Власти Украины ожидаемо негативно отреагировали на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который обвинил киевский режим в стремлении втянуть Тбилиси в вооруженное противостояние с Россией. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, его приводит украинская пресса.Николенко отверг обвинения грузинской стороны в том, что Киев поддерживает протесты в Тбилиси с целью втянуть страну в вооруженное противостояние. Далее последовали обычные рассуждения о крепкой дружбе украинского и грузинского народов, высокой оценке поддержки грузин.Затем Николенко заявил, будто бы слова Гарибашвили «почти дословно повторяют тезисы российской пропаганды». Но Гарибашвили лишь обеспокоен судьбой грузинского государства и народа. В его планы не входит превращение Грузии в «полигон», как он сам высказался в заявлении относительно событий на Украине.Нет сомнений, что заявления грузинских властей сильно раздражают киевский режим. Ведь Грузию сложно заподозрить в прокремлевских симпатиях, и когда Гарибашвили, не скрывающий евроатлантических устремлений Тбилиси, в то же время критикует украинское руководство и обвиняет их в подталкивании Грузии к вооруженному конфликту, это бросает тень на режим Зеленского.Подобные заявления Гарибашвили не могут не вызвать определенного резонанса в европейских странах, особенно среди оппозиционно настроенных политиков, которые опасаются дальнейшей эскалации и разрастания украинского конфликта.