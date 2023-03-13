Песков: Достигнуть выполнения задач спецоперации на Украине можно только военным путём

Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем

Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией