Военное обозрение
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Американская пресса назвала причину высоких потерь ВСУ в Артемовске

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Американская пресса назвала причину высоких потерь ВСУ в Артемовске

Украинские вооруженные силы, обороняющие Артемовск (Бахмут), несут очень высокие потери личного состава в связи с проблематичностью доставки боеприпасов и вывоза раненых. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.


Доставлять боеприпасы в Артемовск украинским формированиям становится все сложнее. Дело не столько в «снарядном голоде» ВСУ, о котором хорошо известно и на Украине, и на Западе, сколько в том, что российские войска контролируют ведущие в город мощеные дороги, обстреливая их и делая невозможным снабжение группировки по основным магистралям. Грунтовые дороги остаются непроходимыми для тяжелого транспорта.

Вывоз раненых из Артемовска сложно осуществлять по той же причине. В итоге тяжелораненые солдаты ВСУ, без надлежащей помощи, быстро становятся «двухсотыми». На эту проблему обращает внимание не только американское издание. Ранее британская The Times писала, что украинские военные медики могут наблюдать потери таких масштабов и тяжести, которые не знакомы вооруженным силам Североатлантического альянса.

Тема высоких потерь украинских формирований все чаще поднимается западной прессой. Но главари киевского режима демонстрируют полное безразличие к жизням украинских солдат. Высокие потери они лишь стараются компенсировать принудительной мобилизацией любых, кого удастся поймать, будь то хоть лица предпенсионного возраста, хоть юноши, едва достигшие совершеннолетия (а периодически появляется и информация о призыве несовершеннолетних).

Кроме того, поскольку Запад щедро снабжает режим Владимира Зеленского деньгами, в Киеве рассчитывают, что смогут бесконечно нанимать тысячи иностранных наемников, в первую очередь – польских, среди которых много и действующих военнослужащих, о чем тоже не раз сообщали СМИ.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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27 комментариев
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 16:40
    +18
    Да ладно, это всё блажь... Тыщей меньше, тыщей больше... главное в своих бумажках Россию переименовать. Вот тогда будет перемога!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:53
      +4
      Вы не понимаете зачем они хотят переименовать Россию?Чтобы потом назвать Украину Русью или Россией и как следствие сказать что в Москве много веков врали про историю и что они не настоящие и что только якобы Украина имеет право претендовать на эти земли ,за спиной которой стоят западные корпорации,то есть таким образом Запад хочет прибрать к рукам наши земли и ресурсы.Транзитом через Украину и весь этот цирк с переименованиями и игрой в престолы, относиться к этому надо серьёзно.

      Массированный удар нанесен по позициям ВСУ в Часовом Яре

      По данным «Иди и смотри», украинское командование стягивает резервы к Часову Яру под Артемовском (Бахмутом).

      Минувшей ночью по позициям ВСУ в населенном пункте был нанесен массированный удар.

      Украинские подразделения понесли серьезные потери.

      https://rusdozor.ru/2023/03/13/situaciya-vokrug-baxmuta-ostaetsya-slozhnoj-voenkory-i-tg-kanaly-o-situacii-na-frontax-svo-13-03-2023-den-obnovlyaetsya-z_1251223/
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:10
        +5
        Вы не понимаете зачем они хотят переименовать Россию?

        Лично я понимаю.
        Украинцы единственный славянский народ, у которого никогда не было собственного национального государства. Даже Словенцы имели. Отсюда жуткий комплекс неполноценности.
        Выдумывание славной истории результата не дало. Поляки над этими потугами потешаются не меньше нашего. Но если укрофэнтези не удалось, можно попытаться опустить соседа до своего уровня. Чем они 30 лет и занимаются. Без успеха, но занимаются.
        А теперь к неумению добавляется цейтнот. Приходится спешить.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 17:27
          +3
          Цитата: Aken
          краинцы единственный славянский народ, у которого никогда не было собственного национального государства.

          Украинцы это не народ. Это местечковое название части русского народа по месту проживания.
          1. красноярск
            красноярск Сегодня, 17:40
            +1
            Цитата: Ингвар 72

            Украинцы это не народ. Это местечковое название части русского народа по месту проживания.

            Не народ... Хм, интересно, а кто тогда? А как тогда быть с - "Народ Крыма на референдуме..."
            Или - "Здесь читаю, здесь не читаю, здесь рыбу заворачивали"?
            Если они называют себя украинцами, то это надо принять и не морочить ни себе, ни им голову.
            А по поводу переименования России в Московию... Тогда Окраина - Подмосковье. Хоть так, хоть так - Окраина (Околица)
            1. bk316
              bk316 Сегодня, 18:06
              +1
              Хм, интересно, а кто тогда? А как тогда быть с - "Народ Крыма на референдуме..."

              Ха таки нашелся безграмотный на ВО, который не постеснялся это признать. laughing
              Образовывайтесь (цитата из словаря)
              Народ :
              1.Население государства, жители страны.
              2.То же, что нация.

              "На референдуме" это про первое значение, а здесь обсуждается про второе.
            2. gurzuf
              gurzuf Сегодня, 18:07
              0
              Наверное Ваш собеседник хотел сказать не народ , а нация.
              1. Orange-Bigg
                Orange-Bigg Сегодня, 18:17
                +1
                Цитата: gurzuf
                Наверное Ваш собеседник хотел сказать не народ , а нация.


                В России всегда говорят народ.Это на Украине ввиду специфики главенствующей там идеологии говорят нация.
          2. bk316
            bk316 Сегодня, 18:07
            0
            Это местечковое название части русского народа по месту проживания.

            Но научному народность
      2. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 17:20
        0
        По вашей логике, если я назову гранит алмазом, у меня его кто-то купит?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:28
          +3
          Цитата: Sevastiec
          По вашей логике, если я назову гранит алмазом, у меня его кто-то купит?


          На Западе в последнее время всегда чёрное называют белым,а белое чёрным и ничего.Прокатывает.Вспомните пробирку Коула Пауэла и Ирак,войну 08.08.08. и информационную политику Запада,да то же освещение нынешнего конфликта.А вы ещё сомневаетесь?Их цель наши ресурсы,а наврут они при желании с три короба и им пусть и не так как раньше,но тоже будут верить благодаря их СМИ.



          С Авдеевского направления поступают данные о взятии ВС России позиций противника на востоке Красногоровки, расположенной на северном выступе фронта. На юго-западе также идут бои в районе н.п. Северное. По объектам ВСУ в промзоне Авдеевского коксохимического комбината, а также двум заглубленным бункерам авиация ВКС России начала применять тяжелые планирующие авиабомбы УПА*Б-1500Б и «Гром-2».

          https://donbasstoday.ru/13-03-2023-bitva-za-bahmut-artemovsk-segodnya-bahmut-skoro-stanet-bratskoj-mogiloj-dlya-vsu-novosti-obstanovka-na-13-marta/

          На северо-западе от Бахмута штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» после первой неудачной попытки наступления на позиции ВСУ у Орехово-Василевки прорвали оборону украинских формирований через поля к югу от села.
          Как подсказывают источники ТГ-канала «Военная хроника», сам населённый пункт состоит из четырех хорошо укреплённых опорных пунктов. На данный момент установлен уверенный контроль над двумя, на третьем и четвертом идёт зачистка. У сельского кладбища убиты 30 человек из состава 30 омбр и 116 бригады ТРО ВСУ.
          ВСУ безуспешно пытаются отбить утраченные территории. Украинские формирования несут потери из-за сложностей с эвакуацией раненых, отсутствия разведывательного и тылового обеспечения и недостаточно интенсивной огневой поддержки — у минометных и артиллерийских расчетов введено ограничение на расход БК.
          При этом уже проведено несколько атак силами 1 отряда спецназа 71 егерской бригады при поддержке танкового взвода 4 отбр ВСУ. В результате боёв «вагнеровцы» уничтожили два танка, а только одна 71 ебр ВСУ за два дня потеряла около 120 человек убитыми и ранеными.
          Сейчас украинские формирования отступили в район Голубовки, тяжелораненые переправляются в Славянск и Лиман. Из Миньковки, Голубовки и Приволья ВСУ ведут обстрел районов наступления «вагнеровцев» из артиллерии и минометов.
          На юго-западе от Бахмута штурмовые отряды ЧВК приблизились вплотную к трассе до Константиновки. Наступление на позиции ВСУ идёт на участках дороги Константиновка — Красное и Красное — Бахмут. Для поддержки ВСУ в Константиновку из Славянска переброшена минометная батарея.
          Также российские подразделения немного продвинулись в Буденовском районе на юге Бахмута, улучшив тактическое положение и выровняв линию фронта.
          Продвижение на северо-запад по Славянской трассе позволяет расширить буферную зону у Бахмута и обезопасить фланги от контрударов ВСУ. У Славянско-Краматорской агломерации скоплены большие резервы, которые при определенных обстоятельствах могут быть брошены в бой для сковывания российских бойцов (https://t.me/rybar/44367).
          Кроме того, движение в этом направлении создаёт перспективу к дальнейшему наступлению в двух направлениях: для окружения Северской агломерации, что вместе с активизацией 144 мсд в Серебрянском лесничестве весьма логично, а также для обхода большого укрепрайона в Часов Яре.
          Город расположен на господствующих высотах относительно районов, с которых сейчас продвигаются «вагнеровцы». Лобовая атака крайне опасна из-за рельефа местности, и наступление на Часов Яр будет похоже на штурм Угледара с низменности.

          https://trmzk.ru/20230313-artemovsk-bahmut-segodnya-13-03-2023-bitva-za-bahmut-operativnaya-svodka-k-etomu-chasu-13-marta-2023.dzen
        2. SanichSan
          SanichSan Сегодня, 17:34
          +1
          Цитата: Sevastiec
          По вашей логике, если я назову гранит алмазом, у меня его кто-то купит?

          типа того wink вы про трансгендеров на западе слышали? вот там можно заявить что ты женщина и ходить в женскую раздевалку. а если заявить что 10 летняя девочка то и в детскую раздевалку. маразм конечно, но они это продвигают и закрепляют на законодательном уровне. request
          так что если это будет выгодно то они там на серьезных щах будут заявлять все что угодно и даже между собой следовать этой дичи.
      3. topol717
        topol717 Сегодня, 17:28
        -1
        Цитата: Orange-Bigg
        то есть таким образом Запад хочет прибрать к рукам наши земли и ресурсы

        Вы вообще ничего не понимаете.
        Им наши ресурсы не нужны. Ресурсов во всем мире очень много. Например тот же Афганистан, который просто расположен над таблицей Менделеева. Про старны Африке я даже говорить не буду.
        Ну а земли, ну такое себе, мало кто из Европейцев захочет переселиться в Воркуту, Норильск или на Ямал.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:48
          +1
          Цитата: topol717
          Цитата: Orange-Bigg
          то есть таким образом Запад хочет прибрать к рукам наши земли и ресурсы

          Вы вообще ничего не понимаете.
          Им наши ресурсы не нужны. Ресурсов во всем мире очень много. Например тот же Афганистан, который просто расположен над таблицей Менделеева. Про старны Африке я даже говорить не буду.
          Ну а земли, ну такое себе, мало кто из Европейцев захочет переселиться в Воркуту, Норильск или на Ямал.


          А что же тогда им от нас нужно?Большинство населения России живёт не на Севере страны.
        2. Фразах
          Фразах Сегодня, 18:00
          0
          Ресурсов во всем мире очень много. Много, но на коленях, бесплатно их отдавать никто не хочет. В действиях западной банды, как и любой банды, главное нагнуть, показать, кто круче горы Арарат. А нагнуть сопоставимого по габаритам соперника так вообще самый цимес.
    2. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 17:25
      0
      Цитата: Sevastiec
      Тыщей меньше, тыщей больше

      Ну да. Окраина очень богатая людскими ресурсами страна
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:56
        +1
        Цитата: Серёга64
        Цитата: Sevastiec
        Тыщей меньше, тыщей больше

        Ну да. Окраина очень богатая людскими ресурсами страна

        Была очень богатая людскими ресурсами страна.Была.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:42
    +6
    Вывоз раненых из Артемовска сложно осуществлять по той же причине. В итоге тяжелораненые солдаты ВСУ, без надлежащей помощи, быстро становятся «двухсотыми». На эту проблему обращает внимание не только американское издание. Ранее британская The Times писала, что украинские военные медики могут наблюдать потери таких масштабов и тяжести, которые не знакомы вооруженным силам Североатлантического альянса.
    Да понятно, безалаберный расход органов, особо ценных для Запада. request
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 16:48
    +3
    А как же расширение НАТО на восток.... recourse ...
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:49
    +3
    Война это уничтожение армии противника. Так что все по американскому плану.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:49
    0
    Гениальные выводы от западных спецов, а вы не задумывались, что если бы вы не поставляли смертоносное оружие Украине, то и потерь совсем бы не было.
  6. Комментарий был удален.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:10
    0
    Тема высоких потерь украинских формирований все чаще поднимается западной прессой.

    Так всё по вашему плану... до последнего.... тепрь видите- ли тему поднимают....
  8. megadeth
    megadeth Сегодня, 17:20
    +1
    Щас подтянут красный крест, ООН, папу римского, мировую общественность и т.д., и начнут от нас требовать открыть гуманитарный коридор...Только бы не поддаться на уговоры..., мочить укровермахт до конца..
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: megadeth
      Щас подтянут красный крест, ООН, папу римского, мировую общественность и т.д

      Абрамовича, неизвестных, но очень высокопоставленных руководителей, которые дадут добро на обмен....
      Противно.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 17:27
    +1
    Этому аналитику стоило бы посмотреть на карту боевых действий и измерить глубину формируемого котла. Потом сделать небольшие расчеты на предмет возможного использования дальнобойной артиллерии для поддержки обороняющихся хахелов. И думается этот "снарядный голод" не столько голод, сколько сознательная диета.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 18:20
      0
      Этому аналитику стоило бы посмотреть на карту боевых действий и измерить глубину формируемого котла.

      25 -27 км и что?
  10. Roust
    Roust Сегодня, 17:48
    0
    Их всех ждёт бандера в ихнем нацистском раю, так поможем же им. Только кто будет их жён на этом свете иметь...?!?