Правительство Уэльса: Памятники белым трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства сограждан

Установленные в прежние времена в Уэльсе памятники белым, пожилым, трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства других сограждан. Поэтому такие монументы следует скрыть или снести.Как сообщает британская газета The Daily Telegraph, такие рекомендации содержатся в документе, который распространило правительство Уэльса.Власти сочли, что прославление мужчин пожилого возраста и крепкого телосложения, принадлежащих к белой расе, недопустимо. Они объясняют свою позицию тем, что население Уэльса имеет гораздо более разнообразную структуру. Поэтому факт того, что практически все памятники в этой административной части Великобритании посвящены преимущественно только одной категории ее жителей, может быть оскорбительным для остальных. Помимо этого, для многих они якобы могут олицетворять британских колонизаторов и демонстрировать порочную идею превосходства белой расы.Исходя из этого, правительство Уэльса призывает чиновников на местах приложить усилия, чтобы создать «правильное политическое повествование». Автором руководства, которое было распространено среди представителей местных властей, является Доун Боуден, занимающая должность заместителя замминистра по делам искусств Уэльса. Она настойчиво рекомендует им уничтожить памятники «старым белым мужчинам».Похоже, волна сноса памятников, которая сначала вспыхнула на Украине, начинает усиленно распространяться и на Западе. Видимо, правы авторы крылатой фразы, гласящей, что «дурной пример – заразителен».