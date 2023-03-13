Генштаб ВСУ не увидел формирования ударной группировки российских войск на граничащих с Украиной территориях

Россия продолжает концентрировать силы на территории Белоруссии, но приготовлений к наступлению с этого направления не наблюдается. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Украинский Генштаб не увидел приготовлений российских войск к наступлению с белорусской территории, военная разведка по-прежнему докладывает о продолжающейся концентрации личного состава и техники ВС России. Кроме того, военное присутствие российской армии сохраняется и в приграничных районах российских областей, но формирования ударных группировок не замечено. Обстановка на всех четырех направлениях без существенных изменений.
Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не обнаружено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию вражеских позиций в приграничных районах Белгородской области
- говорится в оперативной сводке украинского Генштаба.
Ранее сообщалось, что российское командование перебросило часть личного состава и бронетехники из Белоруссии в зону СВО. В то же время оставшаяся в республике группировка слишком мала для ведения самостоятельного наступления и взлома линии обороны ВСУ.
Между тем, белорусские пограничники отмечают неадекватное поведение украинских военнослужащих, размещенных на линии обороны, созданной вдоль границы с республикой. По словам представителей Погранкомитета РБ, в районе границы появилось множество людей в военной форме без знаков различия и с закрытыми лицами, которые совершают провокационные действия в отношении белорусских пограничников. В Минске не исключают, что в ближайшее время одна из таких провокаций приведет к боевому столкновению с военными ВСУ, что и требуется Киеву, а вернее его западным хозяевам, для обвинения Белоруссии в нападении на Украину.