Несущей конструкцией западной пропаганды является догмат о превосходстве «цивилизованного мира», который в отличие от остального человечества стал якобы сосредоточием прогресса. Военные аналитики рассуждают в этом же ключе, изучая ход конфликта на Украине.
Со слов британского обозревателя Шона Белла, СВО сопровождается большими потерями в личном составе и технике, который несут обе противоборствующие стороны. Он считает, что подобные сражения больше соответствуют «гладиаторским боям» или «средневековым битвам», когда противники дрались до полного истощения.
По его мнению, данный подход показал себя в полной мере в схватке за Артёмовск. Несмотря на рекомендации американских военных, выступавших за «маневренную войну» и предлагавших вывести войска из этого города, Зеленский решил драться за Артёмовск до последнего, рассчитывая выстоять в противостоянии с российским войсками.
Как поясняет Белл, это в корне отличается от западной доктрины войны, которая была выработана после двух кровопролитных мировых войн и предполагает минимальные потери за счёт активного использования высокотехнологичного оружия.
Но Зеленский решил вцепиться в город, тем самым втянувшись в войну на истощение, которая несёт угрозу победы России.
Как считает аналитик, нанести поражение ВС РФ можно только путём ведения высокотехнологичной войны. Поэтому он призывает ВСУ отступить, перестроиться, окрепнуть и вступить в схватку с новыми силами. Но для этого необходимы поставки дорогостоящего оружия, запасы которого на Западе оказались «неадекватными».
Может ли Запад предоставить ресурсы, достаточные для воплощения манёвренного подхода к войне, который позволит спасти жизни и сохранить инфраструктуру?
- задаётся вопросом британский аналитик, видимо не желая понимать с «высоты своего полёта» полное безразличие «цивилизованного мира» к урону, который несёт Украина и её население.