньги с православных. И вот спустя 370 с лишним лет, в году 2023 году на этой политой нашей кровью Земле опять царствуют обычаи Содома и Гоморры. Брат убивает брата: в Святой Лавре Сатанисты и их прихлебатели из ЛГБТ будут справлять шабаш ведьм... А мы спим... Г-н президент, доколе?
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:15
    +1
    Цитата: БМП-2
    Ну ладно там прихожане - а Бог куда смотрит:?)

    Бог смотрит с Небес и плачет: совершенные творения, созданные им; превратились в скотов, поправших Имя Его и Заповеди Его. Вам лишь скажу: иногда нам кажется, что он спит или его просто нет, но тем страшнее будет Вам увидеть гневное лицо его.
  13. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 15:24
    +1
    Непонятна реакция руководства РПЦ