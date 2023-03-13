Военное обозрение
Войти Регистрация

Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

44
Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

Ещё в 2014 году Вашингтон обещал «разорвать в клочья» российскую экономику. На протяжении следующих лет угрозы регулярно повторялись, западные аналитики рисовали картины мрачного будущего РФ, пытаясь запугать обывателя безрадостными перспективами. Однако в итоге тучи стали сгущаться над американской экономикой.


После банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valey, произошедшего несколькими днями ранее, развернулась череда крушений в финансовом секторе США. Сообщается о том, что обвалились ещё два столпа финансовой системы Соединённых Штатов – коммерческий Signature Bank (уже закрыт регулятором) и ипотечный First Republic Bank. Их активы оценивались в $110 и 213 млрд, а депозиты в $89 и 213 млрд соответственно.

После банкротства Signature Bank правительство США объявило о принятии чрезвычайных мер для выравнивания ситуации. Обещана частичная выплата вкладов, чтобы не допустить бегства клиентов из других учреждений. Проводится дополнительная капитализация ряда банков. Так, ещё вчера заявлялось о том, что ФРС обеспечит доступ к $70 млрд для First Republic Bank. Несмотря на эту помощь, банк всё равно обвалился, его акции просели на 65,68%, прогнозируется его банкротство вследствие массовой распродажи ценных бумаг.

Обвал американских банков начинает принимать каскадный характер. Если бы дело ограничилось только банкротством Silicon Valey, это не вызвало бы паники среди инвесторов. Однако теперь возникла реальная угроза дестабилизации всей финансовой системы страны. Ведь, гласит мудрость: один раз - случайность, два - совпадения, а три уже закономерность.

Как уже пошутили не без горькой иронии в комментариях к публикациям в СМИ США американские читатели:

Даже знаю, какой механизм спасения банковского сектора выберет администрация (Байдена) - выделить ещё несколько миллиардов долларов Украине.

То есть три банка в одночасье потеряли полтриллиона долларов средств вкладчиков? Там могли быть и мои деньги. Эй, Байден, где они?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
44 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 15:22
    +2
    в 2014 году Вашингтон обещал «разорвать в клочья» российскую экономику

    А получилось по другому.
    «разорвалка казорвалась в клочья» от российской экономики. Вернее разрываться и лопаться начинает.
    Страну от долгов спасёт только банкротство.
    1. janin
      janin Сегодня, 15:25
      +8
      Так и не понял ?? Кто под санкциями, они или мы?) Чей банковский сектор нагибается?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 15:37
        +5
        Это - цена повышения ставок.. Именно потому матрасники столько времени упирались, несмотря на очевидный разгон инфляции. Ибо раздавать деньги даром просто, вот потом заставить начать за них платить - чревато последствиями..
      2. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 15:49
        +2
        Третий пошёлgood

        Чпокнулся калифорнийский First Republic Bank. Его активы составляли $209 млрд (№ 14 в рейтинге ФРС)

        Настала очередь США платить за аннексию Крыма laughing
        Походу шайку Билона снесут десяток миллионов американских вооруженных вкладчиков, благо 500 миллионов стволов на руках, наши 90-е с ХоперИнвестами/Селенгами/МММами детским утренником покажутся.
      3. fif21
        fif21 Сегодня, 16:05
        -1
        Цитата: janin
        Так и не понял ?

        А что тут не понять ,нам продают за 76 рулей протухший товар ! laughing
        Может еще трейжерис прикупим ? wassat Кто тут трындел о самой сильной экономике США ? hi
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:25
      +1
      Ага.Как в том анекдоте.Он искал искал,а нашли его.Теперь американцам 2008-2009 годы покажутся раем на Земле.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 15:56
        +2
        Банки они удержат. Денег напечатают. А вот инфляцию - никак.
        Дешевая нефть в резервах заканчивается. Других способов нет.
        И это, со всех сторон, хорошо. Тише будут US. Собой займутся.
        Все долгосрочные и высокотехнологичные программы создания
        вооружений в Штатах пострадают. Бюджет будут корректировать.
        Ну и пострадает план перевода в Штаты промышленности из ЕС.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:12
          +1
          Дешевая нефть в резервах заканчивается.

          Дело даже не в этом. А в том, что чем дальше - тем больше нефти продают не за баксы.. А куда денутся доллары, которые раньше были нужны чтобы купить нефть? Они же выходят лишними? Скорее всего, на родину.. Со всеми для неё вытекающими..
    3. Сципион Африканский
      Сципион Африканский Сегодня, 15:38
      +1
      Получилось как в пословице
      Не копай другому яму, того гляди сам попадёшь
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 16:07
        +1
        Цитата: Сципион Африканский
        Получилось как в пословице
        Не копай другому яму, того гляди сам попадёшь

        Сразу видно - Африканский ! wassat По Русский это звучит так - Не рой другому яму , сам попадешь ! hi
    4. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:45
      +2
      Сейчас распишем, что там с банком «SVB» и не только.
      Но сначала про Калифорнию. Господь карает за заднеприводность, поэтому после пожаров началось масштабное наводнение. Если не сгорит, то утонет.
      Две недели назад там выпало для региона рекордное количество снега. Из-за этого были массовые заторы и аварии на дорогах. Если кто-то недоволен Собяниным в Москве или Бегловым в Питере – вы Ньюсома не видели. Вот где настоящий трындец!
      Теперь весь этот снег тает. И 11 миллионов человек под угрозой затопления (или в процессе оного). Но тамошнему губернатору Гэвину Ньюсому не до них, он слишком занят продвижением «зелёной» повестки и правами ЛГБТ.
      - Что случилось с Калифорнией?
      - Она утонула…
      И вот прямо посреди наводнения накрывается один из крупных банков Америки – «Silicon Valley Bank».
      Там некоторые уже поспешили заявить, что «ничего страшного».
      Ну, подумаешь, банк размера «Леман Бразерс»… про «Леман» эти персонажи тоже так говорили? Или они тогда ещё пешком под стол ходили?
      Простите, просто несокрушимая (и ничем не обоснованная) вера некоторых персонажей в американское могущество слегка раздражает. В конце 1940х та страна производила более 50% стали и чугуна на планете, сейчас 1,5% стали и 0,6% чугуна(по стали даже Россия в 2020м обогнала на 0,5%). В нашем меняющемся мире думать надо, ребята.
      Итак, что знаем про этот банк? В управлении у него было активов на ~$250 миллиардов, только первоначальный кассовый разрыв составил около двадцати миллиардов.
      Этот банк занимался инвестированием в айтишные компании и обслуживанием их транзакций (типа выплаты зарплат).
      И теперь у многих айтишных компаний не только проблемы с поиском инвесторов, но и они банально не могут платить зарплаты своим сотрудникам(кстати не только в Штатах, но и в Британии и в Евросоюзе и в Канаде, он и там имел крупные филиалы). Ибо «если у вас есть кредиты или другие задолженности, то вы не можете перейти на обслуживание в другой банк, пока это не будет урегулировано».
      Так что это серьёзный удар по всей айтишной индустрии Запада.
      Впрочем, по банковской системе удар не менее значимый. За сутки с 8 по 9 марта четыре крупнейших американских банка потеряли 47 миллиардов в капитализации, но то иныормация 4-дневной давности, сейчас гораздо хуже.
      «Ничего серьёзного»(с)laughing
      Заметьте, инфа на воскресеньн. И какие-либо данные по понедельничным торгам на фондовой бирже появятся только после 16 по Мск понедельника, когда откроется NYSE.
      Джанет Йеллен, глава Минфина США, уже заявила, что государство не будет спасать «SVB».
      На сегодняшний день антикризисный план выглядит как опубликованное в Твиттере предложение Илону Маску выкупить это гуано (и почему я уверен, что он не будет этого делать?).
      Нет, серьёзно, ФРС и Минфин предложили прокредитовать проблемных вкладчиков, но «под залог высоконадёжных активов». Спасибо, Джером, это любой из них может сделать и без тебя (если бы у них ещё были эти самые «высоконадёжные активы»).
      Ситуация развивается в рамках сценария 2007-08 годов, с более худшими в перспективе последствиями. Золото уже взлетело на биржах на 15%, остальные драгметаллы резко подорожали.
      Только макроэкономическая ситуация в США гораздо хуже. Госдолг гораздо больше, инфляция выше, дефицит бюджета больше, банковский мультипликатор загнан под шконку, толтко по процентам по долгу в этом году выплаты более $1 триллиона. И зомби-корпораций на порядок больше.
      Ну и Йеллен с Пауэллом далеко до Стиглица и Бернанке.
      Я бы поверил в «ничего страшного», если бы они ринулись купировать ситуацию, а их позиция «будем с умным видом делать ничего» прозрачно намекает на противоположный вариант.
      Как по мне, то вполне приличное начало для сдувания «пузыря всего», особенно если они продолжат «тушить пожары методом естественного выгорания».
      Первый пузырь, доткомов, был связан с переоценкой высокотехнологичных компаний. Лопнул, когда накрылся «Энрон».
      Второй пузырь, ипотечный, был связан с переоценкой недвижимости. Лопнул, когда накрылся «Леман».
      Третий пузырь, «пузырь всего», когда дичайше переоценены (из-за вливания в экономику ничем не обеспеченных триллионов) все западные биржевые активы. Достаточно ли падения «SVB» для того, чтобы он лопнул?
      Будем посмотреть в ближайшие дни.
      P.S. И все будут говорить "На украину у них даести миллиардов есть, а на спасение своих банков тридцатки - нет". Вот увидите.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 16:07
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        Итак, что знаем про этот банк?

        Что у одной Опры Уинфри почти поллярда честно заработанных $ там лежало. bully
        1. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 16:21
          0
          Alex777, а еще и у членов британской королевской семьи, также у неназванных лиц из Конгресса.
  2. 9PA
    9PA Сегодня, 15:22
    +1
    Падающего подтолкни, какие к черту зерновые сделки. Голод в Африке вот наш союзник
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:29
      +4
      Кто в Африке наш союзник, тот голодать уже не будет.
    2. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 15:45
      +4
      какие к черту зерновые сделки. Голод в Африке вот наш союзник
      Правильная зерновая сделка должна выглядеть вот так:
      1. Мы вывозим зерно сами и исключительно на своих зерновозах. И под охраной только наших людей. 2. Сами довозим его до НАШИХ мукомолен, где превращаем его в муку.
      3. Потом, эту муку НАШИМ транспортом под флагом ООН везем напрямую нуждающимся. Хоть в Африку, хоть в Азию, хоть в Антарктиду. Присутствие наблюдателей от ООН возможно. Но до первого эксцесса с их стороны.
      4. В странах-получателях мы ведем мониторинг того, чтобы мука дошла до озвученного потребителя, а не была из страны перегружена и увезена налево.
      Вот это единственно правильный способ реализации подобных инициатив. А не вот это вот все...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:16
        0
        В странах-получателях мы ведем мониторинг того, чтобы мука дошла до озвученного потребителя

        Это практически невозможно. Ибо как раз на гуманитарке - местные вожди и делают бабло, перепродавая её своему населению. Так они и откажутся от подобной кормушки.. Тем более - для них это даже не столько деньги, сколько инструмент власти. Кто больше даст - тот больше сторонников и получит. На остальных им глубоко плевать. Так что..
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:25
    +2
    Собственный карман для американца явно ближе чем "свободная и дерьмократическая Украина"..Посмотрим,насколько
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:39
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Собственный карман для американца явно ближе чем "свободная и дерьмократическая Украина".

      Но два "Афганистана" для Байдена и его администрации, это перебор, лучше уж десяток банков пусть обанкротятся. Америка это переживет.
  4. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 15:25
    +2
    Надо запретить все расчёты в долларах до выяснения обстоятельств.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:26
    +2
    Похоже что деньгами с откатов впк поперхнулись)))),
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:27
    +7
    Граждане " международные уголовники",без паники сегодня самоходныйДжо приде к микрофону и всё разрулит или наоборот.А в кризисе точно мы не виноваты.Вроде как в повышении ставки ФРС нас обвиняли.Тогда Путин ВВ гений ,он обещал глобальные потрясения ,в случае неприятия наших мирных предложений в конце 2021 г.Шутка. bully
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    +3
    Руководители гикнувшихся банков премию за отличную работу получили?Очень за них переживаю,аж кушать не могу.Пойду выпью ,за финансовый кризис в США.Нас не очень должно колбаснуть,запад вовремя от нас изолировался.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 15:52
      +1
      Руководители гикнувшихся банков премию за отличную работу получили? Очень за них переживаю,аж кушать не могу.

      Кушайте на здоровье. Пишут что с руководств все в порядке. В SVB 9-го марта раздали себе бонусы за отличные показатели прошедшего года; во втором неделю назад выпустили акции на 2 с лишним лярда, но теперь тех денег не могут найти smile В третьем пока не разобрались.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:31
    +4
    Цитата: Irokez
    в 2014 году Вашингтон обещал «разорвать в клочья» российскую экономику

    А получилось по другому.
    «разорвалка казорвалась в клочья» от российской экономики. Вернее разрываться и лопаться начинает.
    Страну от долгов спасёт только банкротство.

    Они думают, то их спасёт очередная Мировая Война.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:43
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Они думают, то их спасёт очередная Мировая Война.

      И они могут её начать...
  9. lubesky
    lubesky Сегодня, 15:34
    +1
    Бидон уже заявил, что это Путин лично пришёл и обанкротил банки? Пните wassat
  10. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 15:34
    0
    Карачун однако тебе американец
    -
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:34
    +2
    Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

    И так понятно, что финансовая пирамида, рано или поздно лопнет этот как мыльный пузырь.
    По сути, мастраники, уже признают начало технического дефолта. Это будет резко снижение в стоимости самого лживого бакса...
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 15:39
    +1
    Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

    Ура! Ура! Ура! У-у-у-р-р-р-а-а-а-!!! Не плюй в колодец, пригодится воды напиться! Не рой другому яму...
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:42
    +1
    Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер

    А у нас Мавроди так закончил...Вот это называется мыльный пузырь...
    Кириенко в курсе...Можно спросить...
  14. dump22
    dump22 Сегодня, 15:42
    0
    Началось?
    drinks
    Неужели наконец доллар рухнет?

    То, о чем так долго говорили многочисленные "аналитеки" из зомбоящика - оказалось в конце концов правдой?!
    Или все-таки опять ложная тревога...
  15. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:43
    +2
    Напечатают еще несколько тонн своих зеленых фантиков или вообще просто в компутере добавят к цифрам несколько ноликов и объявят, что все "ОК".
    Страна, экономика которой базируется на мыльных пузырях биржевых котировок и огромной армии, готовой разнести в клочья любого, засомневавшегося в стабильности доллара, рано или поздно должна будет либо обнулить свои долги через войну, либо распасться на части, враждебные друг другу.
  16. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Сегодня, 15:45
    +1
    Возможно ли сокращение добычи российской нефти?
    На сколько надо сократить нашу добычу нефти, чтобы инфляция в сша поднялась на один процент?
  17. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:46
    0
    Цена вопроса больше 1 трлн. долларов. Открытие сегодня Dow Jones покажет
  18. HAM
    HAM Сегодня, 15:52
    0
    Пора и нашим сделать такой же трюк как и америкосы делали против нас--потихоньку рассказать американскому обывателю,что деньги с банковских счетов необходимо срочно забрать и сложить в "чулок"-для надёжности. И какая система выдержит ажиотаж?...паникёров и там достаточно.....хватит миндальничать с врагом.
  19. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:55
    +1
    Начало хорошее. Хотелось бы дождаться новостей о том, что в продуктовых магазинах матрасии большой выбор кильки в томатном соусе(и больше ничего), как в Советском Союзе в период распада.
  20. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:55
    +1
    Я не финансовый специалист, но что то здесь не так. В этом банке, да в других были наши деньги? Хоть частные, хоть государственные? Не является ли этот каскад банкротства решением каких то финансовых проблем и спекуляций за счёт мелких вкладчиков США и денег наших олигархов. Не просто
    реквизировать за войну на Украине и близость к Путину, а по хитрее- так получилось, претензии к банкротам которые застрелились. soldier
  21. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:01
    -1
    штат Огайо и американские банки вступили в спор за право называться "Украина"
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    0
    Банкротство американских банков начинает принимать каскадный характер
    Богатеи не пострадают, а до всех остальных им дела нет!
    Так что, все нормально Джо... как всегда, все тит топ!
  23. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:07
    0
    А как же Украина!
    Не понад усе?
    Нехорошо, Джо, очень плохо, Виктория...
    Сам попадай - а Зеленского выручай!
  24. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:10
    0
    Отличные новости приходят из полосатой страны. Эти банки - не дети из песочницы. Полтриллиона даже для штатов - больно. Но это первый акт драмы. Дальше очень ждём повышение ставок ФРС, увеличения стоимости обслуживания UST, рост долговой нагрузки на бюджет, снижение реальной расходной части их бюджета. Украине привет. Конечно, сейчас опять нажмут на станок и напечатают, но инфляция все равно потащит ставки вверх. Эх, вот если бы Китай и Саудиты сбросили бы хотя часть своих UST. И ушли бы в бумаги друг друга и в золото...
  25. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:15
    0
    Цитата: из статьи
    обвалились ещё два столпа финансовой системы Соединённых Штатов – коммерческий Signature Bank и ипотечный First Republic Bank. Их ... депозиты в $89 и 213 млрд.

    Вперед, и с русской песней! )))
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:19
    0
    Цитата: Солдатов В.
    Я не финансовый специалист, но что то здесь не так. В этом банке, да в других были наши деньги? Хоть частные, хоть государственные? Не является ли этот каскад банкротства решением каких то финансовых проблем и спекуляций за счёт мелких вкладчиков США и денег наших олигархов. Не просто
    реквизировать за войну на Украине и близость к Путину, а по хитрее- так получилось, претензии к банкротам которые застрелились. soldier

    Там своих Чубайсов больше, чем у нас. Первый банк финансировал стартапы.