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В кадр попал уничтоженный MRAP Kirpi ВСУ в расцветке турецкой армии

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В кадр попал уничтоженный MRAP Kirpi ВСУ в расцветке турецкой армии

На видео попал уничтоженный российскими военными бронетранспортер MRAP Kirpi ВСУ в расцветке турецкой армии. Предположительно, это одна из двухсот бронемашин, поставленных турецкими властями украинской армии.


Турция начала поставки Украине бронетранспортеров BMC Kirpi 4x4 собственного производства в конце лета прошлого года. Всего в настоящее время украинская армия располагает 200 единицами подобной военной техники (без учета уже уничтоженных российской армией).



Колесные бронемашины, оснащенные усиленной противоминной защитой (MRAP), Kirpi являются разведывательными автомобилями с бронированным корпусом, обеспечивающим защиту от бронебойных пуль, а также осколков артиллерийских снарядов. Корпус бронеавтомобиля оборудован пятью амбразурами, что позволяет вести огонь из стрелкового оружия, пуленепробиваемыми окнами, а также пулеметом на крыше.

По некоторым данным, поставка Украине турецких бронемашин Kirpi осуществлялась в рамках заключенного межправительственного соглашения, а не прямого контракта между вооруженными силами Украины и производителем этой военной техники - компанией BMC.

Также сообщается, что в период с марта прошлого года турецкие власти, помимо бронеавтомобилей Kirpi, поставили в украинскую армию БПЛА Bayraktar TB2, разведывательные дроны Mini-Bayraktar, системы РСЗО TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы, а также минометы и боеприпасы к ним.

Автор:
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10 комментариев
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  1. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 15:11
    0
    Новость мягко говоря не новая.
    ...
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 16:18
      0
      просто турки, нам "параллельный импорт" через себя прикрыли, давя на продление зерновой сделки и тут же фото (старое) подбитого броневика.. и все - тут же про поставки вспомнили для ВСУ и что не друзья они нам...
  2. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:13
    +5
    И в чём новость ! Подбита 1 из 200 с официальным подверждением ? Вот если бы турки поставили их нам мы ведь "друзья" это была бы новость.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:15
    +3
    Также сообщается, что в период с марта прошлого года турецкие власти, помимо бронеавтомобилей Kirpi, поставили в украинскую армию БПЛА Bayraktar TB2, разведывательные дроны Mini-Bayraktar, системы РСЗО TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы, а также минометы и боеприпасы к ним.

    Нормально так ,мы туркам КАМАЗы ,а они РСЗО ВСУ поставляют
  4. 9PA
    9PA Сегодня, 15:19
    +4
    Задолбала эта беззубая власть, позор джунглям. Верните мне 37й верните Сталина мрази
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 15:33
      0
      "Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели! Кююю!"
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:21
    +2
    Отмазки турков опять будут в стиле-ну это же частники оружие делают, куда хотят, туда продают? Может нам тогда полк тополь м ирану от лица частной фирмы тогда продать, под тем же соусом?
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 15:38
      +3
      Отмазки турков


      Позвольте, а зачем туркам вообще перед нами нужно "отмазываться"?
      Они никогда себя нашими друзьями (и уж тем более союзниками!) не называли, никаких обязательств перед нами не брали и из НАТО не выходили.

      https://crimea.ria.ru/20230209/turtsiya-uvelichila-postavki-oruzhiya-kievu-pochemu-net-zhestkoy-reaktsii-rf-1126888337.html
      Россия ради получения экономических и политических выгод вынуждена выстраивать тесные взаимоотношения с Турцией, даже несмотря на то, что Анкара увеличивает поставки своих вооружений на Украину.

      посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости заявил, что Анкара продолжает поставки вооружений Киеву, при этом их номенклатура имеет тенденцию к расширению...По словам Евсеева, РФ продолжает развивать связи с Турцией, несмотря на очень серьезный негатив в двусторонних отношениях, в том числе из-за поставок турецкого оружия Украине. Так, помимо ударных беспилотников Bayraktar, Киев получает от Анкары бронетехнику, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы.
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:25
    0
    А здорово МРАП размотало, аж перевернулся. А запчасти помародерили
  7. janin
    janin Сегодня, 15:26
    +8
    Это автомобиль"миротворцев" с босфора?