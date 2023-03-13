Акции крупнейшего швейцарского банка рекордно упали в цене после банкротства американского Silicon Valley

По итогам прошедших в понедельник, 13 марта, торгов акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse показали падение более чем на 11 процентов. Это рекорд за всё последнее время.
По данным Швейцарской биржи SIX Swiss Exchange, за всю историю банка цена акции не опускалась ниже отметки 2,1 швейцарских франков за штуку, а в настоящее время акции группы Credit Suisse торгуются на уровне 2,2 франка - что близко к историческому минимуму. Банк переживает серьезный кризис, вызванный рекордными убытками и массовым оттоком вкладчиков.
Рекордное за всю историю наблюдений падение котировок началось 10 марта - после того, как стало известно о банкротстве американского банка Silicon Valley Bank (SVB).
Распродажа ценных бумаг после разорения крупного американского банка, обслуживающего IT-отрасль, вызвала резкое падение акций других американских, а также некоторых европейских банков. Это обусловлено возникшими у инвесторов опасениями, что другие банковские учреждения может ожидать незавидная участь, постигшая SVB.
Ранее сообщалось о рекордном для Credit Suisse размере чистого убытка, составившего 1,5 миллиарда долларов. Значительные убытки были вызваны тем, что в конце прошлого года клиенты вывели со своих счетов средства в размере почти 120 миллиардов долларов. За этим последовало падение годовых доходов банка от торговли облигациями на 84 процента и по акциям — аж на 96 процентов.
Согласно данным отчета за прошлый год, вызванные значительным оттоком средств операционные показатели Credit Suisse оказались значительно хуже, чем предполагалось ранее. Для швейцарской банковской сферы, которую многие десятилетия было принято считать эталонной, это серьёзное потрясение.