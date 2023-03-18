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Щиты индейцев прерий

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Щиты индейцев прерий
Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Токей Ито со щитом, на котором изображен орел



Их вел высокий стройный человек,
который размахивал испанским копьем
и прикрывал грудь большим щитом,
украшенным орлиными перьями.
Несколько стрел вонзилось в его щит.
Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил.
Стрела вонзилась ему глубоко в шею.
Он выронил копье и щит
и обеими руками схватил древко стрелы,
стараясь ее вытащить.
Бернард Шульц «Сын племени Навахов»

Индейцы с томагавками и без них. Щит является древнейшим видом защиты одного человека от нападения другого. Сначала это была парирующая палка со сквозной рукояткой, которой отбивали летящее копье, но потом люди додумались до того, чтобы приделать к ней некую плоскую поверхность, способную остановить вражеское оружие.

Для изготовления щитов использовались самые различные материалы, чаще всего связанные с местными условиями. Щиты плели из прутьев, на манер донышка от корзины, только большего размера, и прутья переплетали в несколько рядов. Очень популярным средством защиты были щиты из дерева, металла, кожи. Последние были широко распространены по всему миру, например, найдены они были в Англии, да и в других местах.

Вот и американские индейцы тоже пользовались кожаными щитами – достаточно легкими и прочными. К тому же и материал для их изготовления у них всегда был под рукой. То есть с индейцами все было точно так же, как и с другими кочевыми народами – конными стрелками из лука. Им всем щит был просто необходим, и он должен был иметь круглую форму, чтобы его было удобно носить за спиной, и не мешать конному лучнику пользоваться луком!


Щит индейцев Сиу с изображением остроконечного креста символа четырех сторон света. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

Сделать такой щит было проще всего из кожи, и для этого у индейцев прерий тоже было все под руками. В частности – обработанная шкура бизона была идеальным материалом для изготовления такого щита. Причем именно со щитом у индейцев было связано множество ритуалов, поверий и обычаев, поскольку щит являлся главным их средством защиты. Юноша-индеец не мог стать воином, пока не имел щита. Но и выделывать щиты в неограниченном количестве индеец не мог. Не больше четырех за всю жизнь – таково было правило, поэтому потеря щита рассматривалась как величайшее несчастье.


Щит Оседжей, диаметр 50 см. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

Прежде всего, чтобы сделать щит, юный индеец должен был убить старого самца бизона, поскольку тот обладал самой прочной шкурой.

Делать щит он должен был самостоятельно, но мог и попросить шамана, чтобы его магическая сила сделала его более надежным. Технология изготовления была незамысловатой, но требовала навыка. Сначала в земле рыли яму, укладывали в неё камни и разжигали на них сильный огонь, чтобы они как следует раскалились. Над горячими камнями натягивали бизонью шкуру самой толстой её частью, которая находилась в районе холки, и лили на эти камни воду. Горячий пар уплотнял кожу, и она становилась ещё прочнее.


Щит Сик-сиков («Черноногих»). Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

После этого с нее удаляли шерсть и вырезали круг будущего щита. Обычно он был диаметром около 50 см или немного больше. Плоскими камнями на коже разглаживались все складки и, если требовалось, то один слой кожи копытным клеем наклеивали на второй.

Толщина многих, дошедших до наших дней щитов, составляет около 5 см, то есть они обычно склеивались, потому что даже так называемая «подошвенная кожа» не бывает такой толщины. Впрочем, толстыми индейские щиты были ещё и потому, что имели обтяжку из более тонкой кожи антилопы или оленя, а в образовавшееся пространство набивали шерсть бизона или перья орла, что, по мнению индейцев, увеличивало защитные качества щита.


Щит Сиу с изображением громовой птицы и луны, конец XIX века, щит украшен перьями, конским волосом, иглами дикобраза и металлическими шишками. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

Теперь щит следовало отделать, и вот тут работы было больше всего. Для этого приглашали самых известных воинов, которые прежде, чем приступать к работе, курили Священные трубки и пели песни, то есть работали на совесть!


Щит Шайеннов. Национальный музей индейцев США, Вашингтон

Изображения на щите были едва ли не столь же важны, как и основная часть щита. Изображать следовало священные символы: Солнце, Луну, Птицу Грома, а также всевозможных зверей, обладающих силой. Кроме рисунков, щит могли украшать перьями военного орла, ласточки, чучелами маленьких зверьков, когтями медведя гризли или «горного льва» (пумы), полосами цветного сукна, мешочками с «лекарствами» (магическими амулетами) – фантазия у индейцев тут была попросту безграничной.


Щит Дакота, конец XIX века. Сыромятная кожа, перья, красная шерсть. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

Изображение животных и птиц были сильно ритуализированы. Например, Птица Грома должна была иметь белый живот и черную спину. И чтобы нарисовать её, нужно было принести ей в дар табак, то есть выкурить в её честь Священную трубку. Кроме щита, ему уже следовало сшить покрышку и тоже её соответствующим образом украсить. Днем щит из неё вынимали и вешали на треноге возле типи, лицевой стороной к солнцу, а к ночи опять надевали покрышку и уносили в жилище «спать». Щит не должен был касаться земли. Считалось, что если такое случится, то вся магическая сила из него уйдет.


Щит Сик-сиков, конец XIX века. Сыромятная кожа поверх деревянного диска! Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада

Кстати, именно магия лежала и в основе так называемых «паутинных щитов». Больше всего эти щиты напоминали всем известного «ловца снов» – тот же обруч, внутри которого находится сложное плетение из тонких кожаных ремешков, и… все! Считалось, что такой щит не пропустит ни пулю, ни стрелу. На чем была основана эта наивная вера – не вполне ясно. В любом случае таких щитов у индейцев было немного. Пример, на все племя дакота – всего четыре!


Боевой щит Сик-сиков («Черноногие») 1875 г. Диаметр 54 см. Национальный музей индейцев США, Вашингтон

Интересно, что боевыми щитами у индейцев дело не ограничивалось. Щиты делали и женщины, и это были так называемые танцевальные щиты, с которыми исполнялись различные танцы. Украшены они были ещё более богато, чем боевые, но при этом были значительно легче. Обычно это был обруч из лозы, который обтягивался шкурой оленя. Для разных танцев были и разные щиты. Например, для того, чтобы вызвать дождь, нужно было устроить танец в честь все той же Птицы Грома, а значит – её изображение должно было украшать щиты танцующих. «Бизоний танец» требовал щитов с изображением бизонов…


Щит Гро-Вантров, диаметр 54 см. 1860 г. Национальный музей индейцев США, Вашингтон

Однако и это было далеко не все.

Были у индейцев и особые «лечебные» или «целительные щиты». Их делали для того, чтобы вылечить больного, оградив его при помощи щита от дурного воздействия злых духов. Контур такого щита обозначал границу, которая защищала его обладателя от всего, что он считал для себя нежелательным. А вот изображения внутри говорили о том, что представлял собой он сам.

Поэтому часто его делал другой человек, чтобы эгоизм не помешал отразить на нем истину. Ложь по отношению к собственным способностям была серьезным прегрешением и могла привести к изгнанию из племени. Щиты же, несущие лживую информацию, обычно сжигались.

Точно так же лечебные щиты делали себе и женщины. В них они также должны были отразить свои способности, так что «лечебный щит» являлся своего рода паспортом индейца.


Щит с изображением боевых подвигов вождя Горба (Этокеа, ок. 1848–1908 гг.). Дакота. Национальный музей индейцев США, Вашингтон

А вот что символизировали цвета, в которые щит окрашивали. Голубой – это кедр, растущий в священных горах. Зеленый – невинность сердца. Красный – символизировал огонь и силу духа. Желтый – это орел Востока, чтобы человек мог видеть, как и орел, далеко. Черный мех выдры и белый норки являлись знаками мудрости и целительной силы.

А ещё, что взрослые, как и дети, должны резвиться в воде, поскольку она тоже обладает целебной силой. Изображение полумесяцев рогами друг к другу – символ самого человека и двойственности его натуры. Темный полумесяц – страх и радость, светлый символизировал собственно персону владельца щита, когда его освещает солнце. Таково, например, было значение цветов в племени сиу-дакота. В других племенах оно могло отличаться, и достаточно сильно.


Танцевальный щит Кайова. Национальный музей индейцев США, Вашингтон

Таким образом, щит в индейской семье был далеко не один, и не всегда он при этом принадлежал именно мужчине. Однако в любом случае значение именно щита в индейской культуре (именно потому, что щиты принадлежали и мужчинам, и женщинам) исключительно велико. Равное ему значение имели лишь Священный головной убор, Священная трубка и Скальповая рубаха.
Автор:
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27 комментариев
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  1. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 05:18
    +4
    Спасибо Вячеслав!
    Как не вспомнить «девиз» Спарты -
    «С щитом или на щите!»
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 06:16
      +1
      Все гораздо прозаичней и меркантильней.
      Несколько килограммов цветного металла - нехилое такое капиталовложение. Потому и бегали со щитами, что на врага, что от врага.)))
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 06:47
        +2
        Он деревянный. Откуда там килограммы цветмета? И со щитами на врага бегали не потому что они дорогие
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 07:01
          +1
          Он деревянный.
          "А они точно золотые?" (С)
          )))
        2. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 08:01
          0
          И да, нормально там все было с цветметом, на один аспис пара килограммов точно набиралась.
  2. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 05:33
    +3
    Спасибо!

    4 щита за жизнь - замечательно.
    Думаю, с чем можно сравнить в нашей жизни?

    С количеством машин - не идет.
    С количеством жен у мусульман?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:40
      +4
      Цитата: Korsar4
      Спасибо!

      4 щита за жизнь - замечательно.
      Думаю, с чем можно сравнить в нашей жизни?

      С количеством машин - не идет.
      С количеством жен у мусульман?

      С количеством лап у котов? wink
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 05:54
        +2
        Это данность. Почти сразу в голову пришло:

        Четыре в комнате угла.
        Четыре ножки у стола.
        И по четыре ножки
        У мышки и у кошки.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:04
      +2
      4 щита за жизнь - замечательно.
      "Это просто праздник какой-то!" (С)
      То ли дело у норманнов, "липа войны" - и точка!
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 07:18
        +1
        То липа, а то - бизон. Почувствуйте разницу.
        Предложи тебе сейчас сделать щит из липы - справишься, при желании. А из бизона?
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 07:28
          +1
          А из бизона?
          "Гробы не могем, долбежу много." (С)
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:51
    +2
    Эти щиты прекрасная мишень для стрельбы в них из любого стреляющего оружия...четкие формы и границы очертания контура, яркая расветка, размеры.
    Кроме того по щиту можно идентифицировать положение бойца в иеархии воинов...простой воин он или командир группы воинов.

    Все это позволяет безошибочно попадать в него стрелами, копьями, дротиками, пращами, пулями и просто камнями.
    Вообщем два в одном и защита и гемморой...когда враг со всех сторон пуляет по щиту и его владельцу.
  4. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 06:07
    +2
    То есть с индейцами все было точно так же, как и с другими кочевыми народами – конными стрелками из лука.
    Японцы сейчас прямо-таки сильно удивлены!
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:36
      +1
      Цитата: 3x3zsave
      Японцы сейчас прямо-таки сильно удивлены!

      Исключения всегда были и к тому же японцы не кочевники, они с самого появления в Японии вели оседлый образ жизни.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 07:05
        +1
        Японцам размеры территории видимо, не дали покочевать. Куда ни плюнь - Япония кругом. Дальше море.
  5. Ричард
    Ричард Сегодня, 06:34
    +3
    щит могли украшать перьями военного орла

    военный орел - это кто?
    1. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:48
      +3
      Национальная птица, как известно, белоголовый орлан. Он, как и беркут, имели у индейцев сакральное значение.

      Откуда мог появиться такой перевод - ума не приложу.
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 07:20
        +2
        Добрый день , Сергей hi
        Священный головной убор

        Почему священный? У индейцев он так никогда не назывался. С переводом у автора точно не лады
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 07:30
          +2
          Добрый день, Дмитрий!

          Насколько понимаю речь идёт о “Warbonnet”.
          1. Ричард
            Ричард Сегодня, 07:42
            +2
            Насколько понимаю речь идёт о “Warbonnet”.

            Конечно о них, Сергей! Непонятно только зачем Вячеслав занимается отсебятиной выдумывая какие то фантастические названия когда уже есть существующие?
            1. Korsar4
              Korsar4 Сегодня, 07:47
              +2
              Автор придёт и расскажет. Если захочет. Мы может только предполагать. С большей или меньшей степенью уверенности.
            2. kalibr
              kalibr Сегодня, 08:00
              0
              Цитата: Ричард
              выдумывая какие то фантастические названия когда уже есть существующие?

              Ничего не выдумывал. Взял из книги Котенко...
  6. Ричард
    Ричард Сегодня, 06:59
    +4
    Скальповая рубаха

    Военный наряд индейца прерий должен был удовлетворять нескольким требованиям. Во-первых, он свидетельствовал о принадлежности к тому или иному обществу, о положении в племени; во-вторых, служил могучим талисманом, обеспечивающим могучую защиту в бою; наконец, в-третьих, он являлся знаком подвигов хозяина, говорил всем о достижениях данного воина.
    Всем трем функциям удовлетворяла военная или «скальповая» рубаха. Первоначально она носилась исключительно, как знак службы, должности. Таковы были предводители сиу, которых так и называли «Носители Рубахи». К их числу принадлежал, например, знаменитый воин оглала Ташунка Витко - Неистовый Конь. Они носили рубахи, раскрашенные и окаймленные скальповыми прядями, что символизировало их ответственность перед своим народом. Выдающиеся воины носили рубахи, как знаки отличия.
    Военные рубахи расписывались изображениями подвигов владельца. Символы были различны в разных племенах. Рука символизировала удачу в рукопашном бою; полосы - ранения или подвиги-ку; трубки - предводительство военными отрядами; следы копыт - число угнанных лошадей. Иные из изображений усиливали магическую силу рубахи. Например, черные точки предохраняли ее носителя от пуль.
    Военная рубаха Сиу, отороченная прядями человеческих волос.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 07:05
      +3
      Скальповые рубахи индейцев разных племен






  7. Ричард
    Ричард Сегодня, 07:23
    +2
    Индейские головные уборы “Warbonnet”
    Венец собранный из перьев, прикрепленных по всему верхнему краю кожаной повязки или импровизированной шапочки является важнейшим головным убором в истории коренных американцев. Считается, что индейское племя сиу было одними из первых племен, начавших носить головной убор из перьев.
    фото

    Чтобы сделать такой головной убор, к кожаной или тканевой ленте добавлялось одно птичье перышко каждый раз, когда его владелец совершал подвиг во имя своего племени. Сами перья обычно были скреплены кожаными нитями или сухожилиями. После того как головной убор был готов, повязку можно было украсить дополнительной вышивкой, бисером, рогами, натуральной кожей или какими-нибудь косичками, а сами перья можно было даже покрасить.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 07:32
      +1
      Существует множество типов различных “Warbonnet”, которые служат разным целям у отдельных индейских племён.
      Например, существуют головные уборы в виде ирокеза из щетины, шерсти дикобраза (или лосиной шерсти), которые называются роуч и обычно они носились племенами, жившими к востоку от Скалистых гор, например племенами понка или омаха. Такие шапки могли носить только юноши, которые готовились стать воинами и уже как-то себя проявили, но у разных племен были разные правила получения таких головных уборов за различные заслуги.

      Также у некоторых племён индейцев существовали рогатые головные уборы из шерсти буйвола, которые тоже могли носить только мужчины воины, но уже получившие славу в бою. Духовное и церемониальное значение рогатых головных головных уборов для равнинных индейцев было таким же, как и у племен использующих головных уборы с перьями

      Были индейские племена, которые носили и тюрбаны из шерсти выдр (ужасно жалко выдр, но индейцы относились с огромным уважением к животным) или бобров, используемые только, как церемониальные головные уборы. Их носили мужчины некоторых племен из южных равнин, таких как потаватоми, пауни и осейджи.

      Помимо перечисленных индейских "шапок", существовало множество других племён, со своими собственными украшениями и головными уборами, но всех их объединяло то, что такой головной убор нужно было заслужить право носить, да и носить его могли далеко не все. Головные уборы были очень важны для индейцев, поскольку их могли носить только самые могущественные и влиятельные представители племени, преимущественно только мужчины. Хотя женщинам и разрешалось носить головные уборы, но только в виде повязок из бисера или венцы с небольшим количеством перьев.
      Чтобы индейский юноша мог считаться мужчиной, он должен был заработать свое первое перо, например, совершив подвиг самоотверженными актами мужества и чести (например, на охоте), получить перо в подарок, за выполненную работу или в благодарность за служение своему народу. Однако, самые традиционные дела, которые приносили честь и самые почетные орлиные перья, давались за подвиги в бою, а также политические и дипломатические достижения или действия, которые помогали племени выживать и процветать. В целом, головные уборы считались не сколько показателем статуса, сколько традиционным элементом одежды для важных церемоний, бракосочетаний, праздников, похорон и т.д. Например, самые массивные головные уборы были только церемониальными украшениями, а более мобильные головные уборы носились только во время боя
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:02
        0
        В следующем материале про это будет много...