КАБ-500С: авиабомба, работающая по принципу «сбросил и забыл»

Еще в начале 2021 года сообщалось, что в России стартовало производство корректируемых авиабомб (КАБ) калибров 250, 500 и 1500 кг.
Казалось бы, с учетом современных авиационных комплексов, имеющихся в распоряжении у ВКС РФ, даже если не учитывать гиперзвуковой «Кинжал», использование авиабомб выглядит чем-то очень устаревшим и неэффективным. Но не все так просто.
Все дело в том, что речь идет о так называемых «умных» бомбах, которые благодаря своей точности не только значительно повышают эффективность авиационных ударов, но и сводят к минимуму число случайных жертв.
Ярким примером подобных боеприпасов, имеющихся у ВС РФ является КАБ-500С. В отличие от своей предшественницы КАБ 500, которая была принята на вооружение в 1975 году, но не утратила своей актуальности и сегодня, вышеупомянутая модернизация появилась уже в XXI веке.
КАБ-500С получила корпус, образованный несколькими коническим и цилиндрическими элементами. За аэродинамику отвечают Х-образные стабилизаторы на головном обтекателе и хвостовые крылья с рулями.
Еще одной особенностью «умной бомбы» является контактный взрыватель с тремя видами замедления, что позволяет настраивать детонацию с некоторой задержкой, например, после проникновения внутрь объекта.
За точность боеприпаса отвечает система ПСН-2001, которая принимает сигнал от ГЛОНАСС. Координаты цели для КАБ-500С задаются перед вылетом боевой авиации или уже непосредственно на борту. Таким образом, бомба работает по принципу «сбросил и забыл».
Дальность сброса КАБ-500С достигает 9 км.
При этом самое главное преимущество этих боеприпасов в том, что высокая эффективность обеспечивается довольно малыми затратами. В отличие от ракет, производство корректируемых авиабомб является относительно недорогим.
О видах «умных бомб», имеющихся на вооружении ВС РФ, и принципах их действия рассказывает «Военная приемка».