Военное обозрение
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Песков: Достигнуть выполнения задач спецоперации на Украине можно только военным путём

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Песков: Достигнуть выполнения задач спецоперации на Украине можно только военным путём

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться решения поставленных задач военным путем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Песков пообщался с российскими журналистами и ответил на несколько вопросов, в том числе и касающихся спецоперации на Украине. По его словам, достижение задач спецоперации на Украине является приоритетом, достигнуть их можно только военным путем. Никаких предпосылок для мирных переговоров нет, все заявления западных политиков о мирном решении конфликта не имеют под собой никакого основания. Запад на это не пойдет.

Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем

- заявил пресс-секретарь Путина.

Представитель властей подчеркнул, что в Кремле гордятся всеми защитниками Родины, но не дают комментариев по ходу спецоперации или по характеристикам западной военной техники, включая танки "Леопард". С этим вопросами лучше обращаться к Минобороны, так как это их профиль.

Прокомментировал Песков и желание Зеленского переименовать Россию в Московию, назвав это "нелепым курьезом" и "старой шуткой", которую не нужно повторять.

Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией

- добавил он.
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    +2
    Ну,все.Успокоил."Переговоров"не будет...Или все же...Ну,верю всякому зверю.Но тебе,ежу-погожу.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 14:52
      +2
      Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал Он в интервью американскому телеканалу NBC.
      01.03.2018
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:53
      0
      Блин! Никак подменили... как есть подменили! Неужели первый в жизни раз "отсебятину" выдал!... То есть, товарищ Си, значит, с бандерёнышем переговоры по компьютеру вести будет за жизнь, да о делах скорбных... а мы...
    3. Проксима
      Проксима Сегодня, 15:03
      +1
      Очень забавно переименовать Россию в Московию, тогда Украина будет Подмосковия? belay
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:16
        0
        Украина по мнению гарных хлопцев должна быть центром мира. И кстати переименовать они Россию хотят для того чтобы самим потом взять её имя и не только имя.

        Украина должна расширить свои границы до Урала и начать войну с Китаем.Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

        «Согласно континентальной школе геополитики, Украина – это Хартлэнд, это сердце Евразии. И, кто контролирует Хартлэнд, тот контролирует Евразию, а кто контролирует Евразию, тот контролирует мир.Соответственно, именно поэтому две Мировые войны происходили на территории Украины и за Украину», – сказал бандеровец.По его мнению, Украина должна полностью контролировать территорию вплоть до Урала и Кавказа.
        «Не могут существовать в одном геополитическом равновесии имперская Россия и независимая Украина. Поэтому неминуемо, чтобы мы сохранились как нация и страна, мы должны развалить Российскую империю, и построить там пространство национальных государств.
        Мы должны стать великой страной, как минимум региональным лидером, который будет контролировать пространство до Урала, до Кавказа, который вместе с Польшей и странами Балтии создаст балто-черноморскую ось безопасности», – добавил Сиротюк.

        https://www.politnavigator.net/posle-razvala-rossii-i-zakhvata-urala-zajjmjomsya-kitaem-nacist-na-lvovskom-tv.html
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    -1
    Понедельник 13 ое своё воздействие оказывает.Удивляюсь его терпению ,отвечать по телефону на вопросы журналистов и ни разу ни кого не послать на три буквы!?Они что к Путину побегут после зтого жаловаться?
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 14:50
    +2
    Пресс-секретарь забыл обозначить через сколько лет эти не совсем озвученные цели будут достигнуты.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 15:37
      0
      "Сколько надо, столько и потерпите." laughing в первый раз что ли.
    2. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 15:40
      0
      Пресс-секретарь забыл обозначить через сколько лет эти не совсем озвученные цели будут достигнуты.

      Пресс секретарь забыл добавить, а хотят ли их достигать военным путем . Хочет ли российская олигархия или буржуазия победы . Или нет . Эти глупые лозунги , уже надоели. Складывается ситуация , что спустя год Сво , мы ждём контрнаступа Всу и чем оно закончится . Мы встали в роли догоняющих . Либо надо побеждать , либо выходить и готовится к новой войне , и жить в эпоху гонки. Потому , что она будет однозначна . И тут наша ситуация хуже : США с их финансами и деньгами , также Европа и мы . У кого денег больше будет, у кого Впк более развит, вот в чем вопрос . Скоро будет стоять , а если точнее уже стоит , началась война экономик.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:54
    +1
    Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться решения поставленных задач военным путем.
     Чубайс,весточку,от туда прислал.Что компромисс с Западом не возможен.Тип,Юстас,Алексу. Да кстати,он тут, не во весь голос,ну,так полушёпотом заявил,опять,из мест,столь отдаленных,что российское правительство,усё верно делает,"усе правильно"(с).А сделал он эту заяву,с неделю назад."Совпадение? Не думаю"(с)..И уехал.."тихенько,тихенько"(с),без громких заявлений и хлопаний дверью.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 14:55
    0
    Цитата: ALARI
    Пресс-секретарь забыл обозначить через сколько лет эти не совсем озвученные цели будут достигнуты.

    Ну так там давно импровизируют , какие сроки могут быть в борьбе блоков государств то
  6. lenovol
    lenovol Сегодня, 14:56
    0
    Наконец перестали заниматься "сглаживанием углов". Наконец-то полная определенность в этом важнейшем вопросе.
  7. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 14:59
    +3
    Ещё бы конкретики, в чем собственно, эти задачи, дал.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:04
    +1
    дают комментариев по ходу спецоперации ........ С этим вопросами лучше обращаться к Минобороны,

    А зачем тогда нашего гаранта кличут типа главнокомандующим?? Если он оказывается никем и ничем не главнокомандует? Вот товарищ Сталин, будучи нашим Верховным, именно что командовал ведением войны. И победил в ней. Потому и остался в памяти людей как наш единственный Верховный Главнокомандующий. А этот?
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 15:06
    0
    Да не ужели!!!Если сам Песков начал говорить такое,видимо наконец все таки произошел перелом.Давно пора поставить политическую точку в задачах войны.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 15:08
    0
    Цитата: ААК
    Блин! Никак подменили... как есть подменили! Неужели первый в жизни раз "отсебятину" выдал!... То есть, товарищ Си, значит, с бандерёнышем переговоры по компьютеру вести будет за жизнь, да о делах скорбных... а мы...

    Товарищ Си ... говорит и с Бидоном и с Штольцем и много кем ещё , это никак не выдаёт его конечную позицию
    Да и она до сих пор не известна ... он будет топить за своих и будет прав
    Если нам с ним по его мнению по пути ... то поможет и нам , если нет в любой момент может развернуться на 180'
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:18
      0
      Товарищ Си

      С анекдотов:

      После третьего избрания товарища Си правильно называть - товарищ Си ++.... wink
  11. fax66
    fax66 Сегодня, 15:19
    0
    "Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем"

    И как они собираются это делать? Если, как говорит ВВП, "Мы ещё не начинали" (а народ, вообще-то, уже целый год воюет) и похоже пока не собирается "начинать"...
  12. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 15:19
    0
    Усатый переобулся? Или подзатыльника дали чтоб пургу не нес.