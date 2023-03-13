На переговорах между Ираном и Саудовской Аравией в Пекине делегации отказались от использования английского языка

На проходивших в Пекине переговорах между представителями Ирана и Саудовской Аравии по решению всех сторон отказались от традиционного при международных переговорах использования английского языка. Все речи и документы были написаны на арабском, фарси и китайском языках. Отказ от использования английского языка в качестве международного означает утрату США и Великобританией доминирующего положения в международной политике.В ходе проходивших при посредничестве Китая переговоров власти являющихся крупнейшими игроками в Ближневосточном регионе Ирана и Саудовской Аравии договорились о ряде шагов, ведущих к нормализации отношений между странами.В совместном трехстороннем заявлении утверждается, что Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения, посольства возобновят работу в течение ближайших двух месяцев. Кроме того, Иран и Саудовская Аравия договорились о намерении возобновить действие заключенного в 2001 году договора о безопасности, а также подписанного в 1998 году соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.Иран и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения после того, как 2016 году в Эр-Рияде был казнен шиитский религиозный деятель Нимр аль-Нимр, после чего в Тегеране произошел штурм здания посольства Саудовской Аравии. Возникшие в результате этих действия разногласия между странами со временем росли. Так, правительство Саудовской Аравии неоднократно обвиняло Иранские власти в организации атак на свои нефтяные объекты. Всё это, как пишут эксперты, было на руку США и Израилю. Но встреча делегаций Ирана и Саудовской Аравии в Пекине, да ещё и с успешными итогами, говорит о том, что рычагов влияния на Эр-Рияд у того же Вашингтона всё меньше.