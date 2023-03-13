Американская пресса назвала причину высоких потерь ВСУ в Артемовске

Украинские вооруженные силы, обороняющие Артемовск (Бахмут), несут очень высокие потери личного состава в связи с проблематичностью доставки боеприпасов и вывоза раненых. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.Доставлять боеприпасы в Артемовск украинским формированиям становится все сложнее. Дело не столько в «снарядном голоде» ВСУ, о котором хорошо известно и на Украине, и на Западе, сколько в том, что российские войска контролируют ведущие в город мощеные дороги, обстреливая их и делая невозможным снабжение группировки по основным магистралям. Грунтовые дороги остаются непроходимыми для тяжелого транспорта.Вывоз раненых из Артемовска сложно осуществлять по той же причине. В итоге тяжелораненые солдаты ВСУ, без надлежащей помощи, быстро становятся «двухсотыми». На эту проблему обращает внимание не только американское издание. Ранее британская The Times писала, что украинские военные медики могут наблюдать потери таких масштабов и тяжести, которые не знакомы вооруженным силам Североатлантического альянса.Тема высоких потерь украинских формирований все чаще поднимается западной прессой. Но главари киевского режима демонстрируют полное безразличие к жизням украинских солдат. Высокие потери они лишь стараются компенсировать принудительной мобилизацией любых, кого удастся поймать, будь то хоть лица предпенсионного возраста, хоть юноши, едва достигшие совершеннолетия (а периодически появляется и информация о призыве несовершеннолетних).Кроме того, поскольку Запад щедро снабжает режим Владимира Зеленского деньгами, в Киеве рассчитывают, что смогут бесконечно нанимать тысячи иностранных наемников, в первую очередь – польских, среди которых много и действующих военнослужащих, о чем тоже не раз сообщали СМИ.