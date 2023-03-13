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На переговорах между Ираном и Саудовской Аравией в Пекине делегации отказались от использования английского языка

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На переговорах между Ираном и Саудовской Аравией в Пекине делегации отказались от использования английского языка

На проходивших в Пекине переговорах между представителями Ирана и Саудовской Аравии по решению всех сторон отказались от традиционного при международных переговорах использования английского языка. Все речи и документы были написаны на арабском, фарси и китайском языках. Отказ от использования английского языка в качестве международного означает утрату США и Великобританией доминирующего положения в международной политике.


В ходе проходивших при посредничестве Китая переговоров власти являющихся крупнейшими игроками в Ближневосточном регионе Ирана и Саудовской Аравии договорились о ряде шагов, ведущих к нормализации отношений между странами.

В совместном трехстороннем заявлении утверждается, что Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения, посольства возобновят работу в течение ближайших двух месяцев. Кроме того, Иран и Саудовская Аравия договорились о намерении возобновить действие заключенного в 2001 году договора о безопасности, а также подписанного в 1998 году соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.

Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения после того, как 2016 году в Эр-Рияде был казнен шиитский религиозный деятель Нимр аль-Нимр, после чего в Тегеране произошел штурм здания посольства Саудовской Аравии. Возникшие в результате этих действия разногласия между странами со временем росли. Так, правительство Саудовской Аравии неоднократно обвиняло Иранские власти в организации атак на свои нефтяные объекты. Всё это, как пишут эксперты, было на руку США и Израилю. Но встреча делегаций Ирана и Саудовской Аравии в Пекине, да ещё и с успешными итогами, говорит о том, что рычагов влияния на Эр-Рияд у того же Вашингтона всё меньше.
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12 комментариев
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 17:52
    +1
    Хорошая новость. Побольше бы таких.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    +2
    А разве флаг США или Англии за спинами переговорщиков присутствует.Да и вообще ,все разговаривали на русском.Подкинул тему.Зная русский матерный 20 слов ,можно решить все международные проблемы.Да и не 20 ,меньше.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:59
    0
    Прекрасный знак! Начало положено.
  4. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 18:01
    -3
    Саудиты заключили контракт с Боингом на 400 млрд$, так что не обольщайтесь, они просто учатся в многовекторную политику
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:05
      +4
      400 млрд ,это 75 % ФНБ саудитов ,нолики в глазах убери.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 18:11
        -2
        Так контракт, скорее всего, многолетний.
    2. lubesky
      lubesky Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: Батько_Махно
      Саудиты заключили контракт с Боингом на 400 млрд$

      А че не 400 триллионов то? Фантазии не хватило?
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 18:21
        0
        Наверно Боинг завод саудитам постоит и будет самолеты строить там F/A-18E/F ))) поэтому так
    3. maximaniak
      maximaniak Сегодня, 18:22
      0
      Только не заключили, а собираются. И не на 400млрд, а на 35. Где пруфы, Билли? https://ria.ru/amp/20230312/samolety-1857282265.html
  5. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:07
    -2
    Ну еще можно использовать французский язык, он долго использовался как международный в межгосударственных соглашениях. Французский можно использовать, поскольку это вовсе не будет означать подъем авторитета Франции. Не хотелось бы переходить на китайский, если честно.
  6. certero
    certero Сегодня, 18:18
    +1
    Очень хороший знак. А вот теперь смотрим на Европу где Британия которая давно уже вышла из Евросоюза а тем не менее внутри Евросоюза говорят на английском между политиками
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 18:22
    +1
    В Женеве идут терки по продлению зерновой сделки. Доподлинно не известно, на каком языке идут. Банда опять нахлобучит и кинет, но булки в рублях не подешевеют. Это известно доподлинно. Хрень с языками просто хрень и к хорошим новостям не относится.