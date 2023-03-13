Генштаб ВСУ не увидел формирования ударной группировки российских войск на граничащих с Украиной территориях

Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области

Россия продолжает концентрировать силы на территории Белоруссии, но приготовлений к наступлению с этого направления не наблюдается. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.Украинский Генштаб не увидел приготовлений российских войск к наступлению с белорусской территории, военная разведка по-прежнему докладывает о продолжающейся концентрации личного состава и техники ВС России. Кроме того, военное присутствие российской армии сохраняется и в приграничных районах российских областей, но формирования ударных группировок не замечено. Обстановка на всех четырех направлениях без существенных изменений.- говорится в оперативной сводке украинского Генштаба.Ранее сообщалось, что российское командование перебросило часть личного состава и бронетехники из Белоруссии в зону СВО. В то же время оставшаяся в республике группировка слишком мала для ведения самостоятельного наступления и взлома линии обороны ВСУ.Между тем, белорусские пограничники отмечают неадекватное поведение украинских военнослужащих, размещенных на линии обороны, созданной вдоль границы с республикой. По словам представителей Погранкомитета РБ, в районе границы появилось множество людей в военной форме без знаков различия и с закрытыми лицами, которые совершают провокационные действия в отношении белорусских пограничников. В Минске не исключают, что в ближайшее время одна из таких провокаций приведет к боевому столкновению с военными ВСУ, что и требуется Киеву, а вернее его западным хозяевам, для обвинения Белоруссии в нападении на Украину.