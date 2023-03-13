СМИ Британии: Запад принимает меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы

Китай энергично готовится к перевооружению, и наш единственный эффективный ответ на Западе – сделать то же самое и принять позицию постоянной бдительности

Сделка по подводным лодкам, которую заключают США, Британия и Австралия, является только первым шагом на фоне растущих амбиций Пекина, делающего ставку на наращивание оборонных расходов. Запад принимает эти и другие меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы.Об этом говорится в статье директора Института кризисных исследований в Оксфорде Марка Алмонда, опубликованной в британской газете Daily Mail.На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин выступил в Законодательном собрании страны с речью, которую СМИ Британии назвало «воинственной». В ней он призвал частные китайские компании «сражаться» вместе с Коммунистической партией Китая (КПК). На той же ноте прозвучало и выступление уходящего главы правительства КНР Ли Кэцяна, который подчеркнул необходимость усилить «подготовку к войне».Алмонд считает, что это не пустые слова, ведь Китай объявил об увеличении своих расходов на оборону на 7,2 процента, доведя военный бюджет до колоссальных 224 миллиардов долларов. Таким образом, согласно расчетам Алмонда, расходы на китайские Вооруженные силы вырастут до пяти процентов от его ВВП, хотя сейчас они составляют, по официальным данным властей КНР, всего лишь 1,7 процента.- полагает Алмонд.Заключенная Вашингтоном, Лондоном и Канберрой сделка по поставкам атомных субмарин Австралии является, по мнению автора, первым шагом на этом пути.