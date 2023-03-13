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Правительство Уэльса: Памятники белым трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства сограждан

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Правительство Уэльса: Памятники белым трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства сограждан

Установленные в прежние времена в Уэльсе памятники белым, пожилым, трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства других сограждан. Поэтому такие монументы следует скрыть или снести.


Как сообщает британская газета The Daily Telegraph, такие рекомендации содержатся в документе, который распространило правительство Уэльса.

Власти сочли, что прославление мужчин пожилого возраста и крепкого телосложения, принадлежащих к белой расе, недопустимо. Они объясняют свою позицию тем, что население Уэльса имеет гораздо более разнообразную структуру. Поэтому факт того, что практически все памятники в этой административной части Великобритании посвящены преимущественно только одной категории ее жителей, может быть оскорбительным для остальных. Помимо этого, для многих они якобы могут олицетворять британских колонизаторов и демонстрировать порочную идею превосходства белой расы.

Исходя из этого, правительство Уэльса призывает чиновников на местах приложить усилия, чтобы создать «правильное политическое повествование». Автором руководства, которое было распространено среди представителей местных властей, является Доун Боуден, занимающая должность заместителя замминистра по делам искусств Уэльса. Она настойчиво рекомендует им уничтожить памятники «старым белым мужчинам».

Похоже, волна сноса памятников, которая сначала вспыхнула на Украине, начинает усиленно распространяться и на Западе. Видимо, правы авторы крылатой фразы, гласящей, что «дурной пример – заразителен».
Использованы фотографии:
Julian Mason
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32 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 17:33
    +3
    Правительство Уэльса: Памятники белым, пожилым, трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства сограждан в шахты их
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 17:51
      +4
      Цитата: Аэродромный
      Памятники белым


      " Каждому своё"
      1. Комментарий был удален.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 17:35
    +9
    Власти сочли, что прославление мужчин пожилого возраста и крепкого телосложения, принадлежащих к белой расе, недопустимо.
    Сказать что маразм крепчал, это просто промолчать. Это настоящий день открытых дверей в психбольнице. Чеховская "Палата номер шестой"- это просто люди с насморком попали в диспансер. Реально это театр абсурда...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:48
      +3
      Их мир уже ничего не спасет.Погибнут в геене огненной
  3. Артём1979
    Артём1979 Сегодня, 17:36
    +14
    Памятники обычно ставят за заслуги. Так может молодым, черным, женщинам и другим с ущемленными чувствами, живущим в Уэльсе, заслужить чтобы им тоже памятники ставили, тогда будет статус-кво. И сносить ничего не надо.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:44
      +4
      Верно. Памятник ставят тем, кто запомнился, а не в угоду политической коньюнктуре или толерантности. Неграм бездельникам завидно просто, даже трудоспособность их раздражает. am
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 17:52
      +3
      Вот не надо - пусть все сносят к чертовой матери и деградируют. Вся восточная Европа пытается очистить память русскоязычного населения, заодно промывая мозги всем жителям, снося памятники. Так пусть кушают полной ложкой свой же помёт
  4. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:39
    +3
    "Похоже, волна сноса памятников, которая сначала вспыхнула на Украине, начинает усиленно распространяться и на Западе" Мир не вращается вокруг украины, товарищ автор, и эта волна поднялась задолго до нее, еще во время расовых беспорядков и грабежей флойда, когда в штатах начали массово сносить статуи отцов-основателей, героев конфедерации и прочих статных белых мужчин в самом расцвете сил. Ну а потом индусы в мелкобритании тоже решили использовать моду в своих целях и уничтожить столпы белой культуры.
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 17:39
    +2
    Я понял, памятники товарищу Сталину оскорбляли чувства Никиты Сергеевича и плохо влияли на его тонкую душевную организацию...

    Мне даже становится интересно, до какого дна и маразма упадет западное общество
    1. Комментарий был удален.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: lubesky
      Мне даже становится интересно, до какого дна и маразма упадет западное общество

      Дна нет, они летят в бездну ( Бездна - это место для падших ангелов - диавола и его ангелов).
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 18:12
        0
        Цитата: tihonmarine
        Бездна - это место для падших ангелов - диавола и его ангелов


        Верно, поскольку ДО создания мира ничего не было - "и Дух Божий, носился над бездною..."
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 18:07
      0
      Интересно а памятника Черчиллю там нет случайно?А то награда нашла бы своего героя...
  6. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 17:41
    0
    И задать вопрос: "почему?" нельзя.
  7. Сципион Африканский
    Сципион Африканский Сегодня, 17:42
    0
    Это что было belay
  8. Дост
    Дост Сегодня, 17:43
    0
    Маразм крепчает. И про комментарий я в курсе.
    1. lubesky
      lubesky Сегодня, 17:46
      0
      Цитата: Дост
      Маразм крепчает


      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации hi
    2. Комментарий был удален.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:44
    +1
    Да поумирали англичане ходившие в Северных конвоях ,низкий им поклон,,да и дети тоже идут на встречу с богом,внуки не смогли воспитать своих детей ,паша на работе стремясь к своей мечте. Вот и результат ,США подменили национальную идею.Приплыли.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:49
    +3
    Похоже, волна сноса памятников, которая сначала вспыхнула на Украине, начинает усиленно распространяться и на Западе.

    Неужто, после пребывания в Киеве, весь Уэльс подсел на кокс ?
  11. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 17:49
    0
    Пусть перекрасят все памятники в цвет радуги и собьют с них таблички и каждый проходящий будет думать кто на памятнике как ему фантазия подсказывает и сносить ничего не надо, вот это и будет та самая либеральная толерантность...
  12. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 17:49
    0
    Правильно! Надо памятник негру-трансу-лесбиянке-гею сделать. В больших количествах. И везде понаставить good fool
  13. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:52
    0
    раз оскарбляют памятники белым и трудоспособным - пусть ставят памятники цветным гомо-транс-лесби инвалидам. нет ну а как тогда?
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:53
    -1
    Установленные в прежние времена в Уэльсе памятники белым, пожилым, трудоспособным мужчинам оскорбляют чувства других сограждан.

    Судя по памятнику, сказать что это мужчина, можно только при наличии микроскопа.
  15. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:56
    0
    поставьте памятник божьим коровкам который болеют венерическими болезнями, ни кого не обидите и прославите тупость ваших ученых
  16. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 17:58
    +2
    Так легко дойти и до того, что внешний вид человека будет оскорблять чувства камня... laughing А фраза "Морда просит кирпича" - будет означать не что иное, как процесс восстановления эволюционной справедливости! wassat
  17. янек
    янек Сегодня, 18:02
    +2
    Думаю в пику Западу, надо вернуть Ф.Э.Дзержинского на Лубянку!!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: янек
      Думаю в пику Западу

      его просто туда надо вернуть, а пику западу нужно в другое место
  18. sifgame
    sifgame Сегодня, 18:04
    +1
    Жгите толерантные и дальше, рано или поздно нетолерантные должны опомниться и вставить вам категорических пистонов. Ну а если нет то и фиг со всеми вами. Варитесь в своем толерантном болоте.
  19. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:05
    +1
    . Доун Боуден, занимающая должность заместителя замминистра по делам искусств Уэльса. Она настойчиво рекомендует им уничтожить памятники «старым белым мужчинам».


    Очевидно, что в башке у нее только ниточка, которая уши держит
  20. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 18:08
    0
    Цитата: Артём1979
    заслужить чтобы им тоже памятники ставили

    И много вы таких знаете?
  21. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 18:15
    0
    С сочувствием всегда относился к борьбе шотландцев в Великобритании и каталонцев в Испании за независимость. Но, когда узнал о том, что в этих регионах самый большой в их странах процент сексуальных меньшинств, как-то симпатии поуменьшились.)
  22. Клон
    Клон Сегодня, 18:15
    0
    Господи, ты специально так делаешь? Ужель не видишь сам, а клирики не доложили, что явный перебор клинических идиотов на руководящих должностях на так называемом "Западе". Доведут же планету до полной деградации и вымирания... и храмы Тебе снесут за "кампанию", бо и они станут объектами "оскорбления" чьих-то там чувств. belay
  23. certero
    certero Сегодня, 18:20
    0
    Если то что написано в посте правда то у меня просто не хватает соображения и воображения чем эти памятники оскорбляют кого-то?