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СМИ Британии: Запад принимает меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы

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СМИ Британии: Запад принимает меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы

Сделка по подводным лодкам, которую заключают США, Британия и Австралия, является только первым шагом на фоне растущих амбиций Пекина, делающего ставку на наращивание оборонных расходов. Запад принимает эти и другие меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы.

Об этом говорится в статье директора Института кризисных исследований в Оксфорде Марка Алмонда, опубликованной в британской газете Daily Mail.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин выступил в Законодательном собрании страны с речью, которую СМИ Британии назвало «воинственной». В ней он призвал частные китайские компании «сражаться» вместе с Коммунистической партией Китая (КПК). На той же ноте прозвучало и выступление уходящего главы правительства КНР Ли Кэцяна, который подчеркнул необходимость усилить «подготовку к войне».

Алмонд считает, что это не пустые слова, ведь Китай объявил об увеличении своих расходов на оборону на 7,2 процента, доведя военный бюджет до колоссальных 224 миллиардов долларов. Таким образом, согласно расчетам Алмонда, расходы на китайские Вооруженные силы вырастут до пяти процентов от его ВВП, хотя сейчас они составляют, по официальным данным властей КНР, всего лишь 1,7 процента.

Китай энергично готовится к перевооружению, и наш единственный эффективный ответ на Западе – сделать то же самое и принять позицию постоянной бдительности

- полагает Алмонд.

Заключенная Вашингтоном, Лондоном и Канберрой сделка по поставкам атомных субмарин Австралии является, по мнению автора, первым шагом на этом пути.
Использованы фотографии:
https://www.aier.org/
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    +1
    Когда в параллельной вселенной министры обороны будут сигать в окно , с криком :Русские танки идут ,извиняюсь ошибся .Теперь модно :Китайские.
  2. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 15:49
    -1
    Восток дело тонкое - однако. Председатель Си говорит одно, а вот вновь назначенный премьер - совсем другое, никаких "сражений" и даже наоборот - о необходимости тесного сотрудничества с США. Вот и пойди-разберись, что у них что. belay
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:50
    +7
    до колоссальных 224 миллиардов долларов.

    А как же колоссальные 800 с лишним ярдов пентагона? Или это опять другое...
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 16:04
      +4
      А как же колоссальные 800 с лишним ярдов пентагона? Или это опять другое...
      Нет, это всё тоже самое, кивают на противоположную сторону только по тому, что хотят таким образом увеличить свой оборонный бюджет. Ранее на ВО была ссылка на фильм: Войны Пентагона, в нём очень хорошо показано как это работает. hi
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 16:15
      0
      Ну что Вы,это же мирный бюджет армии надзирателя всей земли,этодругое-естественно!К их бюджету по хорошему посчитать бюджет остальных стран блока НАТО.Как и общее количество вооружения,особенно ЯО.И вот эти личинки вшей называют другие страны милитаристскими. hi
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 15:54
    0
    Запад принимает меры в связи с переходом экономики КНР на военные рельсы

    Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились! Запад пусть посмотрит на территорию КНДР, Китая и России и наморщит лоб, откуда, что и в каком количестве полетит, случись что!
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:55
    +1
    Вот такая политика у Запада. Сделать агрессивный шаг. Дождаться реакции на него.
    Заявить, что им теперь придётся думать о защите.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:57
    +1
    Nur alleine die USA geben in diesem Jahr mehr als 1 Trillion US-Dollar
    für Kriegsvorbereitungen aus...!!!
    Dazu kommen die Kriegs-Budgets von Japan, klein Britanien,
    Australien und Neuseeland innerhalb von AUKUS...!
    Dazu kommen noch alle Militär-Budgets von der Welt
    Kriegstreiber-Organisation Nr.1, der NATO...!!!

    Es ist wirklich nicht schwer zu erraten, WER hier WEN bedroht...!!!
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:58
    +1
    сделка по поставкам атомных субмарин Австралии

    Я вот из этой шняги не понял одного - кто заплатит за банкет-то?? Очевидно что не кенгуру - у них таких денег отродясь не было.. И не матрасники - щаз, так они и отслюнявили бабла за просто так.. Тогда - кто? ИМХО - всё это подозрительно смахивает на какой-то очередной мегапопил, без реального результата..
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:01
    +1
    Очередной «аналолитик» продвигает чушь. Китайские ВР - 2% с копейками от его ВВП. Обычный уровень для большой страны. У США - более 4%, но это почему то аналолитики игнорируют. Почему? Да потому что они не аналитики, а заказные пишущие головы. Готовят почву на основе тупого вранья...
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:07
    -1
    Китай энергично готовится к перевооружению, и наш единственный эффективный ответ на Западе – сделать то же самое и принять позицию постоянной бдительности
    Очнулись. Сделать то же самое в текущих реалиях пупок развяжется. В самый раз принять позу опущенцев. Другие "позиции" уже слабо прослеживаются.