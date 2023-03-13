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Западная пресса сообщила о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским

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Западная пресса сообщила о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским

В обозримом будущем председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести онлайн-встречу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


Понятно, что если такая встреча состоится, то главным вопросом, который на ней будет поднят, станет обсуждение предложенного Пекином плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский будет пытаться продвигать свою точку зрения, но на Си Цзиньпина, разумеется, она не произведет должного впечатления, хотя законы дипломатической этики не позволят выразить открытое несогласие и раскритиковать киевский режим.

Между тем, ранее агентство Reuters сообщило о том, что Си Цзиньпин в ближайшие дни собирается посетить с официальным визитом Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее, 22 февраля, Путин сам пригласил китайского лидера в Россию. Тема предстоящих переговоров с Путиным, скорее всего, будет та же – мирное урегулирование конфликта на Украине.

В последнее время наблюдается активизация Китая по вопросу украинских событий. Это связано, в первую очередь, с желанием Пекина обозначить более активную позицию по украинскому вопросу. Китай хочет продемонстрировать странам Азии, Африки и Латинской Америки, что может выражать их позицию, которая сводится к несогласию с требованиями Запада продолжать боевые действия.

Впрочем, маловероятно, что переговоры Си Цзиньпина и Зеленского будут по-настоящему результативными. Зеленский не является самостоятельным актором мировой политики и даже если он внутренне и согласится с доводами китайского лидера, ему придется в любом случае делать то, что диктуют ему западные хозяева. Поэтому переговоры будут символическими, и это прекрасно понимают обе стороны.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:40
    +2
    После инфы о поездке Си в Москву западные СМИ стали раскручивать вероятный диалог с зеленым....., вероятный. Выдают желаемое за действительное, если бы Си это нужно было, раньше бы пообщался, тем более, что зеленый уже не раз напрашивался, но безрезультатно.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 14:40
    +2
    А вот такая онлайн-беседа для нас будет совсем не нужной и даже вредной... дело не в итоговой победе одной из точек зрения, либо равенстве мнений, тут вполне получится что типа ..."галантерейщик и кардинал"... тем более, обсуждать типа сторонником России вопрос кровно затрагивающий Россию без присутствия России - на мой взгляд этот игнор - что-то близкое к плевку в Россию...
    1. gsev
      gsev Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: ААК
      А вот такая онлайн-беседа для нас будет совсем не нужной и даже вредной

      Войну стремились организовать между Украиной и Россией именно США. Путин 8 лет увиливал от начала СВО, но вынужден был принять волю ЦРУ и Госдепа и ввести регулярные войска на Украину. Наверняка США продолжат мешать мирному урегулированию между Украиной и Россией. КНР надо признать для нас более удобный посредник чем Франция, Англия, Турция и даже Белоруссия. Эта страна имеет экономические рычаги влияния и на Украину и на Европу и даже на США. Пока Си Цзиньпин обозначил только желание КНР закончить войну вернуть Россию и Украину к миру. Реальная дипломатия начнется не раньше нового обострения боевых действий на Украине, когда одна из сторон попытается провести наступление. По результатом этого наступления и уровню потерь стороны и начнут определять рамки будущих договоренностей.
    2. NickShel
      NickShel Сегодня, 16:16
      0
      А у вас появились иллюзии о том, что Китай беспокоится о России? Китай беспокоится о Китае, и только о Китае. Если прижмет, то они не только плюнут, но еще и на ногу наступят.
  3. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 14:43
    +2
    Си Цзиньпин решил на прямую спросить Вовчика за "Мотор Сич" ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:52
      +1
      Почему только за Мотор Сич.Вовчик будет писать завещание ещё на китайские сельхозобьекты на Украине.
    2. gsev
      gsev Сегодня, 14:56
      +1
      Цитата: gurzuf
      Си Цзиньпин решил на прямую спросить Вовчика за "Мотор Сич" ?

      Зеленский после провала санкций США против России оценил сколь дорогое занятие кидать китайцев.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:46
    +2
    Западная пресса сообщила о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским
    И что? Китай хочет примерить на себя шкуру миротворцев, да и то не факт, что именно этого они добиваться и будут.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:56
    0
    Разговор Си и Вовчика.Вовчик пиши завещание на моё имя !Так я же живой товарищ Си!Вова,это легко исправить.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:57
    +1
    Та же хрень, что и с Рейтерс...
    Попытка выстроить канву будущего, без ведома и согласия участников.
    Этому нам стоит учиться.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:59
    +1
    Это для фона что миротворец китаец, все же взрослые люди, знают кто двигает пешками, пардон шестеркам.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:07
    0
    Я тоже онлайн встречи провожу, с тещей. И что?.. Да ничего. Поулыбаемся друг- другу и на том заканчиваем.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 15:12
    0
    "...Западная пресса..."

    Этим всё сказано...Как же-все западные деятели выразили "своё почтение" самомУ" пану ЗЕ,даже престарелый Бидон к ручке "самогО" приложился,не поленился съездить....только японец там ещё не ошивался......подзабыл-Папа Римский был или нет в Куеве?
    Теперь вот хотят Си в секту "свидетелей Зе" втянуть...
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:34
    0
    А об планах Си, WSJ видимо лично узнал.