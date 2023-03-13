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ВСУ не выстоять в «гладиаторском бою» с Россией: британский аналитик призывает перейти к манёвренной войне

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ВСУ не выстоять в «гладиаторском бою» с Россией: британский аналитик призывает перейти к манёвренной войне

Несущей конструкцией западной пропаганды является догмат о превосходстве «цивилизованного мира», который в отличие от остального человечества стал якобы сосредоточием прогресса. Военные аналитики рассуждают в этом же ключе, изучая ход конфликта на Украине.


Со слов британского обозревателя Шона Белла, СВО сопровождается большими потерями в личном составе и технике, который несут обе противоборствующие стороны. Он считает, что подобные сражения больше соответствуют «гладиаторским боям» или «средневековым битвам», когда противники дрались до полного истощения.

По его мнению, данный подход показал себя в полной мере в схватке за Артёмовск. Несмотря на рекомендации американских военных, выступавших за «маневренную войну» и предлагавших вывести войска из этого города, Зеленский решил драться за Артёмовск до последнего, рассчитывая выстоять в противостоянии с российским войсками.

Как поясняет Белл, это в корне отличается от западной доктрины войны, которая была выработана после двух кровопролитных мировых войн и предполагает минимальные потери за счёт активного использования высокотехнологичного оружия.

Но Зеленский решил вцепиться в город, тем самым втянувшись в войну на истощение, которая несёт угрозу победы России.


Как считает аналитик, нанести поражение ВС РФ можно только путём ведения высокотехнологичной войны. Поэтому он призывает ВСУ отступить, перестроиться, окрепнуть и вступить в схватку с новыми силами. Но для этого необходимы поставки дорогостоящего оружия, запасы которого на Западе оказались «неадекватными».

Может ли Запад предоставить ресурсы, достаточные для воплощения манёвренного подхода к войне, который позволит спасти жизни и сохранить инфраструктуру?

- задаётся вопросом британский аналитик, видимо не желая понимать с «высоты своего полёта» полное безразличие «цивилизованного мира» к урону, который несёт Украина и её население.
Автор:
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:32
    +5
    Маневренную войну они вели вторую половину прошлого года.В определенной мере им это удалось.Но,я надеюсь,что мы приняли меры,насытили жидкие оборонительные порядки,узлы обороны.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 15:01
      +2
      Какие меры?
      Логистика цела.
      Маневрировать есть куда, на чём (гсм) и по чему (мосты, дороги).
      Со связью вообще проблем нет.
      Или я что-то пропустил?..
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:28
        +1
        Цитата: Смею_заметить_
        Маневрировать есть на чём, куда, на чём (гсм) и по чему (мосты, дороги).

        всё-таки уточните, а куда маневрировать то? в отличии от осени прошлого года сейчас сплошная линия фронта и маневрировать только от или к линии фронта на которой повсеместно жарко. ну или по британской традиции в Колле. wassat
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:36
    +6
    После двух мировых войн, Запад еще не встречался с равнозначным противником. Не ему судить, как воевать надо. Я думаю, что вряд ли западные солдаты с таким остервенением воевали бы, после стольких десятилетий "комфортных" для них столкновений.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:43
      +3
      Я тоже не думаю,что не будут с остервенением...Но все дело в том,что они воюют чужими руками.Такими же руками и мозгами,как и у нас.Да,завернутых на идеологии нацизма,пропаганде.Сами,лично,за исключением отдельных бестолочей они не воюют с нами.Среди всей этой шоблы я отметил бы поляков.С ними будет тяжело.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:24
        -1
        Вот, в том то и дело! Совершенно согласен. А, вопрос маневренных боевых действий- вопрос уничтожения... да-да, набивший всем оскомину вопрос уничтожения мостов, тоннелей, путепроводов, дорог, разъездов и т.д. и т.п.
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:37
    +1
    Отступить? Точно, надо отступить... только где остановиться? У Варшавы?
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:38
    +2
    Wenn man das ÜBEL an der Wurzel packen wollte, müsste
    man nur London und Washington mit allem was man hat
    AUSRADIEREN, dann wäre sofort Ruhe und man könnte
    auch verhandeln...!!!!!!!!!!!
  5. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:38
    +3
    "...полное безразличие «цивилизованного мира» к урону, который несёт Украина и её население."
    Совсем даже не безразличие, а вполне себе радостный интерес. С жаждой крови, как у зрителей гладиаторских боев. Чем больше, тем лучше.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:38
    +6
    Маневровая война по американски:Вбамбливаем противника в каменный век ,а потом маневрируем по стране не встречая сопротивления.Это мы тоже умеем.Такая война у нас для НАТО .
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:06
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Это мы тоже умеем.Такая война у нас для НАТО .

      лозунгами победим!!!!!
      пс
      Мариуполь бомбили 1500кг бомбами, почему другие города не бомбим?
      ппс
      для НАТО есть только ЯО.
  7. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 14:39
    +6
    Английские войска уже вели маневренную войну с Гитлером, войска Британии бежали быстрее ветра от немецких войск, бросив в Дюнкерке всю технику и ботинки со шнурками...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:04
      +1
      Это была не столько маневренная война,сколько исход "странной войны".От маневров там было только бегство
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:39
    +1
    Несущей конструкцией западной пропаганды является догмат о превосходстве «цивилизованного мира», который в отличие от остального человечества стал якобы сосредоточием прогресса.

    А несущей конструкцией западного мира является то, что они верят в эти сказки и принимают решения исходя из этой ВЕРЫ. Что бывает с человеком, который идёт по минному полю по карте которую он сам придумал, основываясь на умозрительном догмате собственной гениальности? Ну по крайней мере у него появляется возможность пораскинуть мозгами.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:47
      -1
      А вот мне не совсем понятно другое американо-европейские враги России призывают к прагматической манёвренной оптимизации боевых действий, укропские враги России настаивают на продолжении героических кровопролитных оборонительных действий... а что думает себе Россия устами определённых лиц о дальнейшем типе военных действий, пока, на мой взгляд, эти самые лица не имеют никакого понятия от слова вообще...
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 15:10
        +1
        Цитата: ААК
        Россия устами определённых лиц о дальнейшем типе военных действий

        после провала первой стадии и осознании множества проблем в ВС РФ, будет активная оборона в течении года (за год ВС РФ должны избавиться от пороков, накопить силы и средства).
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:44
    +1
    ВСУ не выстоять в «гладиаторском бою» с Россией: британский аналитик призывает перейти к манёвренной войне
    . Против любой тактики найдётся противодействие... вопрос в наличии ресурсов и стремления прикнокать противника окончательно.
  10. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 14:49
    +3
    Дохрена они наманеврировали воВьетнаме! Да и в Ираке их маневр заключался в ,,покупке,, генералов сколько они брали Басру и Эль Фалуджу?Забыли!Маневраторы хреновы.Ракку тоже маневром взяли!Вывели нужных игиловцев,потом рядовую пехоту утюжили полгода!Офигенный маневр! Маневренная война хороша против индейцев.Которым нечем ответитьКасаемо событий под Харьковом ответить было не то что нечем а тупо некому!Поэтому ипрокатилоДа и честно сказать особо не кто и не упирался.даже при таких раскладах они положили кучу народа особенно под ЛиманомНу и хрен с ними пусть ложатся не жалко.Просто хочется надеяться что на этот раз упремся!
  11. Dynamic Systems
    Dynamic Systems Сегодня, 14:49
    +1
    Необходимо затребовать от Мелкобритании освободить территории Гибралтара и Фолклендов - как минимум!
  12. Single-n
    Single-n Сегодня, 14:57
    0
    Вполне разумный совет. Но тут есть пара подвохов
    1. для маневренной войны нужны подготовленные солдаты. Хотя ВСУ и готовит их но видно пока не успели накопить достаточно. Иначе хаос и потеря управления. Особенно важна подготовка младших командиров. Так как координировать придется "на лету" и не будет времени детально объяснять задачу.
    2. Большие запасы топлива и возможности ремонта. На маршах техника будет "гореть" со страшной силой. Даже не встретив противника вообще. Рем базы и топливные цистерны, пункты заправки лакомая цель для всяких ракет. В бочках сотни/тысячи тонн особо не повозишь.И не по хранишь.Чинить технику в поле можно, но не всегда.
    3. Связь и разведка. Ну тут у ВСУ вроде все неплохо.
  13. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:58
    +1
    Зеленский решил драться за Артёмовск до последнего, рассчитывая выстоять в противостоянии с российским войсками.

    Что Байден решил драться до последнего украинца, то мы так знаем, а Зеленский просто назначенный глава оккупационной администрации, не имеющий слова, он простой исполнитель.
  14. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:08
    +1
    Маневренная война это как драки в Голливуде, возможно только в одном случае превосходство одной стороны над другой. Как запад привык воевать с попуасами. При равных соперниках война позиционная, тот ж Артёмовск показывает при хорошо обученной пехоте возможно наступающей стороне нести меньше потерь чем обороняющие орки мобики, когда из за близости соприкосновения точность орковской арты невелируетсч невозможностью ее применения, миномётами много не навоюешь. Но у подготовленной пехоты как и у спецназа главный косяк это их кол-во оно не бесконечно. Тот же Купянск где 6 Ти кратное превосходство позволило маневрировать, а уже под Херсоном не получилось, равны были более менее. Пусть аналитики мечтают дальше.
  15. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:10
    +1
    Donc cet "analyste Britannique" aurait voulu que l'armée Ukrainienne "batte en retraite ,se regroupe, se renforce..." en somme il regrette que l'armée Ukrainienne ne se soit pas "regroupée" comme l'a fait l'armée...Russe.
    Il souhaite donc que les Ukrainiens fassent ce dont ils se sont gaussé lorsque les Russes l'ont fait :-)

    Так что этот " британский аналитик "якобы хотел ,чтобы украинская армия" отступила, перегруппировалась, укрепилась... "короче говоря, он сожалеет, что украинская армия не" перегруппировалась", как это сделала армия...Русская.
    Поэтому он хочет, чтобы украинцы делали то, над чем они издевались, когда это делали русские :-)
  16. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:14
    +1
    догмат о превосходстве «цивилизованного мира», который в отличие от остального человечества стал якобы сосредоточием прогресса

    Именно поэтому - от России не отстанут, пока жив хоть один носитель памяти о великом Советском Союзе.. Который предельно чётко доказал, что технический прогресс - отнюдь не равен западной демократии и типа свободному рынку.. А это страшно - вдруг мы всё-таки одумаемся и решим вернуться на славную дорогу наших дедов?
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:18
    +1
    Даже если опустить наличие ядерного оружия. Запад прекрасно знает, что не сможет вести войну "кость в кость" с Россией. Во всех крайних войнах за западом было огромное технической преимущество над противником. В войне с Россией не будет такого технического превосходства. Еще как показывает война с бандерлогией у запада не будет преимущества в воздухе. А это уже сосем другая война. Вот поэтому и готовили шаровар к войне с Россией как близких ментально и по духу, готовых терпеть. А автор запел сейчас по другому... готовят почву к перемирию?
  18. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:29
    +1
    Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
    Wenn man das ÜBEL an der Wurzel packen wollte, müsste
    man nur London und Washington mit allem was man hat
    AUSRADIEREN, dann wäre sofort Ruhe und man könnte
    auch verhandeln...!!!!!!!!!!!

    Договориться говоришь???
    Нет, лучше мы придем вновь в Берлин и Париж, и заодно, не мешало и посетить в Лондон! Вот и там поговорим...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Sprechen Sie mit Vereinbarung ???
    Nein, es ist besser, wir werden wieder nach Berlin und Paris kommen, und gleichzeitig hat es sich nicht die Mühe gemacht, London zu besuchen! Also werden wir dort reden ...