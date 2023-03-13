Песков: Достигнуть выполнения задач спецоперации на Украине можно только военным путём

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия будет добиваться решения поставленных задач военным путем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков пообщался с российскими журналистами и ответил на несколько вопросов, в том числе и касающихся спецоперации на Украине. По его словам, достижение задач спецоперации на Украине является приоритетом, достигнуть их можно только военным путем. Никаких предпосылок для мирных переговоров нет, все заявления западных политиков о мирном решении конфликта не имеют под собой никакого основания. Запад на это не пойдет.
Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем
- заявил пресс-секретарь Путина.
Представитель властей подчеркнул, что в Кремле гордятся всеми защитниками Родины, но не дают комментариев по ходу спецоперации или по характеристикам западной военной техники, включая танки "Леопард". С этим вопросами лучше обращаться к Минобороны, так как это их профиль.
Прокомментировал Песков и желание Зеленского переименовать Россию в Московию, назвав это "нелепым курьезом" и "старой шуткой", которую не нужно повторять.
Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией
- добавил он.