Российские Су-35 для иранских ВВС

Строевой Су-35С российских ВКС
Иран планирует серьезно обновлять свои военно-воздушные силы и в этом контексте проявляет большой интерес к российской авиационной технике. Недавно стало известно, что Тегеран может приобрести современные самолеты нескольких типов, включая многофункциональный истребитель Су-35. Теперь сообщается, что контракт на такие машины уже подписан, и поставка первой партии запланирована на следующий год.
Контракт на поставку
Об интересе Ирана к российским боевым самолетам и желании их покупать сообщалось на протяжении нескольких последних лет. Однако информация такого рода поступала только из неофициальных источников, в т.ч. из-за рубежа. Первые заявления на эту тему от официальных лиц и организаций появились лишь недавно.
В сентябре 2022 г. общие планы развития иранской боевой авиации раскрыл командующий ВВС бригадный генерал Хамид Вахеди. По его словам, в ближайшее время планировалось решить вопрос закупки истребителей Су-35. В перспективе также собирались закупить самолеты Су-30. При этом количество и стоимость техники, а также сроки поставки не уточнялись.
В середине января член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского консультативного совета Шархиар Хейдари раскрыл новые подробности. Как сообщало информагентство «Тасним», он рассказал, что Иран заказал у России разнообразные системы вооружений и военную технику, в т.ч. самолеты и вертолеты. В частности, имеется контракт на поставку истребителей Су-35. Первая партия такой техники должна прибыть в Иран в начале следующего 2024 г.
10 марта важное заявление сделало представительство Ирана при ООН. Оно напомнило, что еще в 1988 г., после окончания войны с Ираком, Тегеран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи ему самолетов-истребителей. Россия объявила о своей готовности продать необходимую технику, но до недавнего времени такая сделка была невозможной – из-за запрета Совета безопасности ООН на продажу Ирану обычных вооружений.
В октябре 2020 г. Совбез снял ограничения, и Иран согласился купить российские самолеты. Иранское представительство при ООН сообщает, что процесс подписания контракта на поставку истребителей Су-35 завершен. Однако количество и сроки поставок не называются по причине секретности.
Таким образом, Россия и Иран, соблюдая секретность и не привлекая внимание, провели необходимые консультации и переговоры. По их результатам появилось несколько контрактов на поставку техники, в т.ч. истребителей Су-35. При этом подробности сделки пока не сообщаются. Вероятно, эти сведения будут раскрыты позже, когда начнутся поставки.
Коммерческие достижения
Многофункциональный истребитель Су-35 был разработан в двухтысячных годах, и в феврале 2008 г. впервые поднялся в воздух. Уже в 2009 г. появился первый контракт на серийное производство такой техники – ВВС России заказали 48 самолетов. Этот заказ выполнили в 2015 г., и вскоре ВКС законтрактовали еще 50 ед. Поставки завершились в 2020 г. Сообщалось о принципиальной возможности появления дополнительных заказов.
С момента своего появления Су-35 активно продвигался на международном рынке, и в середине десятых годов этот процесс дал первые результаты. Так, в конце 2015 г. поступил первый иностранный заказ. Китай приобрел 24 самолета общей стоимостью ок. 2,5 млрд долл. США. Поставку разделили на несколько партий, последняя из которых была сдана осенью 2018 г.
Су-30СМ, задействованный в сирийской операции
В феврале 2018 г. Индонезия заказала 11 самолетов. Согласно некоторым источникам, поставка техники ожидалась в течение года, но этого не произошло. Более того, в 2019-20 гг. индонезийская сторона отказалась от закупки. Как сообщалось, контракт был разорван из-за давления со стороны США.
Схожая ситуация в том же 2018 г. сложилась вокруг еще одного экспортного контракта. Египет разместил заказ на 24 самолета, но под давлением «иностранных партнеров» был вынужден отказаться от него.
В качестве будущих заказчиков на Су-35 в последние годы рассматривалось несколько стран. Это Иран, уже сделавший свой заказ, а также Индия и Малайзия. Последние пока изучают имеющиеся возможности и не определились с выбором. Возможно, контракты с ними появятся в ближайшее время.
Таким образом, к настоящему времени Су-35 поставлялись только одной зарубежной стране; ей передано 24 самолета. Подписан новый контракт с Ираном на неизвестное количество самолетов. Еще два контракта на 35 машин были отменены из-за действий третьей стороны – по сути, имели место попытки нечестной конкуренции и расчистки рынка для своей продукции. Тем не менее, Су-35 остается на рынке и может найти новых покупателей.
Вопросы обновления
Интерес Ирана к современным российским истребителям вполне понятен. В составе иранских ВВС имеется достаточно многочисленная тактическая авиация – более 330 самолетов разных типов. Однако ее состояние оставляет желать лучшего. На вооружении имеются самолеты разных типов в основном иностранного производства, а их средний возраст достигает нескольких десятилетий.
Так, истребительная авиация имеет не менее 70-75 американских самолетов F-5 разных модификаций. Также на вооружении сохраняется ок. 40 старых F-14. Самыми новыми истребителями могут считаться российские МиГ-29, а также немногочисленные самолеты «Азарахш» и «Саегех» собственной постройки.
На вооружении имеется ок. 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24. В аналогичной роли используется ок. 60 истребителей-бомбардировщиков F-4, а также некоторое количество французских Mirage и советских Су-22. В некоторых источниках упоминается наличие небольшого количества штурмовиков Су-25 или Су-39, но точные данные о них отсутствуют.
В целом состояние ВВС Ирана таково, что любое количество любых современных самолетов положительно повлияет на общую ситуацию. В связи с этим последствия от нового контракта на поставку истребителей Су-35 уже понятны и вполне очевидны. Впервые за долгое время Иран получит значительное количество современной авиационной техники, что улучшит состояние ВВС.
Су-30СМ2 в полете
Какое количество Су-35 заказал Иран, пока не сообщалось. Вероятно, на текущем этапе планируется переоснастить лишь несколько эскадрилий. По итогам выполнения первого контракта, Су-35 займет свое место в иранских ВВС, но пока не сможет стать самым массовым их истребителем. Однако поставки такой техники могут продолжиться в рамках будущих контрактов.
Кроме того, в прошлом году командующий ВВС говорил о возможной закупке истребителей Су-30. По совокупности тактико-технических характеристик, такой самолет незначительно уступает более новому и совершенному Су-35, но он дешевле и проще в эксплуатации. Это означает, что Иран сможет приобрести большее число такой техники. Такая закупка тоже будет полезной для ВВС.
Развитие сотрудничества
Несмотря на известные проблемы и ограничения прошлых лет, Россия и Иран продолжают и развивают сотрудничество в военно-технической сфере. Как сообщается, в последние месяцы появилось сразу несколько новых контрактов на поставку разных вооружений, техники и изделий. Наибольший интерес при этом представляет заказ на современные истребители Су-35 и Су-30.
Ожидаемые поставки российских самолетов должны будут положительно повлиять на состояние и возможности иранских ВВС. Кроме того, этот контракт вновь показывает, что многофункциональный истребитель Су-35 интересен иностранным заказчикам и находит своего покупателя. И он способен показывать желаемые коммерческие результаты даже при давлении со стороны третьих стран, в условиях санкций и при наличии иных негативных факторов.