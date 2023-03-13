Российские средства ПВО за сутки уничтожили шестнадцать украинских беспилотников - Минобороны

Российские войска продолжают продвижение на основных направлениях, несмотря на сопротивление противника. ВСУ продолжают нести потери, пытаясь остановить наступление переброской резервов с одного участка на другой. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников различных типов, уничтожение проходило по всей линии соприкосновения. Также ВСУ потеряли очередной зенитный ракетный комплекс, которых у Киева и так не много. Как сообщают в военном ведомстве, в районе населенного пункта Первомайское ДНР был поражен ЗРК "ОСА-АКМ", подробности уничтожения, как всегда, отсутствуют.
На основным направлениях без особых изменений, идут встречные бои. На Купянском войска "западной" группировки нанесли поражение ВСУ в районах Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка ЛНР. Сообщается об уничтожении свыше 60 человек личного состава и двух автомобилей. На Красно-Лиманском направлении войска группировки "Центр" нанесли удары по противнику в районах Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР, уничтожив за сутки порядка 110 всушников, два пикапа и САУ Гвоздика.
На Донецком направлении активными действиями войск "Южной" группировки уничтожено до 190 украинских военных, три танка, два броневика, четырнадцать автомобилей и гаубица Мста-Б. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" продолжает вести бои в районах Угледар ДНР и Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. За сутки уничтожено до 60 человек личного состава, два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате работы российской артиллерии противник потерял свыше 20 всушников, пять автомобилей, две САУ Акация и гаубицу Мста-Б.