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КАБ-500С: авиабомба, работающая по принципу «сбросил и забыл»

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КАБ-500С: авиабомба, работающая по принципу «сбросил и забыл»

Еще в начале 2021 года сообщалось, что в России стартовало производство корректируемых авиабомб (КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг.


Казалось бы, с учетом современных авиационных комплексов, имеющихся в распоряжении у ВКС РФ, даже если не учитывать гиперзвуковой «Кинжал», использование авиабомб выглядит чем-то очень устаревшим и неэффективным. Но не все так просто.

Все дело в том, что речь идет о так называемых «умных» бомбах, которые благодаря своей точности не только значительно повышают эффективность авиационных ударов, но и сводят к минимуму число случайных жертв.

Ярким примером подобных боеприпасов, имеющихся у ВС РФ является КАБ-500С. В отличие от своей предшественницы КАБ 500, которая была принята на вооружение в 1975 году, но не утратила своей актуальности и сегодня, вышеупомянутая модернизация появилась уже в XXI веке.

КАБ-500С получила корпус, образованный несколькими коническим и цилиндрическими элементами. За аэродинамику отвечают Х-образные стабилизаторы на головном обтекателе и хвостовые крылья с рулями.

Еще одной особенностью «умной бомбы» является контактный взрыватель с тремя видами замедления, что позволяет настраивать детонацию с некоторой задержкой, например, после проникновения внутрь объекта.

За точность боеприпаса отвечает система ПСН-2001, которая принимает сигнал от ГЛОНАСС. Координаты цели для КАБ-500С задаются перед вылетом боевой авиации или уже непосредственно на борту. Таким образом, бомба работает по принципу «сбросил и забыл».

Дальность сброса КАБ-500С достигает 9 км.

При этом самое главное преимущество этих боеприпасов в том, что высокая эффективность обеспечивается довольно малыми затратами. В отличие от ракет, производство корректируемых авиабомб является относительно недорогим.

О видах «умных бомб», имеющихся на вооружении ВС РФ, и принципах их действия рассказывает «Военная приемка».

Автор:
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7 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:57
    -1
    Не ожидал. Такой оперативности в деле неимеющизаналогов.
    Не прошло и трех лет и трех дней.
    Хоть и не 70 км планирование
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:57
    +1
    Еще в начале 2021 года сообщалось, что в России стартовало производство корректируемых авиабомб (КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг.

    Эта статья сейчас звучит как насмешка. fool
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:03
      +1
      Это и есть насмешка, но грустная, увы.... sad
  3. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 20:11
    +2
    «настраивать детонацию» - не детонацию, а взрыв. Детонация и взрыв это не синонимы, это разные процессы.
  4. agoran
    agoran Сегодня, 20:15
    0
    Ну, вообще то с КАБ-250 проводили испытания с аэродрома Лунинец еще в начале 80-х.
    В спарке МиГ-23 оператор снимал сброс и управление, технарь дал оператору пакет и сразу предупредил, если заблюешь кабину - будешь мыть пока не будет сверкать как котовы, ну вы поняли.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:16
    +1
    9 км. не Бог весть что, но за неимением лучшего вполне годный боеприпас. Засыпьте нациков этими бомбами.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:20
    0
    авиабомба, работающая по принципу «сбросил и забыл»

    А что - про обычную чугунявую бомбу времён ВОВ надо шибко помнить опосля сброса? belay what