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Украинская сторона заявила о нанесении ВКС России ударов по объектам в Сумской и Черниговской областях

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Украинская сторона заявила о нанесении ВКС России ударов по объектам в Сумской и Черниговской областях

После того, как украинское командование группировкой «Юг» объявило о «высокой вероятности ракетных ударов», тревога начала шириться по подконтрольным Киеву территориям. В небе у границ Сумской и Черниговской областей были (с украинской) стороны замечены следы движения боевой авиации.


Через некоторое время появились сообщения о нанесении ударов по объектах в этих регионах. По предварительным данным, нанесён удар по территории комплекса в одном из населённых пунктов Черниговской области, где находились украинские военные. Некоторые из них прибыли под Чернигов для боевого слаживания после обучения на полигонах стран НАТО. По некоторым данным, к этому объекту, который являлся одной из баз, вышли те напавшие на Брянскую область украинские диверсанты, которые остались в живых после артиллерийского удара. Напомним, что об артиллерийском ударе после вытеснения террористов на сопредельную территорию заявляли российские силовики.

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о том, что «сирены воздушной тревоги игнорировать нельзя»:

Необходимо проследовать в укрытия.

Украинские чиновники заявляют о ракетных пусках с бортов самолётов дальней авиации ВКС России. В частности, заявлено о том, что удары России наносит якобы с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Напомним, что ранее украинская сторона заявляла о якобы подготовке России к нанесению ударов из акватории Чёрного моря. После этого появились сообщения об ударе по объектам в Николаевской области. Официального подтверждения со стороны Минобороны России на данный момент не приводилось.
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