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В ЕС объяснили свою критику мирного плана КНР по Украине

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В ЕС объяснили свою критику мирного плана КНР по Украине

Китай, который весь 2022 год в конфликте на Украине занимал исключительно нейтральную позицию, изредка призывая стороны к дипломатии, к годовщине российско-украинского противостояния представил общественности свой план по мирному урегулированию.


Озвученная инициатива включает в себя 12 пунктов, в том числе немедленное прекращение огня.

Стоит отметить, что в Киеве китайское предложение отвергли сразу. При этом с острой критикой в адрес мирного плана КНР выступили и в ЕС, что вызывает некоторое недоумение, так как Европа, по крайней мере де-юре, не является участницей конфликта.

В то же время, реакцию ЕС в ходе сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе пояснил представитель МИД Евросоюза Петер Стано.

Со слов дипломата, Пекин не является, как он выразился, «беспристрастным посредником». Более того, Стано подчеркнул, что КНР и вовсе заняла одну из сторон конфликта, так как власти страны отказываются говорить о том, кто в данном противостоянии «жертва», а кто – «агрессор».

Именно поэтому, со слов представителя европейского внешнеполитического ведомства, ЕС не «дал шанса» мирной инициативе, представленной Китаем. Или ЕС, поставляя оружие, боеприпасы Украине, направляя военных советников и инструкторов, является беспристрастным и имеющим право выступать с критикой мирных инициатив.

Между тем поступает информация, что председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с президентом Украины Зеленским, а перед этим лично встретиться с Владимиром Путиным в Москве.
Автор:
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9 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:19
    +6
    Как там... есть только два мнения... одно неправильное, другое ЕеСовское.... читай- штатовское.....
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:20
      -1
      Чужих в клуб не принимают. Есть хозяева и есть колонизированные колонии. Другие голоса не в счёт.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:25
      -2
      Товарищ Си боится заразить зелю ковидом.......потому и онлайн feel
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:28
    -1
    Думайте о своих фирансах,а не о том кооо и почему Китай не назвал yes
  3. Серёга64
    Серёга64 Сегодня, 17:30
    +1
    Логика у него конечно убийственная
    request
    Дети и те более логичные
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:34
    +1
    Вот интересно , а если Китай не прислушается! Что тогда?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    -1
    Самоизолировавшихся просьба не беспокоить ,когда серьёзные дядьки разговаривают.Ни кто не заметил ,что западные политики выглядят как бисексулы.Кроме конечно самоходного Джо.Его очки к месту и не к месту,меня приводит к мысли ,где я его видел?А вспомнил,фарцовщики у ДМО в Мурманске,там через одного были такие байданутые.Цена вопроса 100 - 150 руб.
  6. Дост
    Дост Сегодня, 17:47
    +1
    Китай занял позицию одной из сторон, но не ту что ЕС. Поэтому нечего рассматривать неправильное предложение.
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:58
    0
    а почему кто-то должен что-то занимать?
    если у Вас в друзьях муж и жена, и если они поругаются, Вы что должны занять чью то позицию? нет
    наоборот будете стараться их помирить