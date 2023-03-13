Лидеры России и Армении обсудили подготовку мирного договора между Ереваном и Баку

Лидеры России и Армении провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили достигнутые в 2020-2022 гг. трехсторонние договоренности, а также подготовку мирного соглашения между Ереваном и Баку, сообщает пресс-служба Кремля.Инициатором беседы, состоявшейся сегодня, 13 марта, выступил премьер Армении Никол Пашинян.Владимир Путин обсудил с армянским премьером шаги, которые необходимо принять для достижения стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. Со слов российского президента, все возникающие вопросы и противоречия должны решаться исключительно в конструктивном ключе, путем проведения сторонами диалога при взаимодействии российских миротворцев.В данном случае стоит напомнить, что в декабре прошлого года так называемые «азербайджанские экологи» перекрыли Лачинский коридор, создав угрозу гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе. При этом власти Армении обвинили российских миротворцев в бездействии и заявили о намерении обращаться за помощью в международные организации.Более того, буквально 5 марта в Нагорном Карабахе произошло очередное обострение, в результате которого погибли армянские и азербайджанские военные.В свою очередь, 6 марта в МИД России призвали стороны проявлять сдержанность и не нарушать достигнутые между Москвой, Ереваном и Баку договоренности.