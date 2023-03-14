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Российские Су-35 для иранских ВВС

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Российские Су-35 для иранских ВВС
Строевой Су-35С российских ВКС



Иран планирует серьезно обновлять свои военно-воздушные силы и в этом контексте проявляет большой интерес к российской авиационной технике. Недавно стало известно, что Тегеран может приобрести современные самолеты нескольких типов, включая многофункциональный истребитель Су-35. Теперь сообщается, что контракт на такие машины уже подписан, и поставка первой партии запланирована на следующий год.

Контракт на поставку


Об интересе Ирана к российским боевым самолетам и желании их покупать сообщалось на протяжении нескольких последних лет. Однако информация такого рода поступала только из неофициальных источников, в т.ч. из-за рубежа. Первые заявления на эту тему от официальных лиц и организаций появились лишь недавно.

В сентябре 2022 г. общие планы развития иранской боевой авиации раскрыл командующий ВВС бригадный генерал Хамид Вахеди. По его словам, в ближайшее время планировалось решить вопрос закупки истребителей Су-35. В перспективе также собирались закупить самолеты Су-30. При этом количество и стоимость техники, а также сроки поставки не уточнялись.


В середине января член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета Шархиар Хейдари раскрыл новые подробности. Как сообщало информагентство «Тасним», он рассказал, что Иран заказал у России разнообразные системы вооружений и военную технику, в т.ч. самолеты и вертолеты. В частности, имеется контракт на поставку истребителей Су-35. Первая партия такой техники должна прибыть в Иран в начале следующего 2024 г.

10 марта важное заявление сделало представительство Ирана при ООН. Оно напомнило, что еще в 1988 г., после окончания войны с Ираком, Тегеран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи ему самолетов-истребителей. Россия объявила о своей готовности продать необходимую технику, но до недавнего времени такая сделка была невозможной – из-за запрета Совета безопасности ООН на продажу Ирану обычных вооружений.

В октябре 2020 г. Совбез снял ограничения, и Иран согласился купить российские самолеты. Иранское представительство при ООН сообщает, что процесс подписания контракта на поставку истребителей Су-35 завершен. Однако количество и сроки поставок не называются по причине секретности.


Таким образом, Россия и Иран, соблюдая секретность и не привлекая внимание, провели необходимые консультации и переговоры. По их результатам появилось несколько контрактов на поставку техники, в т.ч. истребителей Су-35. При этом подробности сделки пока не сообщаются. Вероятно, эти сведения будут раскрыты позже, когда начнутся поставки.

Коммерческие достижения


Многофункциональный истребитель Су-35 был разработан в двухтысячных годах, и в феврале 2008 г. впервые поднялся в воздух. Уже в 2009 г. появился первый контракт на серийное производство такой техники – ВВС России заказали 48 самолетов. Этот заказ выполнили в 2015 г., и вскоре ВКС законтрактовали еще 50 ед. Поставки завершились в 2020 г. Сообщалось о принципиальной возможности появления дополнительных заказов.

С момента своего появления Су-35 активно продвигался на международном рынке, и в середине десятых годов этот процесс дал первые результаты. Так, в конце 2015 г. поступил первый иностранный заказ. Китай приобрел 24 самолета общей стоимостью ок. 2,5 млрд долл. США. Поставку разделили на несколько партий, последняя из которых была сдана осенью 2018 г.


Су-30СМ, задействованный в сирийской операции

В феврале 2018 г. Индонезия заказала 11 самолетов. Согласно некоторым источникам, поставка техники ожидалась в течение года, но этого не произошло. Более того, в 2019-20 гг. индонезийская сторона отказалась от закупки. Как сообщалось, контракт был разорван из-за давления со стороны США.

Схожая ситуация в том же 2018 г. сложилась вокруг еще одного экспортного контракта. Египет разместил заказ на 24 самолета, но под давлением «иностранных партнеров» был вынужден отказаться от него.

В качестве будущих заказчиков на Су-35 в последние годы рассматривалось несколько стран. Это Иран, уже сделавший свой заказ, а также Индия и Малайзия. Последние пока изучают имеющиеся возможности и не определились с выбором. Возможно, контракты с ними появятся в ближайшее время.

Таким образом, к настоящему времени Су-35 поставлялись только одной зарубежной стране; ей передано 24 самолета. Подписан новый контракт с Ираном на неизвестное количество самолетов. Еще два контракта на 35 машин были отменены из-за действий третьей стороны – по сути, имели место попытки нечестной конкуренции и расчистки рынка для своей продукции. Тем не менее, Су-35 остается на рынке и может найти новых покупателей.


Вопросы обновления


Интерес Ирана к современным российским истребителям вполне понятен. В составе иранских ВВС имеется достаточно многочисленная тактическая авиация – более 330 самолетов разных типов. Однако ее состояние оставляет желать лучшего. На вооружении имеются самолеты разных типов в основном иностранного производства, а их средний возраст достигает нескольких десятилетий.

Так, истребительная авиация имеет не менее 70-75 американских самолетов F-5 разных модификаций. Также на вооружении сохраняется ок. 40 старых F-14. Самыми новыми истребителями могут считаться российские МиГ-29, а также немногочисленные самолеты «Азарахш» и «Саегех» собственной постройки.

На вооружении имеется ок. 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24. В аналогичной роли используется ок. 60 истребителей-бомбардировщиков F-4, а также некоторое количество французских Mirage и советских Су-22. В некоторых источниках упоминается наличие небольшого количества штурмовиков Су-25 или Су-39, но точные данные о них отсутствуют.

В целом состояние ВВС Ирана таково, что любое количество любых современных самолетов положительно повлияет на общую ситуацию. В связи с этим последствия от нового контракта на поставку истребителей Су-35 уже понятны и вполне очевидны. Впервые за долгое время Иран получит значительное количество современной авиационной техники, что улучшит состояние ВВС.


Су-30СМ2 в полете

Какое количество Су-35 заказал Иран, пока не сообщалось. Вероятно, на текущем этапе планируется переоснастить лишь несколько эскадрилий. По итогам выполнения первого контракта, Су-35 займет свое место в иранских ВВС, но пока не сможет стать самым массовым их истребителем. Однако поставки такой техники могут продолжиться в рамках будущих контрактов.

Кроме того, в прошлом году командующий ВВС говорил о возможной закупке истребителей Су-30. По совокупности тактико-технических характеристик, такой самолет незначительно уступает более новому и совершенному Су-35, но он дешевле и проще в эксплуатации. Это означает, что Иран сможет приобрести большее число такой техники. Такая закупка тоже будет полезной для ВВС.

Развитие сотрудничества


Несмотря на известные проблемы и ограничения прошлых лет, Россия и Иран продолжают и развивают сотрудничество в военно-технической сфере. Как сообщается, в последние месяцы появилось сразу несколько новых контрактов на поставку разных вооружений, техники и изделий. Наибольший интерес при этом представляет заказ на современные истребители Су-35 и Су-30.

Ожидаемые поставки российских самолетов должны будут положительно повлиять на состояние и возможности иранских ВВС. Кроме того, этот контракт вновь показывает, что многофункциональный истребитель Су-35 интересен иностранным заказчикам и находит своего покупателя. И он способен показывать желаемые коммерческие результаты даже при давлении со стороны третьих стран, в условиях санкций и при наличии иных негативных факторов.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ, "ОАК"
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17 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:10
    0
    Вся авиатехника производства США в Иране ещё со времён шаха и без запчастей, которые приобретаются через разные схемы.Интересно,что F14 появились в Иране ранее чем в ВМС США, так доверяли шаху!
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 06:03
      0
      F14 появились в Иране ранее чем в ВМС США

      Откуда сведения? ВМФ США получило первые Ф14 с октября 1973 по апрель 1974. А Ирану первый прибыл в январе 1976-го.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:05
      +1
      В сети есть видео от первого лица, как два пилота ВВС Украины прибывшме на обучение на F-16 отзываются о технике и открыто говорят, что СУ-27 гораздо маневренней и превосходит американца, в частности они гутарят, что "сушка" может выполнять такие фигуры какие "ф-ке" просто не под силу.
  2. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 04:26
    0
    Это - хорошая новость. А то вот в последнем Топгане показали, что у них F14 стоят заправленные и с подвешенными ракетами. Садись и заводи
  3. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:35
    -1
    Контракт с Ираном это хорошо. Но может производственные мощности Су35, коих у нас один завод , загружать для нужд ВКС ? Или у нас в самолетах потерь нет?
    1. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 04:50
      +3
      Цитата: FoBoss_VM
      Но может производственные мощности Су35, коих у нас один завод , загружать для нужд ВКС ? Или у нас в самолетах потерь нет?

      Комсомольск и так делает Су-35 по 4 контракту с МО. Плюс Су-57. Другое дело что объемы небольшие,но такие сейчас производственные и возможности. Контракт с Ираном вряд ли на них повлияет,им вероятнее всего отдадут египетские борта.
      P/S Кстати,потери по Су-35 пока,тьфу-тьфу небольшие.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 06:07
      +2
      Пилоты нам нужны, самолётов хватит на всех laughing Нужны молодые идейные пилоты. Самолет можно собрать за месяц(условно), а вот пилота поди обучи, да чтоб он ещё контракт подписал.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:41
    +7
    Поменьше Кремлю надо оглядываться на Совбез ООН...и поставлять оружие туда где есть наши интересы.
    Иран точно в сфере наших интересов.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 04:46
      +7
      Цитата: Леха с Андроида.
      Поменьше Кремлю надо оглядываться на Совбез ООН

      Добавлю - вообще ни на кого не надо оглядываться...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:47
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Поменьше Кремлю надо оглядываться на Совбез ООН...и поставлять оружие туда где есть наши интересы...

      ...тем, чьи интересы НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ нашим... yes
      Цитата: Леха с Андроида.
      Иран точно в сфере наших интересов.

      Иран - наш сосед по Каспию и его проблемы адекватны нашим...
      * * *
      Моё личное мнение таково: расширение сотрудничества России и Ирана позволит надеть намордник на оборзевших в безнаказанности и беспределе «богоизбранных»...Если их лучшие друзья Украина и США, почему у России в друзьях не могут быть Сирия и Иран? belay
  5. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 04:43
    +1
    С очень большой вероятностью им отдадут Египетские борта (уже изготовленные). Так что контракт на 24 самолета. С оплатой тоже проблем нет-у них есть средства и главное очень много необходимого для нашей армии для бартера.
    Правда ,увы, по бронетехники и снарядам они нам помочь не могут.Тут у Ирана особых запасов нет. Тут только КНДР и особенно КНР могут помочь.
    1. Romanovski
      Romanovski Сегодня, 05:29
      +1
      У Ирана есть всё...Как в Греции....:-)
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:49
      0
      Цитата: Велизарий
      С очень большой вероятностью им отдадут Египетские борта (уже изготовленные). Так что контракт на 24 самолета. С оплатой тоже проблем нет-у них есть средства и главное очень много необходимого для нашей армии для бартера.

      Именно такое решение и было принято после того, как в Египте стали воротить нос...
      Главное, чтобы не переиграли...
      Цитата: Romanovski
      У Ирана есть всё...Как в Греции....:-)

      Главное, у них ест идеология и цель развития (даже в условиях санкций)...Практически, как у КНДР, дружбу и сотрудничество с которой в своё время РФ похерила в угоду заокеанским партнёрам...
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 05:56
    +1
    Иран, возможно, самый лучший партнер в военно-технической сфере.
    Во-первых, персы платежеспособны и будут платежеспособны всегда, страна богата сырьем и имеет гарантированный сбыт в Китай. В отличие от какой-нибудь Венесуэлы, Иран на порядок стабильнее.
    Во-вторых, Иран имеет собственные разработки отдельных видов вооружений по которым мы как раз отстали. И это не только БПЛА. Здесь возможен бартер и совместные работы по созданию новых типов вооружений.
    И, самое главное, Иран - это ворота в Азию. Через Каспийское море можно таскать грузы на Ближний Восток, в Индию, Китай. Сейчас уже есть наши с персами совместные проекты, которые находятся в стадии реализации.
    Также не стоит сбрасывать со счетов и фактор границы. Надежный сосед сейчас для нас важнее коммерческих дел. Достаточно посмотреть на ситуацию во взаимоотношениях с Казахстаном, чтобы понять какие у нас в ближайшие годы будут перспективы... Англо-саксы нас по-любому в покое не оставят.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 07:13
      0
      Для РФ хорош любой сосед с самостоятельной политикой. Дружественный или нет , но самостоятельный, без влияния третьих стран.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:09
    0
    Необходимо всемерно поддерживать Иран, как здоровую силу противостоящую гегемонии США.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 07:11
    0
    Су35С нужно начинать модернизировать начинкой от Су57. Кабина, брэо, АФАР
    Самолёт без афар, серьёзному клиенту уже не продашь.....и модернизировать лучше сразу Су30см и Су35 одинаково.