В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста в России

Законопроект о поэтапном повышении возраста призыва на военную службу поступил в Государственную думу Российской Федерации. В соответствии с документом, процесс повышения призывного возраста пройдет несколько этапов и должен быть завершен до 2026 года.Согласно законопроекту, предлагается призывать граждан Российской Федерации мужского пола на действительную военную службу не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года. Законодатели считают, что таким образом будет усовершенствовано правовое регулирование исполнения гражданами воинской обязанности.Повышение возраста призыва на военную службу объясняется необходимостью предоставления мужчинам возможности получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образования. Благодаря готовящимся изменениям, школьников и студентов вузов и колледжей не будут вызывать в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу.Благодаря законопроекту будет сокращено, как считают законодатели, и расходование средств федерального бюджета на организацию и проведение обследований призывников, которые еще учатся. В год государство тратит на это не менее 639 млн рублей.Далее в законопроекте подчеркивается, что для нивелирования последствий повышения призывного возраста для численности контингента призывников решено увеличить возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Граждане, которые не проходили военную службу по призыву и не достигли возраста 30 лет, будут призываться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.Кроме того, граждане, которые достигли возраста 18 лет, смогут призваться сами, по собственному желанию, если пройдут соответствующую комиссию. Прояснили и судьбу граждан, которые уже получили военный билет в 27 лет, но не проходили военную службу: если им не исполнилось 30 лет, они смогут пройти военную службу по желанию.