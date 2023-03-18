Щиты индейцев прерий



Кадр из кинофильма «Сыновья Большой Медведицы» (1966). Токей Ито со щитом, на котором изображен орел

Их вел высокий стройный человек,

который размахивал испанским копьем

и прикрывал грудь большим щитом,

украшенным орлиными перьями.

Несколько стрел вонзилось в его щит.

Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил.

Стрела вонзилась ему глубоко в шею.

Он выронил копье и щит

и обеими руками схватил древко стрелы,

стараясь ее вытащить.

Бернард Шульц «Сын племени Навахов»



Щит индейцев Сиу с изображением остроконечного креста символа четырех сторон света. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Щит Оседжей, диаметр 50 см. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Щит Сик-сиков («Черноногих»). Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Щит Сиу с изображением громовой птицы и луны, конец XIX века, щит украшен перьями, конским волосом, иглами дикобраза и металлическими шишками. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Щит Шайеннов. Национальный музей индейцев США, Вашингтон



Щит Дакота, конец XIX века. Сыромятная кожа, перья, красная шерсть. Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Щит Сик-сиков, конец XIX века. Сыромятная кожа поверх деревянного диска! Музей Гленбоу, Калгари, провинция Альберта, Канада



Боевой щит Сик-сиков («Черноногие») 1875 г. Диаметр 54 см. Национальный музей индейцев США, Вашингтон



Щит Гро-Вантров, диаметр 54 см. 1860 г. Национальный музей индейцев США, Вашингтон



Щит с изображением боевых подвигов вождя Горба (Этокеа, ок. 1848–1908 гг.). Дакота. Национальный музей индейцев США, Вашингтон



Танцевальный щит Кайова. Национальный музей индейцев США, Вашингтон