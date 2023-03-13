ВСУ не выстоять в «гладиаторском бою» с Россией: британский аналитик призывает перейти к манёвренной войне

Но Зеленский решил вцепиться в город, тем самым втянувшись в войну на истощение, которая несёт угрозу победы России.

Может ли Запад предоставить ресурсы, достаточные для воплощения манёвренного подхода к войне, который позволит спасти жизни и сохранить инфраструктуру?