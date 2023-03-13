Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД Украины обвинили премьера Грузии в «повторении тезисов российской пропаганды»

7
В МИД Украины обвинили премьера Грузии в «повторении тезисов российской пропаганды»

Власти Украины ожидаемо негативно отреагировали на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который обвинил киевский режим в стремлении втянуть Тбилиси в вооруженное противостояние с Россией. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его приводит украинская пресса.


Николенко отверг обвинения грузинской стороны в том, что Киев поддерживает протесты в Тбилиси с целью втянуть страну в вооруженное противостояние. Далее последовали обычные рассуждения о крепкой дружбе украинского и грузинского народов, высокой оценке поддержки грузин.

Затем Николенко заявил, будто бы слова Гарибашвили «почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды». Но Гарибашвили лишь обеспокоен судьбой грузинского государства и народа. В его планы не входит превращение Грузии в «полигон», как он сам высказался в заявлении относительно событий на Украине.

Нет сомнений, что заявления грузинских властей сильно раздражают киевский режим. Ведь Грузию сложно заподозрить в прокремлевских симпатиях, и когда Гарибашвили, не скрывающий евроатлантических устремлений Тбилиси, в то же время критикует украинское руководство и обвиняет их в подталкивании Грузии к вооруженному конфликту, это бросает тень на режим Зеленского.

Подобные заявления Гарибашвили не могут не вызвать определенного резонанса в европейских странах, особенно среди оппозиционно настроенных политиков, которые опасаются дальнейшей эскалации и разрастания украинского конфликта.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DiscoverWithDima
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:15
    +1
    Неужели прививка 08.082008 все же действует?Лично мне всегда казалось,что мы там сильно не доделали
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:27
      0
      Судя по митингам, благоприобретённый иммунитет у многих со временем рассосался. Они снова захотели острых ощущений.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 15:54
        0

        Судя по митингам, благоприобретённый иммунитет у многих со временем рассосался

        А вот история из Азербайджана за июль 2020 года
        17 Jul 2020
        Из многотысячного митинга, в котором люди призывались воевать в Карабахе, в итоге в военкомат явились 150 человек.

        Зато эмоции у митингующих что называется били через край.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:15
    +3
    У чубатых все просто:,, наш девиз- четыре слова. Тонешь сам- топи другого,,)
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:27
    +1
    У укровермахта одна песня - если что то сказано так как им не нравится то это пропаганда Москвы и других вариантов быть не может.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:35
    0
    "Повторение тезисов Российской пропаганды" - это сегодня все то, что не вывернуто наизнанку. Здравомыслие сегодня не в почете.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:50
    0
    Грузия. Новейшая история "освобождения от российской оккупации"
    90- годы: "-" Абхазия
    08.08.08 "-" Ю.Осетия
    2024 "-" Аджария ?