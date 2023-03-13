В концерне «Калашников» сообщили о начале производства пистолета Лебедева МПЛ 9Х19 мм

(...) Росгвардия - надежный, проверенный и чрезвычайно важный партнер. В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ). В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания

Концерн "Калашников" передал первую партию модульных пистолетов Лебедева (МПЛ) заказчику для проведения войсковых испытаний. Новый пистолет уже производится серийно. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников.Концерн намерен представить модульный пистолет Лебедева на выставке "Эскпотехностраж", которая пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге. Как заявил Лушников, пистолет уже производится серийно и поставляется в рамках первых контрактов. Одна из партий передана для войсковых испытаний заказчику. Однако, предстоящая выставка из-за своей направленности может помочь "Калашникову" заключить новые контракты на поставку пистолетов той же Росгвардии.- говорится в заявлении.Пистолет Лебедева МПЛ, изначально получивший название ПЛ-15, разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, работы начались в 2017 году и велись в рамках ОКР "Рысь". В 2021 году оружие завершило государственные испытания с положительным результатом и было рекомендовано к принятию на вооружение росгвардейцев.Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач с возможностью установки приспособления для снижения звука стрельбы. Калибр - 9Х19 мм, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, УСМ с режимом автоматической стрельбы и т.д.В 2019 году в Росгвардии заявили, что рассматривают пистолет Лебедева в качестве замены пистолету Макарова ПМ.