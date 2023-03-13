Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

Даже знаю, какой механизм спасения банковского сектора выберет администрация (Байдена) - выделить ещё несколько миллиардов долларов Украине.

То есть три банка в одночасье потеряли полтриллиона долларов средств вкладчиков? Там могли быть и мои деньги. Эй, Байден, где они?

Ещё в 2014 году Вашингтон обещал «разорвать в клочья» российскую экономику. На протяжении следующих лет угрозы регулярно повторялись, западные аналитики рисовали картины мрачного будущего РФ, пытаясь запугать обывателя безрадостными перспективами. Однако в итоге тучи стали сгущаться над американской экономикой.После банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valey, произошедшего несколькими днями ранее, развернулась череда крушений в финансовом секторе США. Сообщается о том, что обвалились ещё два столпа финансовой системы Соединённых Штатов – коммерческий Signature Bank (уже закрыт регулятором) и ипотечный First Republic Bank. Их активы оценивались в $110 и 213 млрд, а депозиты в $89 и 213 млрд соответственно.После банкротства Signature Bank правительство США объявило о принятии чрезвычайных мер для выравнивания ситуации. Обещана частичная выплата вкладов, чтобы не допустить бегства клиентов из других учреждений. Проводится дополнительная капитализация ряда банков. Так, ещё вчера заявлялось о том, что ФРС обеспечит доступ к $70 млрд для First Republic Bank. Несмотря на эту помощь, банк всё равно обвалился, его акции просели на 65,68%, прогнозируется его банкротство вследствие массовой распродажи ценных бумаг.Обвал американских банков начинает принимать каскадный характер. Если бы дело ограничилось только банкротством Silicon Valey, это не вызвало бы паники среди инвесторов. Однако теперь возникла реальная угроза дестабилизации всей финансовой системы страны. Ведь, гласит мудрость: один раз - случайность, два - совпадения, а три уже закономерность.Как уже пошутили не без горькой иронии в комментариях к публикациям в СМИ США американские читатели: