Западная пресса сообщила о планах председателя КНР Си Цзиньпина провести онлайн-встречу с Зеленским

В обозримом будущем председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести онлайн-встречу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Понятно, что если такая встреча состоится, то главным вопросом, который на ней будет поднят, станет обсуждение предложенного Пекином плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский будет пытаться продвигать свою точку зрения, но на Си Цзиньпина, разумеется, она не произведет должного впечатления, хотя законы дипломатической этики не позволят выразить открытое несогласие и раскритиковать киевский режим.Между тем, ранее агентство Reuters сообщило о том, что Си Цзиньпин в ближайшие дни собирается посетить с официальным визитом Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ранее, 22 февраля, Путин сам пригласил китайского лидера в Россию. Тема предстоящих переговоров с Путиным, скорее всего, будет та же – мирное урегулирование конфликта на Украине.В последнее время наблюдается активизация Китая по вопросу украинских событий. Это связано, в первую очередь, с желанием Пекина обозначить более активную позицию по украинскому вопросу. Китай хочет продемонстрировать странам Азии, Африки и Латинской Америки, что может выражать их позицию, которая сводится к несогласию с требованиями Запада продолжать боевые действия.Впрочем, маловероятно, что переговоры Си Цзиньпина и Зеленского будут по-настоящему результативными. Зеленский не является самостоятельным актором мировой политики и даже если он внутренне и согласится с доводами китайского лидера, ему придется в любом случае делать то, что диктуют ему западные хозяева. Поэтому переговоры будут символическими, и это прекрасно понимают обе стороны.