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В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России

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В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России

Законопроект о поэтапном повышении возраста призыва на военную службу поступил в Государственную думу Российской Федерации. В соответствии с документом, процесс повышения призывного возраста пройдет несколько этапов и должен быть завершен до 2026 года.


Согласно законопроекту, предлагается призывать граждан Российской Федерации мужского пола на действительную военную службу не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года. Законодатели считают, что таким образом будет усовершенствовано правовое регулирование исполнения гражданами воинской обязанности.

Повышение возраста призыва на военную службу объясняется необходимостью предоставления мужчинам возможности получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образования. Благодаря готовящимся изменениям, школьников и студентов вузов и колледжей не будут вызывать в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Благодаря законопроекту будет сокращено, как считают законодатели, и расходование средств федерального бюджета на организацию и проведение обследований призывников, которые еще учатся. В год государство тратит на это не менее 639 млн рублей.

Далее в законопроекте подчеркивается, что для нивелирования последствий повышения призывного возраста для численности контингента призывников решено увеличить возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Граждане, которые не проходили военную службу по призыву и не достигли возраста 30 лет, будут призываться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Кроме того, граждане, которые достигли возраста 18 лет, смогут призваться сами, по собственному желанию, если пройдут соответствующую комиссию. Прояснили и судьбу граждан, которые уже получили военный билет в 27 лет, но не проходили военную службу: если им не исполнилось 30 лет, они смогут пройти военную службу по желанию.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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19 комментариев
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  1. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 15:35
    +7
    Повышение возраста призыва на военную службу объясняется необходимостью предоставления мужчинам возможности получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образования.
    Это как? Школу заканчивают в 17 лет. Высшее образование специалитет или бакалавр+магистратура занимают от 5 лет. Кроме того, выпускник ВУЗа - это только личинка специалиста. Потому как опыта реальной работы по специальности у него либо нет, либо минимален. После 1-2 лет в казарме, этот выпускник будет как чистый лист - можно заново отправлять в ВУЗ.
    То есть привязка законопроекта вот к этому объяснению об окончании образования - детский лепет.
    И это я сейчас не рассматриваю остальные моменты.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:03
      +2
      привязка законопроекта вот к этому объяснению об окончании образования - детский лепет


      Я думаю основная причина появления этого закона это необходимость срочного повышения верхнего возраста призыва до 30 лет. Желание загрести побольше уже в ближайший призыв.
      Ведь согласно текста проекта повышение нижнего призывного возраста будет проходить медленно и постепенно, а вот повышение верхнего до 30 произойдет уже к самому ближайшему призыву.

      https://iz.ru/1482471/2023-03-13/v-gd-vnesli-zakonoproekt-o-poetapnom-povyshenii-prizyvnogo-vozrasta-do-21-goda
      согласно тексту документа, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.
    2. мерцание
      мерцание Сегодня, 16:07
      0
      После 1-2 лет в казарме, этот выпускник будет как чистый лист - можно заново отправлять в ВУЗ.
      Ну так и после школы тот же эффект был.
  2. Игорь_Сергеевич
    Игорь_Сергеевич Сегодня, 15:36
    0
    О каком военном билете в 27 лет, если не проходил службу идет речь?
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:42
      +1
      Цитата: Игорь_Сергеевич
      О каком военном билете в 27 лет, если не проходил службу


  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:39
    +6
    Что-то как-то мудрёно всё...
    Все-равно ВУЗ к 21 году не закончить. Колледж/техникум - да. Сомнительное, если честно, действо.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:39
    +2
    Давно пора. А то щеглов желторотых в армию берут, да еще на год, а они, реально в основной массе, ни ухом ни рылом в трезвости восприятия окружающего мира. Отцы - командиры с ними только мучаются. Какая уж тут воинская наука.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:46
      -2
      Цитата: МВГ
      да еще на год, а

      Вот-вот, может дело в сроке службы, а не в возрасте призываемых...
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: Doccor18
        Вот-вот, может дело в сроке службы, а не в возрасте призываемых...

        а может все-таки, больше в качестве обучения? за год, на должности рядовых- можно любого всему
        научить-чему нельзя за год научить-с автомата/пулемета стрелять, БТР-КАМАЗ водить? только учить нужно, а то и за 2 не научатся толком, если к фотоотчетам будет сводиться... а остальное, к контрактникам...
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 15:57
          +1
          Цитата: советник 2 уровня
          за год, на должности рядовых- можно любого всему научить

          Соглашусь, а служить когда?
          Раньше первый год учили, второй служили, оттачивая навыки. А сейчас?
          То, что не подкрепляется нормальной практикой, забывается очень быстро.
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 16:09
            +1
            Цитата: Doccor18
            Раньше первый год учили, второй служили, оттачивая навыки. А сейчас?

            что такое оттачивали - навыки? скорей "кайфовали" больше по своему, особенно последние полгода (толку от этого при наличии контрактников?) - а много через 5-10 лет помнили 2хгодичники? оно если реально научились за год-ничуть не медленнее из головы исчезнет после увольнения и точно также на сборах все вспомнится... раньше контрактников не было просто..
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:51
      +1
      Цитата: МВГ
      да еще на год,

      Вот это основная проблема. За год ничему не научить. Вторая проблема это костность мышления военного начальства, и нежелание высшего руководства страны на кадровые решения.
      Необходимо создавать учебные центры, с привлечением воевавших людей в качестве инструкторов. В первую очередь выбывших по ранению. Да что говорить, учебный центр Вагнеров в пример. Почему МО РФ как корова на распутье? am
      1. valek97
        valek97 Сегодня, 16:04
        +3
        Ещё раз повторяю мысль. Нельзя подымать срок службы, пока текущее время не истрачено. Какой толк от армии чистящей картошку, выравнивающей сугробы, делающей кантики? Мы увидели как у нас все готово.... Что-то опыт мобилизации показал, что за пол года можно научить КМБ, базовый основам, технике. Вагнер справляется, выкинули всякие отчетики красивые генералов и т.д и насытили практикой и теорией. Это обучать не летчиков, не ПВО, не танкистов, там срок больше надо и на контракт.
      2. Кронос
        Кронос Сегодня, 16:15
        0
        Год вполне нормально если учить правильно.
  5. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 15:50
    +3
    Лучше бы о понижении пенсионного возраста
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:51
    0
    Начинает проясняться смыс повышения пенсионного возраста! laughing
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: Кот Александрович
      Начинает проясняться смыс повышения пенсионного возраста! laughing


      В принципе, логично. 63 года. До пенсии 2 года. Как раз срок подходит. И образование есть, и опыт работы, что гарантирует быстрое освоение воинской специальности.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 15:56
    0
    Безобразие!
    Война у порога, а мы не готовы!
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:02
    +2
    Тогда и жениться надо разрешить только с 22 laughing лет..