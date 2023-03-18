Щиты индейцев прерий

Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Токей Ито со щитом, на котором изображен орел
Их вел высокий стройный человек,
который размахивал испанским копьем
и прикрывал грудь большим щитом,
украшенным орлиными перьями.
Несколько стрел вонзилось в его щит.
Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил.
Стрела вонзилась ему глубоко в шею.
Он выронил копье и щит
и обеими руками схватил древко стрелы,
стараясь ее вытащить.
Бернард Шульц «Сын племени Навахов»
который размахивал испанским копьем
и прикрывал грудь большим щитом,
украшенным орлиными перьями.
Несколько стрел вонзилось в его щит.
Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил.
Стрела вонзилась ему глубоко в шею.
Он выронил копье и щит
и обеими руками схватил древко стрелы,
стараясь ее вытащить.
Бернард Шульц «Сын племени Навахов»
Индейцы с томагавками и без них. Щит является древнейшим видом защиты одного человека от нападения другого. Сначала это была парирующая палка со сквозной рукояткой, которой отбивали летящее копье, но потом люди додумались до того, чтобы приделать к ней некую плоскую поверхность, способную остановить вражеское оружие.
Для изготовления щитов использовались самые различные материалы, чаще всего связанные с местными условиями. Щиты плели из прутьев, на манер донышка от корзины, только большего размера, и прутья переплетали в несколько рядов. Очень популярным средством защиты были щиты из дерева, металла, кожи. Последние были широко распространены по всему миру, например, найдены они были в Англии, да и в других местах.
Вот и американские индейцы тоже пользовались кожаными щитами – достаточно легкими и прочными. К тому же и материал для их изготовления у них всегда был под рукой. То есть с индейцами все было точно так же, как и с другими кочевыми народами – конными стрелками из лука. Им всем щит был просто необходим, и он должен был иметь круглую форму, чтобы его было удобно носить за спиной, и не мешать конному лучнику пользоваться луком!
Щит индейцев Сиу с изображением остроконечного креста символа четырех сторон света. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
Сделать такой щит было проще всего из кожи, и для этого у индейцев прерий тоже было все под руками. В частности – обработанная шкура бизона была идеальным материалом для изготовления такого щита. Причем именно со щитом у индейцев было связано множество ритуалов, поверий и обычаев, поскольку щит являлся главным их средством защиты. Юноша-индеец не мог стать воином, пока не имел щита. Но и выделывать щиты в неограниченном количестве индеец не мог. Не больше четырех за всю жизнь – таково было правило, поэтому потеря щита рассматривалась как величайшее несчастье.
Щит Оседжей, диаметр 50 см. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
Прежде всего, чтобы сделать щит, юный индеец должен был убить старого самца бизона, поскольку тот обладал самой прочной шкурой.
Делать щит он должен был самостоятельно, но мог и попросить шамана, чтобы его магическая сила сделала его более надежным. Технология изготовления была незамысловатой, но требовала навыка. Сначала в земле рыли яму, укладывали в неё камни и разжигали на них сильный огонь, чтобы они как следует раскалились. Над горячими камнями натягивали бизонью шкуру самой толстой её частью, которая находилась в районе холки, и лили на эти камни воду. Горячий пар уплотнял кожу, и она становилась ещё прочнее.
Щит Сик-сиков («Черноногих»). Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
После этого с нее удаляли шерсть и вырезали круг будущего щита. Обычно он был диаметром около 50 см или немного больше. Плоскими камнями на коже разглаживались все складки и, если требовалось, то один слой кожи копытным клеем наклеивали на второй.
Толщина многих, дошедших до наших дней щитов, составляет около 5 см, то есть они обычно склеивались, потому что даже так называемая «подошвенная кожа» не бывает такой толщины. Впрочем, толстыми индейские щиты были ещё и потому, что имели обтяжку из более тонкой кожи антилопы или оленя, а в образовавшееся пространство набивали шерсть бизона или перья орла, что, по мнению индейцев, увеличивало защитные качества щита.
Щит Сиу с изображением громовой птицы и луны, конец XIX века, щит украшен перьями, конским волосом, иглами дикобраза и металлическими шишками. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
Теперь щит следовало отделать, и вот тут работы было больше всего. Для этого приглашали самых известных воинов, которые прежде, чем приступать к работе, курили Священные трубки и пели песни, то есть работали на совесть!
Щит Шайеннов. Национальный музей индейцев США, Вашингтон
Изображения на щите были едва ли не столь же важны, как и основная часть щита. Изображать следовало священные символы: Солнце, Луну, Птицу Грома, а также всевозможных зверей, обладающих силой. Кроме рисунков, щит могли украшать перьями военного орла, ласточки, чучелами маленьких зверьков, когтями медведя гризли или «горного льва» (пумы), полосами цветного сукна, мешочками с «лекарствами» (магическими амулетами) – фантазия у индейцев тут была попросту безграничной.
Щит Дакота, конец XIX века. Сыромятная кожа, перья, красная шерсть. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
Изображение животных и птиц были сильно ритуализированы. Например, Птица Грома должна была иметь белый живот и черную спину. И чтобы нарисовать её, нужно было принести ей в дар табак, то есть выкурить в её честь Священную трубку. Кроме щита, ему уже следовало сшить покрышку и тоже её соответствующим образом украсить. Днем щит из неё вынимали и вешали на треноге возле типи, лицевой стороной к солнцу, а к ночи опять надевали покрышку и уносили в жилище «спать». Щит не должен был касаться земли. Считалось, что если такое случится, то вся магическая сила из него уйдет.
Щит Сик-сиков, конец XIX века. Сыромятная кожа поверх деревянного диска! Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада
Кстати, именно магия лежала и в основе так называемых «паутинных щитов». Больше всего эти щиты напоминали всем известного «ловца снов» – тот же обруч, внутри которого находится сложное плетение из тонких кожаных ремешков, и… все! Считалось, что такой щит не пропустит ни пулю, ни стрелу. На чем была основана эта наивная вера – не вполне ясно. В любом случае таких щитов у индейцев было немного. Пример, на все племя дакота – всего четыре!
Боевой щит Сик-сиков («Черноногие») 1875 г. Диаметр 54 см. Национальный музей индейцев США, Вашингтон
Интересно, что боевыми щитами у индейцев дело не ограничивалось. Щиты делали и женщины, и это были так называемые танцевальные щиты, с которыми исполнялись различные танцы. Украшены они были ещё более богато, чем боевые, но при этом были значительно легче. Обычно это был обруч из лозы, который обтягивался шкурой оленя. Для разных танцев были и разные щиты. Например, для того, чтобы вызвать дождь, нужно было устроить танец в честь все той же Птицы Грома, а значит – её изображение должно было украшать щиты танцующих. «Бизоний танец» требовал щитов с изображением бизонов…
Щит Гро-Вантров, диаметр 54 см. 1860 г. Национальный музей индейцев США, Вашингтон
Однако и это было далеко не все.
Были у индейцев и особые «лечебные» или «целительные щиты». Их делали для того, чтобы вылечить больного, оградив его при помощи щита от дурного воздействия злых духов. Контур такого щита обозначал границу, которая защищала его обладателя от всего, что он считал для себя нежелательным. А вот изображения внутри говорили о том, что представлял собой он сам.
Поэтому часто его делал другой человек, чтобы эгоизм не помешал отразить на нем истину. Ложь по отношению к собственным способностям была серьезным прегрешением и могла привести к изгнанию из племени. Щиты же, несущие лживую информацию, обычно сжигались.
Точно так же лечебные щиты делали себе и женщины. В них они также должны были отразить свои способности, так что «лечебный щит» являлся своего рода паспортом индейца.
Щит с изображением боевых подвигов вождя Горба (Этокеа, ок. 1848–1908 гг.). Дакота. Национальный музей индейцев США, Вашингтон
А вот что символизировали цвета, в которые щит окрашивали. Голубой – это кедр, растущий в священных горах. Зеленый – невинность сердца. Красный – символизировал огонь и силу духа. Желтый – это орел Востока, чтобы человек мог видеть, как и орел, далеко. Черный мех выдры и белый норки являлись знаками мудрости и целительной силы.
А ещё, что взрослые, как и дети, должны резвиться в воде, поскольку она тоже обладает целебной силой. Изображение полумесяцев рогами друг к другу – символ самого человека и двойственности его натуры. Темный полумесяц – страх и радость, светлый символизировал собственно персону владельца щита, когда его освещает солнце. Таково, например, было значение цветов в племени сиу-дакота. В других племенах оно могло отличаться, и достаточно сильно.
Танцевальный щит Кайова. Национальный музей индейцев США, Вашингтон
Таким образом, щит в индейской семье был далеко не один, и не всегда он при этом принадлежал именно мужчине. Однако в любом случае значение именно щита в индейской культуре (именно потому, что щиты принадлежали и мужчинам, и женщинам) исключительно велико. Равное ему значение имели лишь Священный головной убор, Священная трубка и Скальповая рубаха.